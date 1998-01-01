Prvním vyznamenaným sportovcem v samostatné historii České republiky byla Věra Čáslavská, které udělil medaili Za zásluhy v roce 1995 prezident Václav Havel. Od té doby bylo ve Vladislavském sálu Pražského hradu vyznamenáno více než padesát sportovců. Mezi oceněnými jsou například Dana Zátopková, Ester Ledecká, Jaromír Jágr nebo Ivan Lendl. V roce 2023 přibylo na seznam oceněných pět jmen ze sportovního prostředí.
Autor: ČTK
VĚRA ČÁSLAVSKÁ, GYMNASTIKA. Nejuspěšnější česká olympionička všech dob. Pod pěti kruhy získala sedm zlatých medailí, čtyřikrát se stala mistryní světa. Po sportovní kariéře předsedala Českému olympijskému výboru, byla i členkou Mezinárodního olympijského výboru. Zůstávala aktivní i v politickém životě. Už dříve podepsala petici Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov, stala se i poradkyní prezidenta Václava Havla. Ten jí státní vyznamenání předal v roce 1995.
Autor: ČTK
DOMINIK HAŠEK, HOKEJ. Výraznou měrou pomohl českýmu týmu ke zlatu na olympiádě v Naganu. V nejslavnější hokejové soutěži NHL získal během kariéry šestkrát Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře celé ligy. Před třemi lety byl v Torontu uveden do Hokejové síně slávy. Státní vyznamenání si převzal od Václava Havla v roce 1998.
Autor: ČTK
MARTINA NAVRÁTILOVÁ, TENIS. Odborníky nazývaná jako nejlepší tenistka všech dob. Rodačka z Prahy vládla ženskému žebříčku dlouhých 332 týdnů, celkem získala 59 grandslamových titulů. V roce 1975 emigrovala do USA a o šest let později přijala tamější občanství. Státní vyznamenání si ve Vladislavském sále převzala v roce 1998 od Václava Havla (vpravo)
Autor: ČTK
JANA NOVOTNÁ, TENIS. Vynikající deblistka a bývalá světová jednička, jež ovládla ve čtyřhře londýnský Wimbledon. Ve dvouhře byla na žebříčku nejlépe druhá. Je členkou Mezinárodní tenisové síně slávy. Státní vyznamenání si převzala v roce 1998 od Václava Havla.
Autor: Archiv Jany Novotné
EMIL ZÁTOPEK, ATLETIKA. Fenomenální vytrvalec, jenž proslul tvrdým a nekompromisním tréninkem. Na olympiádě v Helsinkách v roce 1952 dosud jako jediný člověk v historii ovládl tratě na 5000 metrů , 10 000 metrů i maraton. I on v roce 1998 převzal státní vyznamenání od Václava Havla (vpravo).
Autor: ČTK
IVAN HLINKA, HOKEJ. Legendární hráč a trenér. Známý srdcař. Právě on z pozice hlavního kouče dovedl český tým ke zlatu na olympiádě v Naganu. Státní vyznamení mu uděllil prezident Václav Havel v roce 1999.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
JAN ŽELEZNÝ, ATLETIKA. Světový rekordman v hodu oštěpem, trojnásobný olympijský vítěz. Jako jediný atlet přehodil třikrát magickou hranici 95metrů. V současné době trénuje několik úspěšných českých reprezentantů. Státní vyznamenání si na Pražském hradě převzal od Václava Havla v roce 2001.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
AUGUSTIN BUBNÍK, HOKEJ. Legendární útočník vybojoval v dresu LTC Praha pět extraligových titulů, zlatou medaili na MS získal v roce 1949 ve Stockholmu. O rok dříve se podílel na zisku stříbra na zimních olympijských hrách ve Svatém Mořici. V roce 1950 byl aktuální král ligových střelců spolu s dalšími deseti hráči zatčen a později odsouzen ve vykonstruovaném procesu na 14 let za údajnou protistátní činnost. Státní vyznamenání mu udělil prezident Václav Havel v roce 2002.
