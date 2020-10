Stolní tenisté Chebu poprvé prohráli, nestačili na Hodonín

Letošní ročník nejvyšší domácí soutěže bude podle všeho, i díky novému hracímu systému do tří bodů, opravdu velmi vyrovnaný. „Měli dobře takticky přečtené naše dva nejlepší hráče. Soutěž je celá hodně vyrovnaná. A těchto výsledků bude i více. Zklamaný jsem nebyl, štěstí jsme si vybrali v prvních kolech,“ přiznal Gavlas.

Litoval ovšem absence dvou ruských posil, které se ještě v Chebu neobjevili a v nejbližší době ani neobjeví. „Dokud nebudeme mít kompletní tým, s oběma Rusy, tak toto se může dít. Scházel nám zrovna obranář Šapošnikov, vím, že proti Kadlčkovi by zahrál jinak než útočník. Kdybychom měli širší kádr, tak to bylo už na to zamíchat sestavou.“

Takto je to pořád čekání, zda se k Antonínu Gavlasovi připojí někdo další s bodovým příspěvkem, s Hodonínem to nebyl nikdo.

DavidŠtěpánek prohrál oba své zápasy. „Nebyl ve své kůži, nesedlo mu to, měl trochu horší pohyb za stolem. Vadil mu styl soupeře, mladí kluci měli hodně tvrdé, nevyzpytatelné údery, hráli hodně na risk, neměli co ztratit,“ všiml si Petr Gavlas.

Ovšem ani Antonín Gavlas nebyl ve své kůži, po bolestivém úraze má nataženou šlachu v levé ruce, poslední tři dny rehabilitoval. Už v prvním zápase proti Klosovi musel zabrat víc, než by bylo zdrávo, prohrál první set a ve druhém už prohrával 1:4. Ani proti Ukrajinci Tymofějevovi to nebyla žádná jízda.

„Měl tam plno kritických okamžiků. Naštěstí se mu to podařilo svými zkušenostmi a výkonností zvrátit. Hlavně proti Klosovi, i přes potíže si s tím poradil. Se soupeřem, který mu výrazně neseděl, několikrát spolu už hráli a vždy otáčel stav z 0:2. Pokaždé vyhrál, ale tento hráč to na něj umí.

Vypadá to sice jednoduše, ale i proti Ukrajinci Tymofějevovi to snadné nebylo. Ti kluci opravdu hráli mimořádně dobře,“ chválil soupeře chebský trenér.

Tentokrát se nevedlo ani nejmladšímu chebskému hráči Jakubu Slapničkovi, který podlehl hodonínskému nejstaršímu Kadlčkovi. „Musím vyzvednout výkon soupeře. Nic mu nedovolil, hrál bezchybně, nekazil. Hrál zkušeně, je to můj ročník a já sám byl překvapen, jak zahrál. Na Slapničkův výkon nemůžu nic říct,“ přiznává Petr Gavlas.

Cheb tak přišel o neporazitelnost a po čtyřech kolech už v soutěži zůstaly jen dva týmy bez porážky. Jeden z nich, HB Ostrov Havlíčkův Brod, se na západě Čech představí ve čtvrtek 15. listopadu, od 18 hodin, přímým přenosem vysílá ping-pong.tv.