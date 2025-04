Jsem rád, že jste mě neměli rádi. Slaný se loučil s kariérou, teď se vrhne na Banát

Českolipský patriot, který dotáhl svůj klub ze suterénu až do superligy. A taky milovník rumunské oblasti Banát, kde už léta spolupořádá známý hudební festival.

Tenhle rozhovor však bude především sportovní, bez Štěpána Slaného si totiž nelze florbal v České Lípě příliš představit. Coby šéf klubu a hrající manažer trápil soupeře až do letošní sezony, v níž pomohl lokálnímu týmu k postupu do předkola play off. Po posledním zápase se s dlouhou a bohatou kariérou rozloučil.

„Vždycky jsem florbal dělal podle svého. Nikdy jsem nebyl nějaký excelentní technik nebo šíleně konstruktivní hráč, takže jsem to celou dobu trošku řezal. Jsem taky historicky nejvylučovanější hráč ligy,“ říká s úsměvem florbalista s číslem 50 a přezdívkou Traktor, který to v dresu Mladé Boleslavi dotáhl ke dvěma bronzům v superlize a medaili stejné hodnoty získal v roce 2010 i s národním týmem na mistrovství světa.

Byl váš konec kariéry jasný už dopředu, nebo vás mohlo ještě něco zviklat?

Od začátku sezony jsem to měl víceméně nastavené tak, že je moje poslední. Já jsem ale úplně definitivně neřekl, že kariéru končím. Použil jsem termín, že ji přerušuju, byť nepočítám s tím, že bych ji na vrcholové úrovni někdy obnovil. Nechávám si ale otevřená vrátka pro případ nějakého problému, aby to pak nevypadalo, že odvolávám, co jsem slíbil.

Můžete to blíž vysvětlit?

Jsem ve vedení českolipského florbalu a ve chvíli, kdy se dostane do nějaké personální krizové situace, jsem připravený mu pomoct. Jsem ale přesvědčený o tom, že v superlize už se neukážu, to by se muselo stát něco mimořádného. Když koukám na plán příští sezony a jak má vypadat náš kádr, nemyslím si, že by taková situace měla hrozit. Náš tým je natolik kvalitní, že už mě v šatně nebude postrádat a dokáže mě nahradit. Navíc už dospívám do věku, kdy se musím zabývat i jinými věcmi a samozřejmě i tělo už není tak adaptibilní vůči rychlému florbalu, který se teď hraje.

Po posledním zápase kariéry před domácím publikem jste si vzal mikrofon a měl jste řeč k fanouškům. Byl jste hodně naměkko?

Ani moc ne. Byl jsem na tu situaci připravený a řeč jsem si dopředu neplánoval, chtěl to nechat na tom okamžiku. Vzal jsem to sportovně od fanoušků soupeře přes rozhodčí až po svou rodinu, hlavně přítelkyni a současnou manželku, která se dvacet let řídila mou termínovou listinou.

Takže žádné dojetí?

Do hlavy mi to doteklo až za pár dní. Najednou jsem si uvědomil, že už před sebou nemám nalajnovanou budoucnost, že nemusím třikrát týdně na trénink, pak na zápasy a plánovat rodinný život podle florbalu. To byla novinka, kterou v sobě teď žvejkám a říkám si, co dál. Samozřejmě mám své další životní projekty, ale cítím zvláštní prázdno, které poznají jen vrcholoví sportovci nebo manažeři velkých firem, když ukončí kariéru. Ale dokážu se s tím poprat. Začal jsem zase běhat, hrozně mě to baví a vždycky si říkám, že musím běžet rychle, ale pak si uvědomím, že už vlastně nemusím. Je to prostě složité. Určitě chci s týmem absolvovat letní přípravu, abych měl pevný řád a udržel se v dobré kondici.

O konci kariéry jste mluvil už někdy před pěti lety. Co vás u florbalu udrželo?

Především odpovědnost za tým. Před osmi lety jsme s Českou Lípou postoupili do nejvyšší soutěže, ale nikdy jsem necítil jistotu, že jsme v superlize etablovaní, a když odejdu, tým se v ní v další sezoně udrží. Pořád jsem cítil, že díky svým zkušenostem dokážu týmu pomoct, hlavně ve finálních fázích sezony. Chtěl jsem být tím jazýčkem na vahách, který se postará, aby nenastal nějaký výsledkový malér. Navíc mě florbal baví, takže jsem konec každou sezonu protahoval a odkládal až do dvaačtyřiceti let.

V mládí jste snil o tom, že budete hrát ve Švédsku, které je florbalovou velmocí, a budete jezdit ve volvu. Proč vám to nevyšlo?

S florbalem jsem začínal na gymnáziu, když tělocvikáři koupili první florbalky a začali jsme mastit školní ligu. V roce 1998 jsme se přihlásili do páté ligy, měl jsem sportovní vzory a snil jsem o tom, že něco dokážu. A tohle byl takový nejjednodušší sen. Jak jsem ale postupoval dál, začal jsem být českolipským patriotem a ve dvaadvaceti letech jsem převzal řízení celého klubu. Pak už bylo jasné, že mi žádné Švédsko nehrozí, dokonce jsem po mistrovství světa 2008 odmítl nějaké nabídky ze Švédska a ze Švýcarska. Nechal jsem srdce v České Lípě a rozhodl jsem se, že budu dělat všechno pro to, abych se sem jednou mohl vrátit jako hráč a dokončit tady kariéru.