Autor: Michal Fanta, MF DNES
DANA ZÁTOPKOVÁ, ATLETIKA. Olympijská vítězka v hodu oštěpem, manželka vytrvalce Emila Zátopka. Dvojnásobná mistryně Evropy se po ukončení kariéry věnovala trenérské činnosti. Vyznamenání si převzala od prezidenta Václava Klause v roce 2003.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ROMAN ŠEBRLE, ATLETIKA. Světový rekordman ve víceboji a olympijský vítěž z Athén 2004. Jako první desetibojař překonal bájnou hranici devíti tisíc bodů. Před deseti lety se stal mistrem světa. Státní vyznamenání mu udělil Václav Klaus v roce 2004.
Autor: Dan Materna, MAFRA
KATEŘINA NEUMANNOVÁ, LYŽOVÁNÍ. Ještě na začátku cílové rovinky figurovala na třetím místě, později se radovala ze zlaté olympijské medaile v běhu na 30 kilometrů volně v Turíně. Dvojnásobná mistryně světa. Vyznamenat se ji rozhodl prezident Václav Klaus v roce 2006.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
ANTONÍN PANENKA, FOTBAL. Slavný útočník pražských Bohemians. V roce 1976 se s českou reprezentací stal mistrem Evropy. Proslul neotřelým provedením pokutového kopu, kdy elegantně přehodil brankáře. Vyznamenání převzal od prezidenta Václava Klause v roce 2008.
Autor: David Neff, MAFRA
JOSEF MASOPUST, FOTBAL. Legendární český fotbalista, několikanásobný mistr ligy s Duklou Praha, držitel Zlatého míče pro nejlepšího evropského fotbalistu. V roce 1962 získal s českou reprezentací na MS v Chile stříbrnou medaili. Státní vyznamenání mu udělil Václav Klaus (vlevo) v roce 2006.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
JOSEF MUSIL, VOLEJBAL. V roce 1964 získal s českou reprezentací na hrách v Tokiu stříbrnou medaili, o čtyři roky později v Mexiku dosáhl na bronz. Stal se dvojnásobným mistrem světa i Evropy. Vyznamenání mu v roce 2009 udělil prezident Václav Klaus.
Autor: Profimedia.cz
JOSEF VÁŇA, DOSTIHY. Legendární český žokej a v současnosti i trenér. Velkou pardubickou ovládl osmkrát, v roli trenéra letos přidal jubilejní desátý triumf. Státní vyznamenání mu v roce 2009 předal prezident Václav Klaus (vlevo)
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
JAROMÍR JÁGR, HOKEJ. Nestárnoucí hokejový útočník debutoval v nejslavnější hokejové soutěži před 27 lety. Od té doby se stal olympijským vítězem, dvojnásobným mistrem světa i vítězem Stanley Cupu. Státní vyznamenání si převzal od prezidenta Václava Klause v roce 2010.
Autor: Michal Šula, MAFRA
JIŘÍ RAŠKA, LYŽOVÁNÍ. Olympijský vítěz ve skocích na lyžích z her v Grenoblu 1968. Během kariéry ovládl i věhlasné Turné čtyř můstků. Byl zvolen českým lyžařem minulého století. Státní vyznamenání mu předal prezident Václav Klaus (vlevo) v roce 2011.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
BARBORA ŠPOTÁKOVÁ, ATLETIKA. Nejúspěšnější česká atletka současnosti. Zlato v hodu oštěpem získala na hrách v Pekingu i Londýně, loni v Riu skončila třetí. Mistryní světa se stala poprvé před deseti lety, nejcennější kov přivezla i loni ze světového šampionátu v Londýně. Státní vyznamenání si atletka Dukly Praha převzala v roce 2012 od Václava Klause.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ, ATLETIKA. Držitelka světového rekordu v běhu na 800 metrů a dvojnásobná mistryně světa. Státní vyznamenaní ji v roce 2013 udělil prezident Miloš Zeman.
