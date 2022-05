Stříbro s příchutí zlata. Stolní tenisté Chebu prohráli až ve finále

Prostřední z nich je podepsán také pod první krajskou medailí, kterou v roce 2017 vybojoval TTC Františkovy Lázně. Spolu s Gavlasem ji tenkrát brali Tomáš Pavelka a Ital Romualdo Manna. Byla také stříbrná.

Letos chtěl Cheb mnohem víc, základní část soutěže vyhrál se čtyřbodovým náskokem s pouhými dvěma porážkami. V play off ve čtvrtfinále smetl KT Praha dvakrát 3:0.

„Postup se rodil poměrně rychle, ač jsme z toho měli větší obavy a respekt ze soupeře, jelikož nás loni vyřadil v semifinále. Sice jsme byli v jiné sestavě, ale byl to pro nás nejvíce obávaný soupeř pro čtvrtfinále,“ oddechl si trenér Petr Gavlas.

Semifinále s KST Ostrava už bylo o mnoho obtížnější, Cheb vyhrál dvakrát 3:2. „Musím pochválit Ostravu, pěkně nám zatopili jak doma, tak venku. Jsem moc rád a šťasten, že se hráčům podařilo otočit nepříznivé stavy 1:2 v obou zápasech a slavíme postup do finále,“ připojil chebský trenér a manažer Petr Gavlas.

To už se začínal projevovat úpadek formy největší hvězdy týmu i celé soutěže Davida Reitšpiese, který pohřbil chebské naděje ve finále. Úvodní finálovou bitvu extraligy stolních tenistů s HB Ostrov Havlíčkův Brod ztratili hráči SKST Cheb prohrou 2:3.

Odveta na Vysočině už byla vcelku formální, Havl. Brod neztratil ani jeden zápas. „Jsem zklamaný, ale nezbývá než pogratulovat soupeři. Třikrát nás v sezoně porazili, my je jenom jednou, takže je to zasloužené vítězství,“ přiznal chebský trenér a manažer Petr Gavlas.

Zklamání bylo o to větší, že Cheb s převahou vyhrál základní část. „Tam jsme hráli báječně. Zejména David Reitšpies, bohužel mu forma nevydržela až do konce celé soutěže,“ posteskl si Gavlas.

V play off už to, až na čtvrtfinále s KT Praha, nebylo ono. Už nervydrásající semifinále s KST Ostrava leccos naznačovalo a do finále Cheb nevstoupil dobře, domácí prohra 2:3 se ukázala rozhodující.

„Celé finále jsme prohráli u nás v Chebu. Vezmeme si z toho ponaučení a doufám, že se nám povede příští sezonu odveta,“ vyhlašuje chebský manažer.

To bude šance ještě o něco nižší, extraliga se ještě zkvalitní a vyrovná a hlavně přibude mezi favority notně posílené El Niňo Praha.

„Nechte se překvapit, jak to uděláme. Ale věřím, že příští sezonu to půjde nahoru a ještě zabojujeme o ten vytoužený titul.“

Ve „stříbrné“ letošní sezoně SKST Cheb byl největší oporou David Reitšpies, který v dubnu vyhrál individuální titul mistra republiky a moc chtěl, aby to tím nekončilo.

„Chtěl moc vyhrát nějaký kolektivní titul, mluvil o tom celou sezonu. Hráči spolu trávili hodně času na turnajích i na tréninku, probírali to, že by se jim to moc líbilo, získat titul. Ale asi si opravdu budeme muset ještě počkat,“ uvedl Gavlas.

Trenérovi také nepomohlo, že se nemohl opřít na trojce o Stanislava Kučeru a tím pádem hýbat sestavou. „V průběhu celé sezony měl střídavé výkony a výkyvy,“ dodal Petr Gavlas.