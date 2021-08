Chebští stolní tenisté chtějí titul. Ambice máme nejvyšší, říká Reitšpies

Začátkem loňského března získal Reitšpies první republikový mistrovský titul mezi dospělými, v mixu s Danou Čechovou. „Je to blízko mého rodného klubu, tato část republiky je mi blízká,“ vysvětluje Reitšpies svůj příchod do Chebu. „Neméně zajímavým stimulem jsou klubové ambice. Jak jsme se bavili s Antonínem Gavlasem, má náš klub jen ty nejvyšší, nejlépe na mistrovský titul. To mě samozřejmě zaujalo, řekl jsem si, že by určitě stálo za to porvat se o to vítězství.“

První námluvy Chebu a Reitšpiese proběhly už loni. To ho ještě příliš neoslovilo. „Jak jsem to tak sledoval, tak tým nebyl, co se týče kádru, tak silný jako ostatní. Měli výborného Antonína Gavlase, ale ostatní nebyli kvalitou až tak dobří a všechno stálo jen na něm. Teď je trochu jiná situace, když jsem přišel já a Standa Kučera, myslím, že máme větší šanci,“ míní David Reitšpies.

Z Dobřan šel do pražského El Niňa a naposledy hrál v německém TV 1979 Hilpoltstein druhou bundesligu. Zůstat tam už ale dál nemohl. „Možnost sice byla, ale bohužel kvůli momentální situaci s koronavirem to bylo hodně komplikované. Soutěž se dvakrát přerušovala a já už to nechtěl dále pokoušet a rozhodl se vrátit do České republiky, kde to snad bude trochu klidnější,“ prozrazuje čtyřiadvacetiletý stolní tenista.

S chebským SKST se domluvili v březnu. V létě měl dovolenou po náročné sezoně a nyní se připravuje na novou. „Trénuji v Praze, kde je víc hráčů, a trénujeme spolu,“ uvedl. Zúčastňoval se turnajů TT Star Series, kterých se hraje osm hráčů. „To jsem hrál skoro pořád, abych se udržoval v nějaké zápasové praxi a tempu,“ vzpomíná Reitšpies na dobu bez soutěží.

Začínal v Dobřanech díky tátovi a dědovi, kteří stolní tenis hráli, ale jen rekreačně. „Začal jsem chodit na kroužek, postupně se vypracoval a už jsem u toho zůstal.“

Dana Čechová a David Reitšpies při smíšené čtyřhře na mistrovství republiky v Plzni.

V Dobřanech byl do třinácti let, od té doby žil v Praze do svých dvaceti a následně dva roky v německém Saarbrückenu. Trénoval zde a zároveň si zahrál i tamní soutěž. Poslední tři sezony hrál v TV 1979 Hilpoltstein druhou ligu. Úroveň? „Srovnatelná, ne-li trochu lepší než česká extraliga. Je to sice špatné říkat, ale bohužel je to tak. Zvyšuje ji velké množství zahraničních hráčů. Byl jsem tam moc spokojený, chodila spousta diváků, skvělá atmosféra,“ lituje neplánovaného konce.

V Chebu se se všemi spoluhráči zná, dokonce s Kučerou tak dobře, že jsou vrstevníci a v Praze společně trénovali od patnácti let. „Naše ambice jsou minimálně finále. Ze soupeřů máme respekt, jsme si vědomi jejich kvalit a budeme muset podat naše optimální výkony, abychom byli konkurenceschopni,“ říká nová posila chebských stolních tenistů Reitšpies.

Ovšem nezná své nové domácí hřiště. „Nikdy jsem tam nehrál, ale jednou jsem tam byl komentovat extraligové utkání. V KC Svoboda je moc hezké prostředí, krásná, moderní hala.“

Chebský tým měl společné soustředění v polovině srpna, ale zatím ne v domácím prostředí KC Svoboda. Los přisoudil Chebu první tři zápasy venku a do té doby by se snad KC mohlo uvolnit. První domácí zápas bude až koncem září. „Doufám, že se do té doby budeme moci v domácím prostředí sejít, minimálně dva, tři dny před zápasem, abychom si to tam mohli trochu osahat, rozkoukat se,“ dodává David Reitšpies.