Autor: Michal Šula, MAFRA
JAN KŮRKA, STŘELBA. Zlatý olympijský medailista z letních her v Mexiku 1968, trojnásobný bronzový medailista z mistrovství Evropy v roce 1969 a dvanáctinásobný mistr republiky. Po skončení aktivní kariéry působil jako trenér v Dukle Plzeň. Státní vyznamenání mu prezident Miloš Zeman předal v roce 2013.
Autor: archiv SPO
JIŘÍ VÍCHA, HÁZENÁ. Brakář pražské Dukly, se kterou ovládl dvakrát tehdejší Pohár mistrů evropských zemí. S českou reprezentací se stal vicemistrem světa v letech 1958 a 1961. Vyznamenání mu in memoriam udělalil prezident Miloš Zeman v roce 2013.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
FRANTIŠEK ŠŤASTNÝ (vpravo), MOTORISMUS. Legendární silniční motocyklový závodník. Na své Jawě se stal pětinásobným mistrem Československa, v seriálu mistrovství světa skončil celkově nejlépe druhý. V roce 2013 ho in memoriam vyznamenal prezident Miloš Zeman.
Autor: Archiv Automotoklubu Masarykův okruh
RICHARD KONKOLSKI, JACHTING. Český mořeplavec a jachtař. Třikrát obeplul sám zěměkouli. Emigroval v roce 1982. Státní vyznamenání mu v roce 2013 udělil prezident Miloš Zeman.
Autor: Alexandr Satinský, MAFRA
HELENA FIBINGEROVÁ, ATLETIKA. Mistryně světa ve vrhu koulí a bronzová medailistka z her v Montrealu 1976. Po aktivní kariéře se stala úspěšnou podnikatelkou i funkcionářkou, zasedla i v Radě České televize. Státní vyznamenání si převzala před dvěma lety od Miloše Zemana.
Autor: Yan Renelt, MAFRA
PAVEL NEDVĚD, FOTBAL. Fenomenální levonohý záložník. Držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Dvojnásobný medailista z mistrovství Evropy. Fotbalovou kariéru strávil zejména v Itálii v Laziu Řím a poté v Juventusu Turín, kde v současné době plní funkci viceprezidenta klubu. Vyznamenání mu v roce 2015 udělil prezident Miloš Zeman.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
VĚRA RŮŽIČKOVÁ, GYMNASTIKA. Na hrách v roce 1948 v Londýně se stala olympijskou vítězkou v soutěži družstev. Po revoluci se výrazně zasadila o obnovení činnosti Sokola. Vyznamenání ji v minulém roce udělil prezident Miloš Zeman.
Autor: Petr Topič, MAFRA
KAREL LOPRAIS, MOTORISMUS. Český autmobilový závodník a šestinásobný vítěz nejtěžšího dálkového závodu Rallye Dakar v kategorii kamionů. Státní vyznamenání mu udělil letos Miloš Zeman.
Autor: MAFRA
MARTINA SÁBLÍKOVÁ, RYCHLOBRUSLENÍ. Trojnásobná olympijská vítězka, několikanásobná evropská i světová šampionka, držitelka juniorských i světových rekordů. Na hrách v Turíně se stala českou vlajknoškou, třikrát ovládla tuzemskou anketu Sportovec roku. Státní vyznamenání ji letos udělil prezident Miloš Zeman.
Autor: MAFRA
JAN GAJDOŠ, GYMNASTA. Bylo toho dost, čeho se nebál. Obtížné gymnastické cviky, vykloubený loket nebo také vzdouvající se nacistická moc. Československý gymnasta Jan Gajdoš byl jedním z členů slavné odbojové skupiny Jindra, která během druhé světové války připravila atentát na Reinharda Heydricha. I za to v neděli od prezidenta Miloše Zemana obdržel in memoriam Řád Bílého lva. Fotka byla pořízená v roce 1931 při uvítání sokolského družstva. Zleva Jan Gajdoš, Alois Hudec, Tintěra a Tikal.
Autor: ČTK
PETR ČECH, FOTBAL. Bývalý brankář reprezentace, jenž aktuálně obléká dres londýnského Arsenalu. Dlouhodobě patří mezi nejlepší brankáře světa. S Chelsea se stal vítězem Ligy mistrů, je čtyřnásobným vítězem Premier Legue.
