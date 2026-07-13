Vlajka i hymna zpět. Stolní tenis a moderní pětiboj ruší veškeré sankce vůči Rusům

Na jaře 2023, rok po ruské invazi na Ukrajinu, byla právě ITTF první sportovní federací, která umožnila Rusům a Bělorusům start s neutrálním statusem, tedy mimo jiné bez státních symbolů. Po nynějším verdiktu nicméně zůstávají v kompetenci příslušné hostitelské země případná vízová omezení.
Jak připomněla agentura DPA, na začátku července postoupil ruský stolní tenista Vladimir Sidorenko do finále elitního turnaje US Smash v Los Angeles. Tam startoval ještě jako neutrální sportovec.
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V návaznosti na předběžné zrušení suspendace Ruského olympijského výboru, které v minulém týdnu oznámil mezinárodní výbor MOV, rozhodla také pětibojařská unie o návratu Rusů do soutěží jednotlivců i družstev. Návrh schválili v online hlasování členové výkonného výboru.
„MOV dal jasně najevo, že olympijský sport vstupuje do nové éry, kde sportovci již nebudou trestáni za činy svých vlád,“ konstatoval prezident UIPM Rob Stull.
Rusové budou moci startovat pod vlastní vlajkou a s hymnou poprvé na ME v Istanbulu, které začne 3. srpna. Už v květnu zrušila UIPM sankce pro sportovce z Běloruska.