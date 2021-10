Dvě medaile pro sport. Zeman vyznamená judistu Krpálka a funkcionáře Černoška

Oběma udělil prezident Zeman medaili Za zásluhy 1. stupně.



Svá ocenění si převezmou 1. ledna, kdy je náhradní ceremoniál v plánu.

„Prezident republiky potvrdil, že pro ceremoniál spojený s předáním propůjčených a udělených státních vyznamenání využije řádového dne 1. ledna 2022. Těší se, že bude moci propůjčená a udělená státní vyznamenání předat osobně,“ uvedla v prohlášení Kancelář prezidenta.

S velkou pravděpodobností Sportovec roku 2021.

To, co Lukáš Krpálek v japonském Tokiu 30. července dokázal, nemá v judistickém světě obdoby. Navázal na zlato z Ria a stal se vůbec prvním judistou, který dokázal na hrách triumfovat ve dvou různých váhových kategoriích.

Judista Lukáš Krpálek získal své druhé olympijské zlato! Finálový souboj kategorie nad 100 kilogramů v Tokiu ukončil předčasně v poslední minutě, když Gurama Tušišviliho z Gruzie porazil na ippon. (30. července 2021)

„Po Riu jsme měli takový sen, že bychom tohle chtěli dokázat. Že bychom chtěli vyhrát olympiádu ve dvou vahách. Je neskutečné, že se to povedlo,“ usmíval se tehdy večer v Tokiu vyčerpaný český judista.

Co si usmyslí, za tím si prostě jde takovým způsobem, že to taky dostane. Když se po Riu rozhodoval, že z kategorie do 100 kilogramů přejde do té královské nad 100 kilogramů, mnozí nevěřili, že by mohl na své úspěchy navázat.

Jenže on už si neměl co dokazovat.

Byl mistrem světa, olympijským vítězem, už se mohl jen opakovat, což on nerad. A tak si dal dva postupné cíle. Nejprve se stát mistrem světa v královské kategorii a pak vyhrát i olympiádu.

Paradoxně obojí zvládl na jednom místě s dvouletým odstupem. Ve stařičké hale Budokan, japonské judistické svatyni, předloni v úchvatném finále, které muselo jít až do prodloužení, udolal domácího Hisajošiho Harasawu.



První úkol splněn.

Letos dokončil i ten druhý, když ve finálové bitvě zničil olympijský sen Gruzínci Tušišvilimu, kterého porazil vítězným držením.

„Ten úkol, který před sebou měl, byl zdánlivě nezdolatelný. Everest. Nejlepší esa světového juda v těžké váze. Semifinále s Japoncem doma. On sám velký favorit. Navíc tady byla sestava, která se málokdy v historii sejde, něco neuvěřitelného. Lukáš udělal něco neskutečného pro popularitu juda nejen u nás, ale i ve světě,“ líčil ještě v hale Michal Vachun, viceprezident Evropské unie juda.

Krpálkova éra ale nekončí. Už teď myslí na olympiádu v Paříži, která je za dva a půl roku. A v jaké kategorii? Nechme se překvapit.

Po dlouhá léta vlivný muž českého sportovního prostředí, bývalý manažer tenistů Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka či Petry Kvitové.

„Její příběh, to je námět pro hollywoodský film,“ bilancoval před dvěma roky nad kariérou dvojnásobné wimbledonské vítězky.

Černoškova firma Česká sportovní v tuzemsku pořádá Zlatou tretru, dříve zajišťovala Final Four basketbalové Euroligy, tenisový Laver Cup či duely hokejové NHL.

Tomáš Berdych (vlevo) společně s majitelem agentury Česká sportovní Miroslavem Černoškem (uprostřed) a Radkem Štěpánkem na akci Český lev se loučí.

Organizačně se podílela i na titulech v tenisovém Fed Cupu v letech 2012, 2014, 2015 a 2018 a Davis Cupu 2012, kdy finále hostila pražská O2 arena.



„Ze 120 lidí se s 80 znám. Primátoři, náměstci hejtmanů, generální ředitelé firem. Každý z nich má pocit, že mi musí něco sdělit, do toho podvědomě vnímáte vývoj na kurtu,“ líčil v roce 2016.



„Já jsem ten, kdo shání peníze. A mám velice šikovné kluky, ten nejlepší tým ze všech.“

Dvaasedmdesátiletý Černošek je také znám svými politickými konexemi, kvůli kterým se dostával do podezření při získávání veřejných zakázek.

V současnosti působí hlavně v Prostějově, kde má tenisový klub TK Agrofert. Pravidelně pořádá tenisové exhibice na kurtech v Lánech.