Autor: Reuters
ESTER LEDECKÁ, SNOWBOARDING, LYŽOVÁNÍ. Na olympijských hrách v Pchjončchangu 2018 šokovala svět, když získala dvě zlaté medaile v různých sportech: v supeřobřím slalomu na lyžích a v paralelním obřím slalomu na snowboardu.
Autor: ČTK
PETRA KVITOVÁ, TENIS. Dvojnásobná wimbledonská vítězka. Na konci roku 2016 ji v jejím prostějovském bytě pořezal lupič. Dlouho na okruhu chyběla a vůbec nebylo jasné, zda se vrátí k tenisu. Značně pořezanou ruku ale dokázala vyléčit a v roce 2018 už opět figurovala mezi elitní desítku žebříčku WTA.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
HELENA SUKOVÁ, TENIS. Bývalá světová jednička ve čtyřhře, čtrnáctinásobná grandslamová šampionka a vítězka prestižního Turnaje mistryň.
Autor: Dan Materna, MAFRA
RADEK ŚTĚPÁNEK, TENIS. Český nezmar, jenž se v polovině října 2018 rozloučil se skvělou kariérou. Mezi profesionály strávil dlouhých 21 let. Byl členem elitní desítky ve dvouhře, v deblu získal dva grandslamové tituly. Má medaili z olympiády. V letech 2012 a 2013 výrazně pomohl k českému vítězství v Davis Cupu.
Autor: Dan Materna, MAFRA
JAROMÍR JÁGR, HOKEJ. Nejslavnější český hokejista, jeden z nejlepších na světě. Dvakrát vyhrál Stanley Cup s týmem Pittsburgh Penguins. Během 1 733 zápasů v NHL nasbíral 1921 bodů. V roce 1998 slavil zlatou medaili z olympiády v Naganu, dvakrát (2005, 2010) také získal zlato na mistrovství světa.
Autor: Petr Topič, MAFRA
LIBOR PODMOL, MOTOKROS. Mistr světa z roku 2010 a dvojnásobný vítěz olympiády extrémních sportů X Games. V dubnu 2019 si při vážné nehodě zlomil obě nohy, ke sportu se opět vrátil.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
ELIŠKA JUNKOVÁ, ZÁVODĚNÍ. Ve 20. letech 20. století byla nejrychlejší ženou na světě, vyrovnala se i nejlepším mužům. V roce 1928 skončila mezi muži pátá v závodě Targa Florio
Autor: archiv
KAREL BRÜCKNER, FOTBAL. Úspěšný reprezentační trenér, v letech 2001 až 2008 vedl český výběr, stál u bronzu na mistrovství Evropy v roce 2004. Pod jeho vedením hrálo také několik českých ligových klubů a v sezoně 2008/2009 i rakouská reprezentace. V roce 2020 mu prezident Miloše Zeman udělali medaili Za zásluhy 1. stupně.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
JAROSLAV FALTA, MOTORISMUS. V 70. letech téměř neporazitelný závodník, autor šestnácti vítězství v závodech mistrovství světa. V roce 2001 byl zvolen nejlepším motokrosařem století. Medaili Za zásluhy 1. stupně mu prezident Zeman udělil v roce 2020, převzal si ji až v březnu 2022. Několik dní poté zemřel na selhání srdce.
Autor: Petr Topič, MAFRA
VÁCLAV NEDOMANSKÝ, HOKEJ. Mistr světa z roku 1972 a olympijský medailista z let 1968 a 1972. Zahrál si také v NHL, kde vystřídal celky Detroitu, New York Rangers a St. Louis. V roce 2019 byl uveden do Hokejové síně slávy v Torontu. Prezident Zeman mu udělil medaili Za zásluhy 1. stupně.
