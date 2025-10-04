Docela zápřah. Každý víkend jsem hrál několik zápasů, líčí volejbalový talent

Autor:
  14:19
Je odchovancem libereckého klubu a v minulé sezoně se už v mladém věku pevně usadil v kádru extraligového A-týmu volejbalistů Dukly. Blokař Štěpán Svoboda navíc výrazně přispěl k mistrovskému titulu kadetů Liberce a na nedávném MS juniorů v Číně byl oporou českého celku, který vybojoval senzační čtvrté místo.

Blokař Štěpán Svoboda patří k velkým nadějím nejen libereckého, ale i celého českého volejbalu. | foto: Adriana Micáková, VK Dukla Liberec

V minulé sezoně zažil blokař Dukly Liberec Štěpán Svoboda, jenž patří k nejvýraznějším tuzemským talentům, pořádný zápasový kolotoč. V klubu nastupoval za áčko i béčko mužů, tým U22 a kadety a k tomu byl také členem české mužské i juniorské reprezentace.

„Byl to docela zápřah, každý víkend jsem hrál několik zápasů podle potřeby, a když skončily soutěže, tak jsem měl vlastně už od půlky června do začátku září reprezentační povinnosti,“ popisuje devatenáctiletý blokař liberecké Dukly, jenž měří 199 centimetrů.

„Ale hlavně starty v extralize mužů mi herně hodně pomohly a jsem velmi rád, že jsem dostal šanci,“ dodává.

Jak jste se dostal k volejbalu?
Jsem z Liberce a začal jsem už v pěti letech, protože táta byl jedním ze sponzorů volejbalistů Dukly, tak mě k tomu dovedl. Zkoušel jsem i fotbal nebo golf, ale volejbal mě bavil nejvíc.

Od kolika let začíná specializace na jednotlivé posty a kdy bylo jasné, že z vás bude blokař?
Někdy už od mladších žáků, vždycky jsem byl větší než kluci, tak mě dali na blokaře a už jsem tam zůstal. Někdy si spoluhráči dělají z nás blokařů legraci, že vlastně hrajeme jen půlku zápasu, takže se moc neunavíme, protože za nás chodí dozadu libero. Tak to ale vůbec není a je to naopak hodně náročné pořád na síti skákat doleva, doprava nebo i útočit.

Zažil složitou vojenskou misi v Mali, teď driluje volejbalisty v Liberci

Na nedávném mistrovství světa juniorů v Číně jste obsadili skvělé 4. místo, vy jste byl členem základní sestavy. Na medaili jste nakonec nedosáhli po prohře v zápase o bronz s USA, jak to zpětně hodnotíte?
Pocity jsou ve mně pořád stejné. Po sedmi vyhraných zápasech v řadě, kdy jsme v těžké skupině porazili třeba Kubu, Brazílii a Japonsko a pak v play off i Turecko a Polsko, mě hlavně mrzelo to prohrané semifinále s Itálií, kterou jsme před rokem porazili. Věřili jsme si, a proto jsme byli hodně zklamaní. Kdyby to klaplo ještě s Itálií, to by byla krásná medailová pohádka... Ale pak v tom utkání o třetí místo už nás Američané přehráli ve všech činnostech, hlavně na servisu.

Přesto jste dosáhli v této kategorii největšího úspěchu v historii samostatné České republiky, jak se to poslouchá?
Je to prostě skvělý výsledek a na tento obrovský úspěch jsme všichni opravdu hrdí. Byla to fakt krása. Navíc jsme na to čtvrté místo na světě dosáhli bez dvou klíčových opor Klimeše a Nováka, se kterými bychom byli ještě silnější.

Svými výkony jste určitě zaujali skauty z klubů z nejlepších evropských lig. Vnímali jste v týmu tento fakt, že hrajete o možné atraktivní angažmá?
To jsme samozřejmě věděli, že tam bylo hodně skautů a že si už v mladém věku můžeme udělat jméno. Třeba si některý z nich udělal u mého jména nějakou tu čárečku... Myslím, že jsme dosáhli krásného výsledku, ukázali jsme to české bojovné srdíčko, a díky tomu si nás podle mě určitě někdo všiml.

Po návratu z Číny byla dokonce ve hře i šance, že byste mohl obratem vyrazit i na světový šampionát mužů na Filipíny, ale nakonec jste se do nominace těsně nevešel. I tam skončil český tým na fantastickém 4. místě, nebylo vám trochu líto, že jste u toho nebyl?
Trošku mě to zamrzelo, když jsem sledoval skvělé výkony kluků. Byl by to pro mě krásný zážitek, ale zároveň jsem si říkal, že se zase nic tak hrozného nestalo, protože věřím, že můj čas ještě přijde a na mistrovství světa mužů si snad za Česko někdy zahraji. Jsem ještě mladý. Všechno špatné je k něčemu dobré, aspoň jsem se konečně mohl zapojit do přípravy Dukly na novou sezonu, protože už brzy začne extraliga.

