Stolní tenisté Chebu nahání špici extraligy, uspěli i v prvním domácím duelu

„Jsme spokojeni, doufám, že to tak bude pokračovat dál. Nebylo to jednoduché, bylo to náročné na venkovních stolech. Hráči to ovšem zvládli skvěle až na jedno zaváhání na El Niňu,“ říká trenér a manažer chebských stolních tenistů Petr Gavlas.



Cheb nejprve vyhrál na stolech TTC Ostrava 1:3, potom přišlo zmíněné zaváhání na El Niňu Praha (3:1) a další výhry, na KT Praha 1:3 a v Havířově 0:3. Na El Niňu měl hlavně problém Antonín Gavlas s Vráblíkem, jemuž podlehl 3:2 a tím se uzavřel účet celého duelu.

„Vráblík, jako čerstvý mistr republiky, potvrdil formu s níž vstoupil do extraligy po návratu z Polska. Je to tahoun celého El Niňa,“ všiml si Petr Gavlas.

Poprvé doma a výhra

Potom už přišel první domácí zápas, v něm obměněné družstvo SKST Cheb předvedlo vlastnímu publiku všechny své esa, které v sezoně jeho dres oblékají. Duel s TJ Ostrava KST zdramatizoval výhrou nad Antonínem Gavlasem pouze hostující Patrik Klos. Jeho bod však k celkovému úspěchu nestačil. Výsledek 3:1 se zrodil tím, že v klíčových okamžicích dokázal Cheb bodovat, v opačném případě mohl být vývoj duelu hodně zamotaný.

Hned v prvním zápase David Reitšpies proti mladému reprezentantu Martinkovi zvládl klíčovou druhou sadu, kdy odvracel několik setbolů. „Tím se mu podařilo vyrovnat na 1:1 na sety a potom už dominoval,“ popisuje Petr Gavlas. Byl to hodně náročný a taktický boj, Martinko nedávno překvapil na mistrovství republiky, když porazil olympionika Jančaříka a postoupil až do čtvrtfinále, ač je mu teprve devatenáct let. „Jednoznačně to vypadá na papíře, ale byl to boj,“ míní Gavlas.

Reitšpies zahrál velmi dobře takticky a od třetího setu měl zápas ve svých rukou. A to byl velmi důležitý zápis pro vývoj celého zápasu.



„Nechtěl bych vidět stav 0:2, kdyby Reitšpies prohrál a následně můj bratr s Klosem. To by bylo ještě hodně zajímavé,“ děsí se Petr Gavlas. Naštěstí se tak nestalo a po dvou zápasech to bylo „jen“ 1:1. Ve druhém duelu totiž Antonín Gavlas podlehl Patriku Klosovi 1:3.

„Ve třetí sadě vedl ještě 10:7 a bohužel trochu smolně prohrál. Následně Klos zahrál fantastické údery a podařilo se mu vyhrát. To se ale nic neděje,“ uklidňuje chebský trenér. Potom Stanislav Kučera přehrál Štalzera 3:1 a Reitšpies Klose stejným poměrem.

„Kučera zápas zvládl velmi dobře. Už se dostal do své pohody, kterou měl před dvěma lety, když hrával za El Niňo a překonal krizi, když nehrál rok a půl soutěžní utkání,“ pochvaluje si Petr Gavlas.

Ostravští si nastíněnou variantu, s vedením 2:0, vyzkoušeli den předem, ušetřili jednu cestu přes celou republiku a hráli v Hradci Králové, kde při porážce 3:2 nechali hodně sil a hlavně psychických, vedli už 2:0 a přece prohráli. „Nebylo poznat, že by byli unaveni, jsou to všechno mladí kluci. Bojovali o každý míč a až do poslední výměny nebylo nic jasného.“

Ovšem senzací kola a celého dosavadního průběhu extraligy byla výhra TTC Ostrava nad HB Ostrov Havlíčkův Brod. Poslední mistr tak utrpěl první prohru od svého návratu mezi českou klubovou elitu před dvěma lety. To nemohlo uniknout ani Chebu, který má letos velmi vysoké ambice.

„Překvapení a pro nás potvrzení toho, že jsou porazitelní a na vzájemný zápas se pořádně připravíme,“ dodává Petr Gavlas.

Ještě předtím hraje Cheb ve čtvrtek v Liberci, duel bude vysílat televizní stanice ping-pong.tv