Autor: ČTK
LUKÁŠ KRPÁLEK, JUDO. Trojnásobnému mistru Evropy a dvojnásobnému mistru světa se na olympiádě v Tokiu 2021 podařil nevídaný úspěch – po olympijském zlatu z Ria 2016 v polotěžké váze se stal olympijským šampionem i v té těžké. V roce 2021 byl vyhlášen nejlepším judistou Evropy, o rok později získal potřetí v kariéře Cenu Gutha-Jarkovského za nejhodnotnější výkon roku. V říjnu 2021 mu prezident Zeman udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu, na slavnostní předávání v březnu 2022 ale Krpálek nedorazil z respektu k obětem války na Ukrajině.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
MIROSLAV ČERNOŠEK, TENIS. Sportovním manažer a šéf TK Plus Prostějov. Dokázal Olomouci zařídit spolupořadatelství fotbalového EURA 21 a do Prahy přivezl zápas NHL. V říjnu 2021 mu prezident Zeman udělil medaili Za zásluhy 1. stupně.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
JIŘÍ HOLÍK, HOKEJ. V letech 1965 až 1977 získal s národním týmem jedenáct medailí na mistrovství světa, z toho tři zlaté na šampionátech 1972, 1976 a 1977. Z olympijských her má dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Od roku 1999 je jeho jméno zapsáno v Síni slávy IIHF a v roce 2008 byl uveden do Síně slávy českého hokeje. V roce 2022 mu prezident Zeman udělil medaili Za zásluhy 1. stupně.
Autor: Tomáš Blažek, MAFRA
MIROSLAV JANSTA, SPORTOVNÍ FUNKCIONÁŘ. Lobbista a právník, předseda České basketbalové federace a předseda České unie sportu. Medaili Za zásluhy převzal od prezidenta Zemana v roce 2022.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
IVAN LENDL, TENIS. Jeden z nejdominantnějších hráčů 80. let, vítěz 94 turnajů a držitel osmi grandslamových titulů. Na prvním místě světového žebříčku vydržel celkem 270 týdnů. Časopis Tennis magazine ho vyhlásil jedním z deseti nejúspěšnějších tenistů od roku 1966. V letech 2011 až 2014 působil jako trenér Andyho Murrayho. Pod Lendlovým vedením se stal Murray olympijským šampionem v roce 2012 a vítězem Wimbledonu o rok později. V roce 2022 získal od prezidenta Zemana medaili Za zásluhy.
Autor: Reuters
JAKUB VÁGNER, RYBOLOV. Držitel několika rekordů v lovu sladkovodních ryb, autor populárních pořadů o rybolovu, které vysílaly stanice National Geographic Channel a Discovery Channel. Medaili Za zásluhy 1. stupně převzal od prezidenta Zemana v roce 2022.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
PAVEL VRŠECKÝ, CYKLISTIKA. Reprezentant na dráze, v cyklokrosu i na silnici, výrazných úspěchů dosáhl ale až jako trenér dráhových cyklistů. V roce 1979 vybojoval jeho svěřenec Igor Sláma na mistrovství světa zlatou medaili v bodovacím závodě, o rok později získalo kvarteto Černý, Sláma, Pokorný, Penc bronzovou medaili na olympijských hrách v Moskvě. V roce 2012 byl Vršecký oceněn Českým svazem cyklistiky za celoživotní přínos. Prezident Zeman mu v roce 2022 udělil medaili Za zásluhy 1. stupně.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
EVA GRAHAM, ROZENÁ ROMANOVÁ, KRASOBRUSLENÍ. Bývalá krasobruslařská hvězda v tancích na ledu, se svým o tři roky starším bratrem Pavlem ovládli v 60. letech čtyři mistrovství světa po sobě (1962, 1963, 1964 a 1965), z mistrovství Evropy přivezli dvě zlata, stříbro i bronz.
Autor: Petr Topič, MAFRA
RADEK JAROŠ, HOROLEZECTVÍ. Nejúspěšnější český himálajský profesionální horolezec, který jako první Čech vystoupil na všech 14 světových osmitisícovek bez použití kyslíku. Vystoupil i na nejvyšší vrcholy všech kontinentů.
Autor: Petr Topič, MAFRA
KVĚTOSLAV MAŠITA, MOTORISMUS. Motocyklová legenda, šestkrát ovládl „motocyklovou olympiádu“ Šestidenní. V rámci mistrovství Evropy vyhrál 33 soutěží a na přelomu šedesátých a sedmdesátých let ukořistil deset titulů evropského šampiona v řadě.
