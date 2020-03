Musel jsem lidi posílat domů, říká chebský manažer Galvas

V hale KC Svoboda nesmělo být více než třicet osob, stream na televizi ping-pong.tv naopak sledovalo živě několik stovek fanoušků.

Devatenácté kolo extraligy, jehož součástí byl i duel Cheb – El Niňo, se odehrálo ještě druhý den, ale další osud je nejasný. „Zatím nevíme přesně, ale mám informaci, že sezona bude asi předčasně ukončena a celá anulována. Z extraligy tuto sezonu stejně kvůli plánované reorganizaci na příští sezonu nikdo nesestupuje, tak nemůže být soutěž znehodnocena. Uvidíme, co bude dál,“ uvedl Gavlas.

Zatím se chebští stolní tenisté budou snažit trénovat. Ze svých obvyklých míst nemohou využít uzavřenou Základní školu Česká ve Františkových Lázních, zbývá pouze chebská škola na Americké. „Je tam to omezení třiceti osob, ale to my se vejdeme. Budeme trénovat mládež i dospělé a čekat, co se z toho vyvine,“ přiznává Petr Gavlas.

Očekávaná výhra favorita

Obhájci titulu a suverénu nynější sezony El Niňo Praha sice chyběl obranář Kučera, který byl na Polish Open, ITTF Challenge v Gliwicích v Polsku, ale zastoupil ho hrající trenér Petr Kaucký, který hrál velmi dobře.

Chebská jednička Tomáš Tregler zařídil dva body, zbytek zápasů ovládli hosté z Prahy. Dmitrij Prokopcov sice s obranářem Stepanem Shaposhnikovem vyhrál až po pěti setech, jenže právě v tom rozhodujícím měl jasně navrch.

„Bylo to nadějné, viděl jsem tam největší šanci. Pokud bychom vedli 2:0, tak bychom mohli získat víc než jen bod za porážku 4:2,“ připomněl Gavlas, že v první dvouhře přehrál Tomáš Tregler Kleprlíka.

„Nedělal jsem svoje chyby, snažil se nekazit první míčky a Kleprlík asi neměl svůj den, vím, že hraje daleko lépe. Snažím se hrát co nejlépe a pomoci týmu,“ říkal po prvním zápase Tomáš Tregler.

Namále měl ovšem ve svém druhém zápase s hrajícím trenérem El Niňa Petrem Kauckým. Ten měl za stavu 2:0 na sety výhodu jednoho mečbolu. Nevyužil ji, a chebský hráč tak splnit svoji „povinnost“.

„Na začátku jsem ho trochu podcenil. On hrál prostě fantasticky. Často spolu trénujeme a on na tréninku takhle nehraje. Zasloužil vyhrát, ale jsem samozřejmě rád, že jsem zápas zvládl. Já měl hlavu jinde, myslel jsem na to, jak teď Ondra Bajger slaví narození miminka. Gratuluji mu,“ stihl Tregler po zápase také popřát svému bývalému kolegovi z ostravského TTC k narození potomka.

Dva body zkušeného Tomáše Treglera samozřejmě nakonec domácím nestačily na to, aby si do tabulky připsali bonusové body. Prohráli 2:4, když rozhodující vítězství zařídil Dmitrij Prokopcov. Zaskakující trenér Zbyněk Špaček byl s výkonem svého týmu velmi spokojen.

„Odehráli jsme výborné utkání. Ono proti Chebu se těžko hraje, protože právě Tomáš Tregler je velmi kvalitní hráč a Cheb má v sestavě i skvělého obranáře Shaposhnikova. My jsme to ovšem zvládli. Vyhráli jsme 4:2, což vypadá vyrovnaně, ale myslím, že jsme to měli pod kontrolou,“ řekl po utkání trenér El Niňa Praha Zbyněk Špaček.