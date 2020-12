Pořád naživu. A pořád top. O šipkařském unikátu, jenž hrál na třicátém MS za sebou

„No, špatný večer. Přitom jsem trénoval fakt dobře a člověk by řekl, že po těch letech by neměl být problém umět to přenést do zápasu, což?“ zažertoval na Twitteru, když jej na šipkařském mistrovství světa v 1. rundě nečekaně porazil Brazilec Portela. Ale pro Beatona více než kdy jindy platilo, že není klíčové zvítězit, ale zúčastnit se.

„Rok co rok je Beaton zpátky, protože fakt maká. Taky má zvláštní techniku, která by u 99 procent lidí nefungovala, ale on ji má vyzkoušenou. I proto nikdy nebyl a nebude zraněný.“ Wayne Mardle bývalý šipkař, nyní komentátor