Jak vzpomínáte na období, kdy jste už vedl českolipský klub, ale zároveň jste byl herně vytížený v nejvyšší soutěži v barvách jiných klubů?

V době, kdy jsem přestoupil do Liberce, jsem jako statutární orgán přebíral českolipský klub. Byla to ode mě docela drzost, měl jsem simultánně dvě kariéry. Svou viditelnost a výkonnost v té vrcholové jsem využíval k tomu, abych motivoval českolipské prostředí. Šest nebo sedm let jsem byl v národním týmu, odehrál jsem tři mistrovství světa, ale vždycky jsem chtěl, aby se to propsalo i do České Lípy. Nakonec jsem se do tehdy nově prvoligové Lípy vrátil a v jejím dresu jsem byl v roce 2012 nominovaný na světový šampionát, což byl tehdy florbalový paradox.

Někdy o sobě v nadsázce říkáte, že jste slepá vývojová větev českého florbalu. Co si pod tím představit?

Vždycky jsem florbal dělal podle svého. Nikdy jsem nebyl nějaký excelentní technik nebo šíleně konstruktivní hráč, takže jsem to celou dobu trošku řezal. Jsem taky historicky nejvylučovanější hráč ligy. Takže jsem si tu kariéru jel trošku jinak a florbalové prostředí na mě mělo od začátku nějaký názor. Trošku jsem s tím kalkuloval, chtěl jsem být jiný hráč, který je víc na očích, a věřil jsem, že se ta cesta vyplatí. Každý tým potřebuje nějakého zlého muže, nakonec i v nároďáku to ocenili. Na sklonku kariéry se mi podařilo vrátit do mainstreamu, který pochopil, že ta moje cesta nebyla tak špatná.

Je pravda, že jste s florbalem začínal až v patnácti letech?

Ano. Do té doby jsem dělal vrcholově judo, což mi ve florbale pomohlo v obratnosti a koneckonců i v pojetí hry. To judo jsem si tam trošku ponechal. Začínal jsem pozdě, ale v té době to bylo poměrně běžné, florbal se tady teprve rozjížděl. Hned v patnácti jsem hrál za chlapy, za juniory jsem odehrál jen asi dva zápasy. Když se dnes dívám na svého šestiletého syna Bertíka, má obrovský cit na hokejce, jaký já sám nemám do dnešní doby.

Na sociální sítě jste napsal rozlučkovou řeč, kterou jste zakončil slovy: „Jsem rád, že jste mě neměli rádi. Byl to záměr. “ Jak jste to myslel?

To zase souvisí s českolipským klubem. Když jsme postupovali ze třetí ligy do druhé a pak do první, Lípa byla najednou na očích a měla šikovné hráče. Já jsem je potřeboval udržet a odolat tlaku jiných klubů, které by je rády získaly, a tak jsem si vytvořil takovou ochranu. Sám sebe jsem vykresloval tak, že se se mnou nedá jednat. Spousta klubů tak radši ani nevytáčela číslo do České Lípy a my měli klid na práci.

Jako reprezentant jste byl na třech mistrovstvích světa. Byl to váš kariérní vrchol, nebo za něj považujete postup s Českou Lípou do nejvyšší soutěže v roce 2017?

Jednoznačně postup s Českou Lípou. Opravdu. Je to pro mě víc než mistrovství světa, i když domácí šampionát v roce 2008 byl hezký a ve Finsku jsme o dva roky později získali bronz.

Florbalista Štěpán Slaný provozuje v rumunském Eibentálu penzion, kam už deset let vozí české turisty.

Jaká je vaše budoucnost? Více manažerská, nebo se zaměříte na festival v rumunském Banátu, který už dlouhá léta organizujete?

Samozřejmě si teď udělám víc volného času na Rumunsko. Máme velké plány, letos vypravujeme festivalové letadlo a děláme speciální věci, které jsme dřív nedělali, a to zabere trochu času. Kolem českolipského florbalu se budu pohybovat v manažerské rovině, po mnoha letech jsem se taky vrátil do tréninkového procesu. Mám dvě malé děti a vzal jsem si na starost celou přípravku. Zkusím pomoct vychovat novou generaci zajímavých talentů, abychom dokázali zásobovat týmy vlastními odchovanci.

Kolik času věnujete Banátu?

Když mi skončí florbalová sezona, začíná ta banátská, krásně se to vykrývá. Věnuju tomu víceméně celý rok, je to můj životní úvazek, florbal je skvělý, ale moje srdce je i v Banátu. Projekt v tamních krajanských vesnicích je pro mě naprosto zásadní a věřím, že mě bude provázet do konce života. Pořád jsme v podstatě na začátku cesty. Festival je viditelná věc, která ukazuje, že česká oblast v Banátu existuje, projekt je ale rozkročený do mnoha menších věcí a vesnic. Česká oblast Banátu má velikost tří českých okresů, žije tam dost Čechů a není to jen o tom, že seženu pár kapel a odvezu je do Rumunska, ale je to komplexní péče o tu oblast.

Jaké plány máte s českolipským klubem?

V posledních letech se nám nenápadně daří stoupat tabulkou, prokousali jsme se až na osmou příčku a máme větší bodový odstup od složitého jedenáctého místa, které znamená účast v play down. Chceme se etablovat v lepším průměru superligy a pracovat s mládeží. Česká Lípa není příliš bohaté město na sponzoring, a tak musíme víc sázet na patriotismus, ale plusem je to, že máme rodinný a spontánní klub.