V patnácti mistrem Evropy. Voda a vítr? Láska, kterou zdědil po tátovi

Mistr Evropy v kategorii do šestnácti let ve wingfoilingu a bronzový na mistrovství světa ve stejné disciplíně. Ale nenechte se zmást.

Potkáváme se na Lipně, v ráji milovníků vodních sportů. S lehkým ostychem mi Štěpán podává ruku. V Černé v Pošumaví zrovna zapadá slunce, vykročením na molo se první špetička nervozity rázem rozpouští. Na vodě je ten mladík zkrátka doma.

A vášeň, s níž o vodních sportech vypráví, je nakažlivá. Sedíme v plážových lehátkách a já se nechávám přivítat ve světě, o němž, jak posléze zjišťuji, ještě mnohé nevím. „A co na tom máte nejradši,“ ptám se. „Že jsem tam sám,“ povídá mi Beneš.

Klid a ticho je na wingu to lákadlo?

Na wingu je neskutečný klid. Jen levituji nad vodou a mám metrovou nohu (karbonový nástavec spojující vztlakové křídlo a vlastní prkno), takže plynule přejedu všechny vlny a necítím nic. Jsem na hladině úplně sám ve své flow. Tady na Lipně je to hrozně rychlé, ale zároveň tiché. Je to prostě taková moje chvíle.

Podmínky tu ale nejsou vždy ideální.

To zdaleka nejsou. Když někomu pomalu každý den v roce fouká vítr a může denně několik hodin trénovat, tak má výhodu. Ve freestylu zúročíte silný vítr například v rotacích a backflipech. Na druhou stranu – v Česku máme tři měsíce v roce sezonu, a zbytek roku musíme cestovat po světě. Ale to také může být výhoda. Že tu panují vlastně hrozně špatné podmínky.

V čem ta výhoda spočívá?

Hodně závodníků je zvyklých na luxusní vítr a super podmínky. Když se ale rozsypou, a rozbijí se vlny, je to pro ně velmi těžké. Pro mě už tolik ne. Protože to jsou přesně lipenské podmínky. V závodech je pak zúročím.

V červnu jste se stal na švýcarském jezeře Silvaplana mistrem Evropy ve wingfoilingu. Z mistrovství světa jste bral bronz. S jakou ambicí jste do závodů šel?

Minulý rok jsem na MS skončil úplně vzadu, znovu se mi tam teď nechtělo. Ale nakonec jsem dojel třetí. Byli tam ti samí kluci, kteří mě minulý rok natřeli. A najednou byli za mnou. To byl úžasný pocit. Na závodech ale konkurence určitě je, naposledy na Gardě nás bylo zhruba 35 juniorů do 19 let. Mezi nimi hodně Italové, ti mají opravdu našlápnuto. V Čechách zatím podpora wingu není tak velká. Přitom wingfoil je historicky nejvíc prosperující vodní sport. Za čtyři roky dokázal, co jiné sporty tohoto druhu ne. Spojuje skladnost a hravost kitu, ale zároveň bezpečnost windsurfu. To je úžasná kombinace.

Jak jste se dostal právě k wingfoilu?

To jsou dva roky zpátky. Měli jsme tady na Lipně jen takové primitivní křídlo. Vlezl jsem na paddleboard, asi půl hodiny jsem se trápil, a pak jsem se zařekl, že už na to nikdy nestoupnu. Dal jsem tomu šanci ještě v zimě, když Lipno zamrzlo a jezdil jsem tu na bruslích. V podstatě jsem to vzal na milost jako posilovnu na ruce. Pak mě to ale chytlo, a rok a půl se tomu už věnuji intenzivně. Závodit jsem začal primárně až tento rok.

Jak vypadá váš trénink?

Na jaře a během letní sezony jsem třikrát až čtyřikrát týdně na vodě, záleží na větru. Mimo sezonu jezdím na kole, cvičím, v zimě hodně jezdím na snowboardu. Když jezero zamrzne, tak jezdím na bruslích. A pak jezdíme různě do zahraničí. Byli jsme trénovat na Kapverdách, pak jsme byli v Turecku a ve Švýcarsku. Nedávno jsme se vrátili z Gardy a ještě pojedeme na Tarifu na kemp pro špičkové jezdce. Vůbec nechápu, jak se mi tam povedlo dostat. (smích) Moc se tam těším. Pak nás ještě čeká světový pohár na Sardinii. Na závěr sezony se ještě podívám do Brazílie.

Takže hodiny a hodiny strávené na vodě.

Ano. Je opravdu důležité se vyjezdit, na wingu už mám tisíce kilometrů. Když je člověk vyježděný, předejde tak zbytečným chybám. Navíc se naučí spoustu věcí dělat automaticky, to je taky důležité. Jakmile začnu přemýšlet, tak se rozsekám. (smích)

Jak moc vám pomáhá skvělé zázemí, které tady u Lipna vybudoval váš táta Petr Beneš?

Tady je to úžasné. Často mám na skvělý vítr omezenou dobu, třeba jen třicet minut. V takovou chvíli rovnou vezmu prkno a jsem na vodě. Mám tu všechno připravené. Když foukat přestane, a skončím někde na vodě, tak pro mě dojedou motorákem a přivezou mě rovnou k molu. Nemá to chybu. Kdyby tady na Lipně foukalo jako na Gardě, tak to tu mám nejradši. Zázemí v našem Yacht klubu je na světové úrovni, jak jsem se mohl přesvědčit během wingfoilových závodů po celém světě.