Autor: ČTK
JOSEF NEČEK, ATLETIKA. Narodil se v roce 1927 a atletickému závodění se věnoval až do loňska, kdy mu bylo 94 let. Ještě v tomto věku běhal sprint na 60 metrů. V šedesáti letech zvítězil na světových veteránských hrách v Melbourne ve skoku do dálky.
Autor: ČTK
DINA ŠTĚRBOVÁ, HOROLEZECTVÍ. Zdolala dvě osmitisícovky: Čo Oju a Gašerbrum II. Od roku 2005 se věnuje humanitárnímu projektu v Pákistánu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
ROMAN ČERVENKA, HOKEJ. Kapitán hokejistů na domácím mistrovství světa v Praze, na kterém Češi vybojovali zlaté medaile.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
MARTIN DOKTOR, KANOISTIKA. Dvojnásobný olympijský vítěz a sportovní ředitel Českého olympijského výboru. Kariéru ukončil v roce 2008 a nyní jezdí na hry jako šéf českých výprav.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
ŠTĚPÁNKA HILGERTOVÁ, KANOISTIKA. Hvězdná slalomářka na divoké vodě, majitelka zlatých medailí ze všech velkých akcí. Zúčastnila se šesti olympijských her od Barcelony 1992 po Londýn 2012. Nejlepší výkony předvedla v Atlantě 1996 a Sydney 2000, kde slavila vítězství. Je také dvojnásobnou mistryní světa či Evropy. Dvakrát vyhrála i Světový pohár.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
ZDENĚK ŠTYBAR, CYKLISTIKA. Tojnásobný cyklokrosový mistr světa v kategorii Elite (2010, 2011 a 2014) a dvojnásobný cyklokrosový mistr světa v kategorii do 23 let (2005 a 2006). „Zdeněk Štybar není z tohoto světa, když si vezmu, co všechno dokázal,“ ocenil ho prezident Petr Pavel.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
MARTINA NAVRÁTILOVÁ, TENIS. Ve své tenisové kariéře posbírala nespočet úspěchů, na grandslamech vyhrála osmnáctkrát dvouhru, jedenatřicetkrát uspěla v ženské čtyřhře a desetkrát ovládla mix. Navíc kralovala i na Turnaji mistryň a dlouhou dobu se držela na prvním místě světového žebříčku.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
MARTIN FUKSA, KANOISTIKA. Vyhrál olympijské hry v Paříži, celkem čtyřikrát se stal mistrem světa.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
JOSEF DOSTÁL, KANOISTIKA. Ovládl olympiádu v Paříži, doma má zkušený kanoista celkem pět olympijských medailí a zároveň je pětinásobným mistrem světa.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
DAVID KRATOCHVÍL, PLAVÁNÍ. Na paralympiádě v Paříži získal v šestnácti letech kompletní sbírku medailí, na mistrovství světa v roce 2025 vybojoval sedm cenných kovů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
GERHARDT BUBNÍK, KRASOBRUSLENÍ. Devadesátiletý bývalý reprezentant v krasobruslení a také dlouholetý sportovní funkcionář, rozhodčí a právník.
Autor: Jonáš Fiedler
VĚRA ČÁSLAVSKÁ, GYMNASTIKA. Gymnastická legenda, trenérka, sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka. Osobnost, která inspirovala několik generací.
Autor: ČTK
KATEŘINA EMMONS, SPORTOVNÍ STŘELBA. Nejúspěšnější česká sportovní střelkyně historie, olympijská vítězka, mistryně světa i Evropy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
JIŘÍ JEŽEK, CYKLISTIKA. Jedna z nejvýraznějších osobností para sportu, cyklistický fenomén, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa.
Autor: Petr Topič, MAFRA
JAROSLAVA RINNEROVÁ, FOTBAL. Průkopnice československého ženského fotbalu, hráčka, funkcionářka, neodmyslitelně spjatá se Slavií Praha.
Autor: ČTK