Docela zápřah. Každý víkend jsem hrál několik zápasů, líčí volejbalový talent

V minulé sezoně zažil blokař Dukly Liberec Štěpán Svoboda, jenž patří k nejvýraznějším tuzemským talentům, pořádný zápasový kolotoč. V klubu nastupoval za áčko i béčko mužů, tým U22 a kadety a k tomu byl také členem české mužské i juniorské reprezentace.
„Byl to docela zápřah, každý víkend jsem hrál několik zápasů podle potřeby, a když skončily soutěže, tak jsem měl vlastně už od půlky června do začátku září reprezentační povinnosti,“ popisuje devatenáctiletý blokař liberecké Dukly, jenž měří 199 centimetrů.
„Ale hlavně starty v extralize mužů mi herně hodně pomohly a jsem velmi rád, že jsem dostal šanci,“ dodává.
Jak jste se dostal k volejbalu?
Jsem z Liberce a začal jsem už v pěti letech, protože táta byl jedním ze sponzorů volejbalistů Dukly, tak mě k tomu dovedl. Zkoušel jsem i fotbal nebo golf, ale volejbal mě bavil nejvíc.
Od kolika let začíná specializace na jednotlivé posty a kdy bylo jasné, že z vás bude blokař?
Někdy už od mladších žáků, vždycky jsem byl větší než kluci, tak mě dali na blokaře a už jsem tam zůstal. Někdy si spoluhráči dělají z nás blokařů legraci, že vlastně hrajeme jen půlku zápasu, takže se moc neunavíme, protože za nás chodí dozadu libero. Tak to ale vůbec není a je to naopak hodně náročné pořád na síti skákat doleva, doprava nebo i útočit.
Na nedávném mistrovství světa juniorů v Číně jste obsadili skvělé 4. místo, vy jste byl členem základní sestavy. Na medaili jste nakonec nedosáhli po prohře v zápase o bronz s USA, jak to zpětně hodnotíte?
Pocity jsou ve mně pořád stejné. Po sedmi vyhraných zápasech v řadě, kdy jsme v těžké skupině porazili třeba Kubu, Brazílii a Japonsko a pak v play off i Turecko a Polsko, mě hlavně mrzelo to prohrané semifinále s Itálií, kterou jsme před rokem porazili. Věřili jsme si, a proto jsme byli hodně zklamaní. Kdyby to klaplo ještě s Itálií, to by byla krásná medailová pohádka... Ale pak v tom utkání o třetí místo už nás Američané přehráli ve všech činnostech, hlavně na servisu.
Přesto jste dosáhli v této kategorii největšího úspěchu v historii samostatné České republiky, jak se to poslouchá?
Je to prostě skvělý výsledek a na tento obrovský úspěch jsme všichni opravdu hrdí. Byla to fakt krása. Navíc jsme na to čtvrté místo na světě dosáhli bez dvou klíčových opor Klimeše a Nováka, se kterými bychom byli ještě silnější.
Svými výkony jste určitě zaujali skauty z klubů z nejlepších evropských lig. Vnímali jste v týmu tento fakt, že hrajete o možné atraktivní angažmá?
To jsme samozřejmě věděli, že tam bylo hodně skautů a že si už v mladém věku můžeme udělat jméno. Třeba si některý z nich udělal u mého jména nějakou tu čárečku... Myslím, že jsme dosáhli krásného výsledku, ukázali jsme to české bojovné srdíčko, a díky tomu si nás podle mě určitě někdo všiml.
Po návratu z Číny byla dokonce ve hře i šance, že byste mohl obratem vyrazit i na světový šampionát mužů na Filipíny, ale nakonec jste se do nominace těsně nevešel. I tam skončil český tým na fantastickém 4. místě, nebylo vám trochu líto, že jste u toho nebyl?
Trošku mě to zamrzelo, když jsem sledoval skvělé výkony kluků. Byl by to pro mě krásný zážitek, ale zároveň jsem si říkal, že se zase nic tak hrozného nestalo, protože věřím, že můj čas ještě přijde a na mistrovství světa mužů si snad za Česko někdy zahraji. Jsem ještě mladý. Všechno špatné je k něčemu dobré, aspoň jsem se konečně mohl zapojit do přípravy Dukly na novou sezonu, protože už brzy začne extraliga.
Ve svém libereckém klubu máte za sebou na rozdíl od většiny spoluhráčů jen měsíc přípravy, jak za tu krátkou dobu odhadujete ambice pro příští ročník?
Dojmy mám pozitivní, protože před týdnem jsme vyhráli turnaj v Kladně, kde jsme porazili domácí tým i Lvy Praha. Byly to velmi kvalitní zápasy a myslím, že jsme ukázali, že se tady tvoří silný tým a že to předvedeme i v mistrovských utkáních.