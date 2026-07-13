Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vlajka i hymna zpět. Stolní tenis a moderní pětiboj ruší veškeré sankce vůči Rusům

Autor: ,
  13:05aktualizováno  19:31

Ruský stolní tenista Vladimir Sidorenko ve finále elitního turnaje US Smash v Los Angeles. | foto: Profimedia.cz

Ruští stolní tenisté se od 28. července mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom světová federace ITTF v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru. Počínaje srpnovým evropským šampionátem zrušila veškeré sankce uvalené na účast ruských sportovců v mezinárodních soutěžích také Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM).

Na jaře 2023, rok po ruské invazi na Ukrajinu, byla právě ITTF první sportovní federací, která umožnila Rusům a Bělorusům start s neutrálním statusem, tedy mimo jiné bez státních symbolů. Po nynějším verdiktu nicméně zůstávají v kompetenci příslušné hostitelské země případná vízová omezení.

Jak připomněla agentura DPA, na začátku července postoupil ruský stolní tenista Vladimir Sidorenko do finále elitního turnaje US Smash v Los Angeles. Tam startoval ještě jako neutrální sportovec.

KOMENTÁŘ: MOV a jeho pokrytectví. Podporuješ ruskou agresi? Už nevadí!

V návaznosti na předběžné zrušení suspendace Ruského olympijského výboru, které v minulém týdnu oznámil mezinárodní výbor MOV, rozhodla také pětibojařská unie o návratu Rusů do soutěží jednotlivců i družstev. Návrh schválili v online hlasování členové výkonného výboru.

„MOV dal jasně najevo, že olympijský sport vstupuje do nové éry, kde sportovci již nebudou trestáni za činy svých vlád,“ konstatoval prezident UIPM Rob Stull.

Rusové budou moci startovat pod vlastní vlajkou a s hymnou poprvé na ME v Istanbulu, které začne 3. srpna. Už v květnu zrušila UIPM sankce pro sportovce z Běloruska.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Kopřiva vs. PrižmićTenis - Dvouhra - 1. kolo - 13. 7. 2026:Kopřiva vs. Prižmić //www.idnes.cz/sport
13. 7. 21:00
  • 3.34
  • -
  • 1.32
Cerúndolo vs. KolářTenis - - 14. 7. 2026:Cerúndolo vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
14. 7. 10:30
  • 1.31
  • -
  • 3.39
Krejčíková vs. TomovováTenis - - 14. 7. 2026:Krejčíková vs. Tomovová //www.idnes.cz/sport
14. 7. 11:00
  • 1.09
  • -
  • 6.98
Valentová vs. CostoulasováTenis - - 14. 7. 2026:Valentová vs. Costoulasová //www.idnes.cz/sport
14. 7. 11:00
  • 1.16
  • -
  • 5.23
Tanová vs. HavlíčkováTenis - - 14. 7. 2026:Tanová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
14. 7. 12:00
  • 1.55
  • -
  • 2.29
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Hrdý táta Noskové o těžké cestě: Neměli jsme co jíst. Linda mě udržela při životě

Premium
Linda Nosková se po vítězství ve finále Wimbledonu objímá s tatínkem Drahošem.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Modrou košili měl úplně propocenou, ale nakonec si přeci jen mohl vítězoslavně zařvat. Zatímco jeho dcera se svalila na travnatý kurt, Drahoš Nosek v lóži na tribuně vyskočil a jásal. Po dramatickém...

Wimbledonskou šampionkou je Nosková! Proti Muchové proměnila šestý mečbol

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

Diváci na centrálním kurtu ikonického Wimbledonu sledovali famózní podívanou. A po dvou a půl hodinách také dojatou Lindu Noskovou! Česká tenistka ve finále travnatého majoru porazila krajanku...

Češky dobyly Wimbledon! Muchová přežila mečbol, ve finále bude hrát proti Noskové

Linda Nosková tomu nemůže uvěřit. Postoupila do finále Wimbledonu!

Ve Wimbledonu se poprvé v historii uskuteční ryze české finále! Karolína Muchová v nesmírně dramatickém duelu proti Američance Coco Gauffové přežila mečbol a vyhrála 6:2, 1:6, 7:6. O grandslamový...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Trenér Bilič se vrací k reprezentaci Chorvatska

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

POHLED: Národ sobě! Takřka celá země se složila na český tenisový zázrak

Premium
Linda Nosková a Karolína Muchová pózují po finále ve Wimbledonu.

V čem tkví tajemství českého úspěchu na Wimbledonu a dalších světových turnajích v jedenadvacátém století? Ve stovkách větších i malých klubů od Fulneku přes Ivančice až do Litvínova. Právě z nich...

