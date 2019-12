Stolní tenisté Chebu vstali z mrtvých, bitvu s Ostravou vyhráli

„Ještě si nedokáži zanalyzovat, co se stalo v první polovině zápasu. Sestava nám vyšla, chtěli jsme, aby začínal Skála proti Onderkovi, protože jej o víkendu porazil v rámci první ligy. Věřil si na něj, bohužel to nevyšlo, Onderka zahrál skvěle. Od toho se utkání odvíjelo,“ přemýšlel pár hodin po zápase trenér chebských stolních tenistů Petr Gavlas. Přesto jeho svěřenci nakonec brali dva body, když rozhodovala až čtyřhra.

Obrat řídil nejmladší

Do svých rukou to vzal nejmladší člen týmu Radek Skála. Zabojoval a podařilo se mu porazit ostravskou jedničku Sadílka, bylo to obrovské překvapení.

„Tento hráč má obrovský potenciál a budeme se snažit, abychom jej udrželi pro další plánované sezony. Je to jeden překvapivější výsledek za druhým a jednou se může dostat do pozice, v jaké je Tregler nebo jako býval můj bratr Antonín, být lídrem týmu,“ jásá Gavlas nad hostováním mladíčka Skály, jehož mateřským klubem je Havlíčkův Brod. „Snažil jsem se přijímat aktivně, pokud jsem pinknul, tak se do mě natlačil. Když jsem servis rozehrával, bylo to dobré,“ popsal svou taktiku chebský hráč Radek Skála.

Tregler si poměrně hladce poradil ještě s dorostencem Onderkou, zkoncentroval se a druhé poloviny setů rozhodl. „V prvním zápase mě Bindač překvapil, hrál dobře a s ním si to člověk musí uhrát. Po takovém zápase se k dalšímu samozřejmě nastupuje špatně, vím, že se ode mě v každém utkání čekají dva body. S Onderkou jsem to naštěstí zvládnul, ale bylo to hodně nepříjemné, je poctivý a loni jsem s ním tady prohrál,“ připomněl Tomáš Tregler.

Reklama na extraligu

Vrcholem večera byl duel Bindač - Shaposhnikov. Nádherný zápas plný zvratů a nervového vypětí, diváci vstávali ze sedadel. V souboji dvou borců s vynikajícím servisem vedl domácí hráč 2:1 na sety, když slavil úspěch s trpělivým útokem a poctivým příjmem. Chebský stolní tenista ovšem nalezl síly k obratu a v nervydrásající koncovce pátého setu využil čtvrtý mečbol a zvítězil poměrem 12:10.

„Stepan si na Míru Bindače nevěřil, v prvním zápase v Chebu s ním totiž prohrál. Celý den jsem ho přesvědčoval, že má šanci, pokud bude dodržovat taktiku. A to se mu povedlo. Všechny tři sety, které získal, zahrál koncentrovaně, s bojovností a také trochu štěstí,“ zhodnotil zápas ze svého pohledu trenér Chebu Petr Gavlas.

A tak o všem rozhodovala čtyřhra. Šťastnější v ní byl domácí pár František Onderka a Tomáš Sadílek, kteří lépe zvládli vyrovnané koncovky třetí a čtvrté sady a zdolali Tomáše Treglera a Radka Skálu 3:1. „Už scházely síly,“ podotkl Gavlas.

Sestava čtyřhry daná dopředu

Ten má hráče pro rozhodující fázi zápasu určené dopředu podle toho, které má k dispozici. „U nás už před sezonou bylo určené, že čtyřhra číslo jedna bude, pokud může nastoupit Skála, tak on jako levoruký hráč, čímž vznikne spojení praváka, skvělého deblisty Treglera, s levorukým hráčem,“ vysvětluje Petr Gavlas.

Ruský stolní tenista ve službách Chebu Stěpan Šapošnikov

Ovšem bude si ještě muset vyhodnotit první polovinu ostravského zápasu, která absolutně nevyšla. Poté, co vybouchl Skála, odešel s nepořízenou i Shaposhnikov po duelu s domácí jedničkou Sadílkem.

„Výsledky byly těsné, Shaposhnikov to stáhl, podařilo se mu nepříznivý stav vyrovnat, bohužel to nevyšlo,“ popisuje chebský kouč. Nepříjemným soupeřem pro Treglera je bývalý reprezentant Miroslav Bindač. „Zahrál skvěle. Nemohl jsem naší jedničce vytknout ani jednu chybu, soupeř byl lepší,“ přiznal Petr Gavlas.

A tak byl rázem stav 3:0 a vypadalo to na rychlý konec. „O půl osmé to vypadalo, že už budeme pomalu balit a vyrazíme domů.“

Naštěstí se tak nestalo a chebští stolní tenisté domů dorazili až druhý den v šest hodin ráno.

V úterý přijede Hradec

Zítra je čeká další domácí extraligové utkání. Od 18 hodin hostí v KC Svoboda v Chebu Hradec Králové.

„Určitě to nebude lehký soupeř, soutěž je tak vyrovnaná, že ke každému zápasu se musí nastoupit koncentrovaně s respektem k soupeři. Vše je jen otázka několika výměn, míčků a drobností v utkání. Rozhodují maličkosti, tak, jak jsme v Hradci vyhráli, mohli jsme i prohrát a hráči jsou na velmi vysoké úrovni. Není nic předem jasně dané,“ připomíná Gavlas první čtyřbodovou výhru Chebu v soutěži. Při ní na sebe poprvé výrazně upozornil Radek Skála, který nastoupí i zítra.

Bude to jeho třetí zápas ze sedmi ve druhé třetině soutěže, v nichž může nastoupit. Hostující hráči totiž mohou nastoupit pouze ve třech zápasech v každé třetině soutěže. Cheb Skálu nasadí v prvních třech zápasech druhé třetiny, je to taktika, která se zatím vyplácí.

„Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo získat plný počet bodů, a přiznávám, že bych byl rád i za tři, kdybychom vyhráli 4:3, ale ostatní by bylo lehkým zklamáním,“ dodává trenér Petr Gavlas před zítřejším zápasem s Hradcem Králové.

Ovšem také by bylo vhodné vylepšit bilanci domácích zápasů. Cheb je v této tabulce poslední, v dosavadních čtyřech utkáních ani jednou nevyhrál za čtyři body a pouze jednou za tři, po výsledku 4:3 s Libercem.