Ve svém libereckém klubu máte za sebou na rozdíl od většiny spoluhráčů jen měsíc přípravy, jak za tu krátkou dobu odhadujete ambice pro příští ročník?
Dojmy mám pozitivní, protože před týdnem jsme vyhráli turnaj v Kladně, kde jsme porazili domácí tým i Lvy Praha. Byly to velmi kvalitní zápasy a myslím, že jsme ukázali, že se tady tvoří silný tým a že to předvedeme i v mistrovských utkáních.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Leeds vs. TottenhamFotbal - 7. kolo - 4. 10. 2025:Leeds vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.50
  • 2.50
  • 2.70
Vsetín vs. Slovácko BFotbal - 10. kolo - 4. 10. 2025:Vsetín vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.30
  • 3.58
  • 2.21
Oviedo vs. LevanteFotbal - 8. kolo - 4. 10. 2025:Oviedo vs. Levante //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.60
  • 3.70
  • 1.60
Brunclík vs. Carreno BustaTenis - Semifinále - 4. 10. 2025:Brunclík vs. Carreno Busta //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • 4.06
  • -
  • 1.22
Kolář vs. GaubasTenis - Semifinále - 4. 10. 2025:Kolář vs. Gaubas //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.61
  • -
  • 2.30
Ml. Boleslav vs. SlováckoFotbal - 11. kolo - 4. 10. 2025:Ml. Boleslav vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
4. 10. 15:00
  • 1.76
  • 4.13
  • 4.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích, se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ...

Volejbalisté podlehli Bulharům 1:3, o bronz z MS si zahrají se světovými jedničkami

Senzačně postoupili až do semifinále mistrovství světa, v něm už čeští volejbalisté na soupeře nestačili. S Bulhary prohráli 1:3 po setech 20:25, 25:23, 21:25, 22:25 a v neděli si tak zahrají o...

MS ve volejbale mužů 2025: jak hráli Češi, kompletní výsledky turnaje

Skvělá cesta českých volejbalistů na mistrovství světa na Filipínách (12. až 28. září) skončila čtvrtým místem. Národní tým v boji o bronz podlehl Polsku 1:3 a postaral o nejlepší výsledek v...

ONLINE: Ml. Boleslav - Slovácko, hosté čekají na ligovou výhru od půlky srpna

Sledujeme online

Od půlky srpna fotbalisté Slovácka v Chance Lize nezvítězili, změnit to zkusí v 11. kole na půdě Mladé Boleslavi. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

4. října 2025  14:40

ONLINE: Dukla - Teplice, souboj týmů, které ve spodku tabulky dělí jeden bod

Sledujeme online

Jeden bod dělí v tabulce fotbalové Chance Ligy patnácté Teplice a třináctou Duklu. Oba týmy se utkají v 11. kole, jejich vzájemný zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online...

4. října 2025  14:35

Sparta představila plány na moderní akademii dívčího fotbalu. Bude na Proseku

Na pražském Proseku, kde už nyní hrají a trénují fotbalistky Sparty, vznikne nový areál pro dívčí fotbal. V rámci rozsáhlé rekonstrukce tu vyroste i nová tribuna pro 800 diváků. Memorandum o...

4. října 2025  14:32

Docela zápřah. Každý víkend jsem hrál několik zápasů, líčí volejbalový talent

Je odchovancem libereckého klubu a v minulé sezoně se už v mladém věku pevně usadil v kádru extraligového A-týmu volejbalistů Dukly. Blokař Štěpán Svoboda navíc výrazně přispěl k mistrovskému titulu...

4. října 2025  14:19

Menšík na Masters v Šanghaji ztratil dobře rozehraný duel, Lehečka porazil Halyse

Jiří Lehečka potvrdil na úvod tenisového turnaje v Šanghaji roli favorita a v utkání druhého kola porazil Francouze Quentina Halyse 6:4, 7:5. Jeho dalším soupeřem na akci kategorie Masters bude...

4. října 2025  8:53,  aktualizováno  14:15

Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...

4. října 2025  13:44

ONLINE: Tottenham hraje proti Leedsu, pak v akci Arsenal či šlágr Chelsea-Liverpool

Sledujeme online

Sobotní program 7. kola anglické fotbalové ligy startuje zápasem Tottenhamu proti nováčkovi z Leedsu. Od 16 hodin pak hraje Arsenal derby s West Hamem a Manchester United zase vyzve Sunderland....

4. října 2025  13:25

Mladá Boleslav se potýká s marodkou, proti Plzni bude hrát o tři dny později

Z nedělního programu 12. kola hokejové extraligy vypadl duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Hrát se bude až ve středu 8. října. Středočeši den po domácí porážce 3:4 s Českými Budějovicemi oznámili na...

4. října 2025  12:51,  aktualizováno  13:04

Kämpf je k dispozici, změní v NHL adresu? Toronto nabídlo útočníka ostatním klubům

Vedení Toronta nabídlo útočníka Davida Kämpfa ostatním klubům NHL. Maple Leafs zařadili třicetiletého hokejistu a loňského mistra světa na seznam nechráněných volných hráčů. Pokud si ho žádný...

4. října 2025  12:43

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zvláštní chování. Rivalové v UFC Procházku přehlížejí, ruský šampion jitří vášně

Premium

Možná to opravdu takhle cítí. Možná jde jen o taktiku, jak rivala zpražit. Hlavní aktéři víkendového turnaje organizace UFC v Las Vegas, kde zápasí i Jiří Procházka, nad českým MMA bojovníkem...

4. října 2025

Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

V hokejovém Litvínově je neveselo, truchlivo. Jako by nestačilo, že odchod po letošní sezoně oznámil většinový majitel Orlen, další ranou pro chemiky a jejich fanoušky je pád na extraligové dno....

4. října 2025  11:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.