13. července 2026

Bejlek úspěšně zahájila turnaj v Aténách, poradila si se Slovenkou Morvayovou

Sára Bejlek servíruje ve druhém kole Roland Garros.

Česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6:0, 7:5 nad Slovenkou Viktórií Morvayovou postoupila do 2. kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamním...

13. července 2026  19:56

WTA Iasi 2026: program, výsledky, Češky a kde sledovat živě

Dominika Šalková děkuje divákům po výhře v prvním kole na turnaji WTA v Praze.

Je tady další ročník ženského tenisového turnaje v rumunském Iasi. Akce WTA 250 se koná od 13. do 19. července 2026 na antukových kurtech, hrají zde i Češky.

13. července 2026  19:49

Vlajka i hymna zpět. Stolní tenis a moderní pětiboj ruší veškeré sankce vůči Rusům

Ruský stolní tenista Vladimir Sidorenko ve finále elitního turnaje US Smash v...

Ruští stolní tenisté se od 28. července mohou účastnit mezinárodních soutěží pod svou vlajkou. Rozhodla o tom světová federace ITTF v návaznosti na doporučení Mezinárodního olympijského výboru....

13. července 2026  13:05,  aktualizováno  19:31

Jste překvapení? Semifinalisté MS jsou i nejlepší týmy žebříčku. Poprvé v historii

Harry Kane se raduje z postupu do semifinále mistrovství světa, za ním stojí...

Pokud jste před fotbalovým mistrovstvím světa dali na papírové předpoklady a u sázkových kanceláří vsadili, že do semifinále postoupí čtyři nejlepší mužstva žebříčku FIFA, máte vyděláno. Poprvé od...

13. července 2026  18:42

Vacek: Šance na etapu může během Tour přijít jen jedna. Pak do toho musím jít all in

Mathias Vacek v bílém dresu na startu 6. etapy Tour de France

Ač je na své premiérové Tour de France, patří k nejvýraznějším jezdcům prvního týdne. A nejen protože vozí nepřehlédnutelný dres českého mistra. Mathias Vacek se v úvodních devíti etapách stihl...

13. července 2026  18:14

Víme, že máme na víc, říká Kane před semifinále. Kritiku kouče Tuchela chápe

Anglický útočník Harry Kane slaví gól do sítě DR Kongo.

Na kritiku trenéra Thomase Tuchela, jemuž se nelíbil výkon anglických fotbalistů ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Norsku (2:1 po prodloužení), reagoval kapitán Harry Kane s úsměvem. „Chce nás...

13. července 2026  16:53

Svět závidí. Státní trenér o českém tenise i Noskové: Maminka na ni byla přísná

Vysíláme
Úspěšný Wimbledon hodnotí v pořadu Rozstřel Jan Stočes, státní trenér Českého...

Jestli někdo dokáže zasvěceně odpovědět na otázku, proč český tenis produkuje tolik skvělých šampionek, je to Jan Stočes. Dlouholetý kouč a v současnosti státní trenér velmi dobře zná také Lindu...

13. července 2026  16:16

Svatbu se jim povedlo utajit. Tenisové hvězdy se vzaly během finále Wimbledonu

Alex de Minaur a jeho partnerka Katie Boulterová

Katie Boulterová a Alex de Minaur jsou manželé. Ano si známý tenisový pár řekl při utajeném soukromém obřadu během finálového dne letošního Wimbledonu.

13. července 2026  16:05

My fakt nejsme normální. Messi si užívá argentinskou jízdu. A co premiéra s Anglií?

Lionel Messi si odnesl ze zápasu se Švýcarskem monokl.

Za Argentinu odehrál dvě stě pět mezistátních zápasů, ale nikdy nestál proti Anglii, „největšímu nepříteli“ své vlasti. Lionela Messiho, s jedenadvaceti góly nejlepšího střelce v historii fotbalového...

13. července 2026  15:24

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Litry vody, speciální tříšť, led či chladicí vesty. Tour trápí vedro. Jak mu jezdci čelí?

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) se pro osvěžení po parné třetí etapě...

Když pozorujete peloton během letošní Tour de France, co chvíli vidíte, jak na sebe některý z cyklistů lije vodu. Neustále z něj také vyjíždějí domestici a své lídry zásobují sáčky s ledem. Od...

13. července 2026  15:18

Cynismus, návrat do dob studené války. Ruský hokej čelí odporu i po verdiktu MOV

Ruští hokejisté, včetně kanonýra Nikity Kučerova (třetí zleva), slaví gól v...

Když Mezinárodní olympijský výbor (MOV) předběžně potvrdil konec suspendace Ruska na světových akcích, zvedla se v zemi vlna radosti. I hokejisté už se opět viděli v národním dresu na mistrovství...

13. července 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.