YK Jestřábí Petr Beneš, táta Štěpána a zakladatel zázemí pro mladé sportovce v Černé v Pošumaví o tamním Junior Pro Teamu: „Cílem kroužku je zpřístupnit a zatraktivnit dětem jachting zařazením moderních a adrenalinových sportů, jakými právě kiteboarding, wingfoiling a windsurfing bezesporu jsou. Těm, které bude jachtařina bavit, se po dovršení 15 let nabízí hned tři navazující závodní třídy - Kiteboarding, Wingfoiling a Windsurfing. V nich mohou pokračovat a rozvíjet nejen svůj talent, ale už i závodnické zkušenosti.“

Takže oblíbené místo pro vodní sporty je na Gardě?

Jedno z nejoblíbenějších míst je určitě jezero Lago di Garda v Itálii. Vítr tam fouká každý den. Ráno si zajezdím, v poledne pauza, odpoledne si to dám na slabším větru, večer na kole... Je tam prostě všechno. Garda je ráj pro wingy. Chtěli bychom tam s tátou teď jezdit častěji.

A budoucnost wingfoilu?

Určitě je. Na příští olympiádě asi ještě nebude, i když někdo říká, že už by mohl být. Ale olympiáda v roce 2032 v Brisbane už bude, tomu věřím. Je to můj celoživotní sen dostat se tam.

Freestyle nemá limity

Jsme v krásném zázemí jachetního klubu YK Jestřábí v Černé v Pošumaví. Co všechno tu najdeme?

Máme tu elektrofoil, elektrické kolo na vodu Manta5, a pak aquaskipper, což je jeden z původních foilů do bezvětří. Také tu máme kite, kitefoily a všechny možné wingy. Nechybí nám tu ani Optimisty, katamarány, surfy a paddleboardy. V podstatě tu máme všechno, s čím se dá pohybovat na vodě.

Co z toho je nejlepší pro začátečníky?

Záleží na tom, jaké odvětví vodního sportu člověka láká. Může začít na velké lodi – na plachetnici. Kdo má rád kolo, může zkusit právě aquaskipper, to je docela zážitek. Když se chce ale někdo naučit principům pohybu ve větru, a později pokračovat na kite a wing, tak je ideální začít windsurfem. To je asi nejjednodušší. Člověk si stoupne na velké prkno s plachtou v ruce a jede to v podstatě samo.

Na čem jste začínal vy?

Na kite. Poprvé jsem ho držel na pláži když mi bylo asi šest. Na vodě jsem se s ním poprvé rozjel v osmi letech, to bylo s tátou na Kapverdách a na Rujáně v Německu.

Přehledně: Wingfoil – vodní sport, který kombinuje prvky surfování, windsurfingu a kitesurfingu, využívá ovšem síly vody i větru zároveň. Sportovci jsou při něm vybaveni wingem (křídlo) a pevným popř. nafukovacím prknem, na němž je připevněný foil. Právě ten umožňuje v podstatě „létat nad vodou“.

– vodní sport, který kombinuje prvky surfování, windsurfingu a kitesurfingu, využívá ovšem síly vody i větru zároveň. Sportovci jsou při něm vybaveni wingem (křídlo) a pevným popř. nafukovacím prknem, na němž je připevněný foil. Právě ten umožňuje v podstatě „létat nad vodou“. Elektrofoil – plavidlo, které kombinuje surfovací křídlo, navíc má ale i elektrický pohon

– plavidlo, které kombinuje surfovací křídlo, navíc má ale i elektrický pohon Kitefoil – při kitefoilingu jezdci „létají“ nad vodou na hydrofoilech připevněných k prknům, která jsou poháněna křídly.

– při kitefoilingu jezdci „létají“ nad vodou na hydrofoilech připevněných k prknům, která jsou poháněna křídly. Aquaskipper – lehký hyrdoplán, umožňující pohyb po hladině bez kapky benzínu.

A co byste označil za nejtěžší?

Na všem se dá rozjet poměrně rychle. Řekl bych, že vrchol všech těchto sportů je spíš ve freestylu. Například skákat windsurfing na vlnách je neskutečně těžké, na kitu taky. Tam už prostě nejsou limity, člověk se pořád učí. Jinak pro pokročilejší by mohl být třeba foiling. Sám jsem s ním začínal zhruba před třemi lety, kdy jsme sem koupili první elektrofoil. Taťka začínal s kitefoilem, ale to mi vůbec nešlo, dokud jsem se nenaučil na elektrofoilu. To je prostě základ. Když se člověk naučí základní princip foilingu, tak už to pak jde.

Co vás nejvíc baví?

Nejraději mám kite. Na něm mě baví skákat, ale v Čechách na to nejsou moc dobré podmínky. Proto jsem začal s wingem. Teď jsem se konečně dostal k freestylu i s ním, a je tam neskutečně moc věcí, které mohu dohánět. Proto už se u mě wing dostává pomalu před kite. Díky tomu, že se jedná o mladý sport, tak v podstatě každý měsíc přijde někdo s nějakým novým trikem. Před třemi lety byl úspěch, když někdo skočil rotaci 720. Dneska už na tom skáčou double backflip, handlepass, čtyřikrát rotaci...

Tak to shrňme – všechny možné vodní sporty, tréninky, posilovna, voda a vítr. Je čas ještě na něco jiného?

Na školu, studuji gymnázium, kde mám individuální plán. A není to tak náročné, člověk jen nesmí být líný a musí se dokopat k učení. Na nic jiného už tam ale místo není. (smích)