Stolní tenista Antonín Gavlas je bez angažmá, nové hledá

Okénko do historie Mistrem republiky První titul mistra republiky ve stolním tenisu v kariéře, ve Frýdlantu nad Ostravicí, vybojoval, tenkrát kapitán extraligového TTC Františkovy Lázně, Antonín Gavlas v březnu 2017. „Těžké zápasy byly, určitě s Polanským a Treglerem, jsou to dva hráči, kteří umí oboustranný útočný, tvrdý ping pong. Jsem moc rád, že jsem to nakonec zvládl dobře takticky a celé mistrovství mě potkalo v dobré formě. Jsem moc šťastný,“ radoval se tehdy po úspěchu Antonín Gavlas. „Byla to neuvěřitelná jízda. Už jsem toho zažil hodně, takže jsem v průběhu turnaje příliš neřešil, kdo je ještě ve hře a kdo už vypadl. Měl jsem obrovský respekt v semifinále z Tomáše Treglera, protože on hraje proti levákům velmi dobře a párkrát jsem s ním v poslední době prohrál. Ale vyšlo to a já jsem byl ve finále,“ uvedl Gavlas. „Vítězství stavím na stejnou úroveň jako postup mezi šestnáct nejlepších na evropském šampionátu před deseti lety. Byla to z velké části také zásluha dobré psychické pohody, protože před měsícem jsem se stal otcem,“ dodal novopečený mistr. „Moje nová rodina mi dává herní pohodu a já bych za to chtěl moc poděkovat své přítelkyni.“ Finále dvouhry mužů mělo nečekané obsazení, utkali se bývalí oddíloví kolegové z Františkových Lázní Gavlas a František Plaček. Gavlas, jenž byl nasazen až jako číslo 16, turnajovou třináctku Plačka porazil hladce 4:0. „Sledoval jsem jeho výborné výkony a do zápasu šel s tím, že je to otevřené, oba se dobře známe. Byl jsem připraven na tuhý boj, ale podařilo se mi chytnout začátek zápasu. Vzhledem k tomu, že jsme teď spolu delší dobu netrénovali, byl jsem sám překvapen, že jsem mu dobře přijímal podání, a naopak on mě přijímal hůř, tudíž já jej většinou dostal pod tlak první a nekazil jsem, když jsem hrál aktivně,“ popisuje Antonín Gavlas. „Byl jsem herně i takticky v pohodě, hlavně ve finále. Tohle taky nebyl jednoduchý zápas, ale snažil jsem se k němu přistupovat jako ke každému jinému. Byť stál na druhé straně stolu bývalý oddílový kolega Franta Plaček,“ dodal Antonín Gavlas. František Plaček byl v úvodu sezony v kádru TTC Františkovy Lázně, ale nyní není v žádném klubu a trénuje samostatně.