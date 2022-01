Chceme udržet první místo do konce. Je to náš cíl, říká chebský obranář Kučera

Nejzajímavější duel 11. kola se měl hrát v Chebu, protože lídr soutěže hostil druhý tým tabulky El Niňo Praha. S nímž navíc má nepříznivou bilanci. Nakonec to ovšem byl nejjednoznačnější duel kola, Cheb vyhrál hladce 3:0.

Do utkání změnil sestavu. Poskládali to tak, aby Reitšpies nehrál se Zelinkou a Kučera s Onderkou. „Tak nám to nesedí, tak nás porazili v předchozích zápasech. Překvapivým tahem bylo nasazení Reitšpiese, nejlepšího hráče extraligy, až na pozici tři a to si myslím je hodně zaskočilo. Věřili jsme, že máme vyrovnaný kádr a můžeme si to dovolit. Upřímně jsme nepočítali, že to bude 3:0, to byl bonus navíc,“ vysvětlil Stanislav Kučera.

Po výhře Antonína Gavlase nad Zelinkou 3:1 právě Kučera vybojoval rozhodující bod, porazil jedničku soupeře Vráblíka 3:2. „Nebyl jsem nervozní, nastoupil uvolněně a cítil se dobře,“ popsal Kučera. „První set nebyl z mé strany úplně ideální, byl jsem ještě nervozní, studený, ale následně mě vyhecovala skvělá atmosféra v hale. Začal jsem hrát na jistotu, nekazil jednoduché údery a přidal dost na agresivitě. Navíc jsem měl v pátém setu štěstí,“ doplnil k výhře 3:2 (-7, 8, 7, -10, 6) Stanislav Kučera.

Sám ví, že v týmu je trojkou právě on, moc bodů do společného banku nepřidal. „Spoluhráči hrají skvěle celou sezonu, já se k nim střídavě přidávám. Doufám, že teď se nakopnu a zase budu stoupat až k play off, tam se bude rozhodovat o celé sezoně,“ věří. Kvůli práci a jiným aktivitám netrénuje tak často jako ostatní. Trénuje v Praze s Reitšpiesem v hale El Niňa a s hráči El Niňa se velmi dobře znají. „Je to pro mě nevýhoda, s mým specifickým stylem hry.“

Kučera se snaží trénovat každý den jednou oproti profesionálům, kteří trénují dvakrát denně. „Snažím se všechno skloubit, ale pořád ještě hledám ideální systém. Spoluhráči mě podporují a snaží se mi pomáhat,“ dodává Stanislav Kučera.