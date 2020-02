Stolním tenistům Chebu chybí ruský obranář Šapošnikov

Ruský reprezentant od začátku roku za Cheb nehraje a jeho body velmi citelně chybí. „Je stále v Moskvě, od Vánoc, vyřizuje si víza. Je to dlouho, jsem z toho nervózní a ve stresu. Nevím, kde je problém, na české ambasádě v Moskvě,“ láteří trenér chebských stolních tenistů Petr Gavlas. „Je to pro nás zřetelné oslabení týmu, mladí kluci ještě nedosahují té výkonnosti. Celkově, i Tomáši Treglerovi, by se hrálo lépe.“

Doma prorokem nejsou

V tabulce domácích zápasů je Cheb jako jediný s velkou nulou v kolonce vyhraných zápasů za čtyři body (výhra 4:2, 4:1 nebo 4:0) z devíti zápasů. Letos už odehrál čtyři na stolech v chebském KC Svoboda a tělocvičny Základní školy Česká ve Františkových Lázních.

K posledním dvěma zápasům musel trenér Gavlas míchat v sestavě, protože si uvědomoval současnou situaci. Hráli tak Tregler, Žaloudík a Skála. Začala totiž poslední třetina základní části extraligy a v každé z nich může hostující hráč nastoupit ke třem zápasům.

„Hned Skálu využiji na první dvě utkání, cítím, že to bude hodně důležité, abychom měli vůbec šanci se dostat do první šestky. Teď se začne lámat chleba. Už nejde moc kombinovat s mladými kluky, Skála je z nich nejlepší a tak uděláme všechno pro to, aby se to povedlo,“ říkal chebský trenér. Bohužel sázka nevyšla, s Libercem ani s KST Ostrava k bodům Treglera nikdo nic nepřidal a Cheb se už propadl na předposlední místo tabulky.

S Libercem Žaloudík podlehl Seibertovi 1:3 a Shoumanovi 0:3. Skála měl blízko k bodu v duelu s Michalem Blinkou, prohrál až po velkém boji 2:3 (8, -8, 9, -9, -9). Se Seibertem pak padl 1:3, když se „podařil“ málo vídaný kousek, ve druhé sadě neuhrál ani jeden míček.

Navrch chybělo štěstí

Chebští si vybrali i dost smůly. V duelu s KST Ostrava Tomáš Tregler začal pohodovou výhrou nad Bindačem 3:0 (5, 3, 10), ale vzápětí Radek Skála prohrál 1:3, když po prvním jasně vyhraném setu (4) padl třikrát v řadě se sedmičkou. Chebské akcie mohl zvednout Jan Žaloudík. V parádní, dramatické bitvě s Martinkem prohrál první set (-6), následně vyhrál (8) a znovu prohrál (-6).

Dokázal srovnat výhrou ve čtvrtém setu (9), ale v rozhodujícím padl po velkém boji (-11). Vzápětí jej napodobil Radek Skála v zápase s Bindačem, ovšem pátý set prohrál s devítkou na kontě. Ještě nebylo nic ztraceno, Tomáš Tregler podle očekávání, i když s nečekanými problémy, porazil Martinka 3:1 a Jan Žaloudík mohl zajistit alespoň nějaký bod pro tým. Na Onderku vůbec nestačil (-7, -7, -6).