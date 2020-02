Stolní tenisté Chebu vyhráli doma poprvé po deseti zápasech

„Jsme rádi, že se konečně povedlo doma vyhrát za plný počet bodů. Kluci zahráli skvěle, svůj standardní výkon opět předvedl Tomáš Tregler a tentokrát se blýsknul Stepan Šapošnikov,“ pochvaluje si Petr Gavlas, manažer a trenér chebských stolních tenistů.

Projevilo se, jak moc chyběl v sestavě ruský obranář Stepan Šapošnikov. Proti Havířovu už byl totiž zpátky v sestavě a společně s Tomášem Treglerem dirigovali důležitou výhru. Oba zařídili dva body, a postarali se tak o výhru 4:1. Shaposhnikov zdolal Koblížka a také havířovskou jedničku Davida.

„Rozhodující byla jeho připravenost, měl natrénováno, věřil si a měl více sebevědomí než v některých zápasech na podzim. V koncovkách se tentokrát přiklonilo i štěstí na naši stranu. Hlavní ale bylo, že si za tím šel,“ míní Gavlas.

Tito dva bodující hráči stačili. A tak, že nebodoval Jan Žaloudík, vůbec nevadilo. „Měl těžkého soupeře, jejich jedničku, víc jsem nečekal. I ten získaný set je úspěchem. O to je cennější, že jej porazil Šapošnikov.“

To Chebu ještě dává naději na play off, ač bude znevýhodněn větším počtem odehraných zápasů. I duel s Havířovem se předehrával. Proto už hrají jen 5. března v Hradci Králové, ve čtvrtek 12. března poslední domácí zápas v základní části s El Niněm Praha a končí 27. března v Ostravě s TTC.

„Musíme krůček po krůčku. Nejprve jsme museli zdolat Havířov, teď se pokusit vyhrát v Hradci, potom uvidíme, co bude dál,“ říká Gavlas k šancím na play off. Co dál, znamená ještě urvat nějaký bodík navíc než jen jeden povinný za porážku s El Niněm a v posledním zápase v TTC Ostrava.

„Už víme, že El Niňo bude hrát u nás oslabené o Kučeru, který je nominován na mezinárodní turnaj, a tak šance je,“ dodává Petr Gavlas.

Ještě předtím na konci měsíce vyvrcholí v Plzni mistrovství České republiky mužů, žen, juniorů a juniorek do 21 let (28. 2.–1. 3. 2020). Ve Sportovní hale města Plzně se představí kompletní domácí špička, bude se hrát o pět titulů v kategorii dospělých a dva v kategorii do 21 let.

Cheb budou zastupovat Tomáš Tregler a Jan Žaloudík z extraligového týmu a Michal Polák s Lukášem Hoblem z B týmu hrajícího třetí ligu.

Zlaté medaile budou obhajovat v singlu Pavel Širuček a Hana Matelová, ve čtyřhře mužů Pavel Širuček, Tomáš Polanský, ve čtyřhře žen Hana Matelová, Kateřina Tomanovská a ve smíšené čtyřhře Martin Koblížek, Renáta Štrbíková. Dvouhry do 21 let vloni v Teplicích vyhráli Jiří Martinko a Markéta Ševčíková.

Letos to bude už po osmadvacáté, co se budou udělovat medaile pro mistry samostatné České republiky. Historicky první šampionát se hrál v roce 1993 v Ostravě.