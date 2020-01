Startuje boj o Super Bowl. Patriots budí rozpaky. Kdo překvapí?

Jaký je rozdíl mezi New England Patriots a Cleveland Browns či Tampa Bay Buccaneers? Žádný, ani jeden tým nehrál v uplynulé dekádě ve Wild Card. Jenže zatímco Browns a Buccaneers jsou již dlouhá léta spíše pro smích a na play off každoročně marně pomýšlejí, Patriots si od roku 2010 užívali volno a své soupeře pro divizní kolo sledovali z gauče.

Všech šest získaných Super Bowlů získali Patriots s volnem v kapse. V ostatních případech vždy na cestě do finále tým kolem Toma Bradyho a trenéra Billa Belichicka zakopl.

Další pokus zvrátit nepříznivou statistiku mají o víkendu. Patriots měli našlápnuto k dalšímu volnému víkendu, ale v posledním kole základní části naprosto nečekaně podlehli doma Miami Dolphins. Patriots se tak objeví v play off o týden dříve.

Favorit nad propastí

A nebudou to mít jednoduché. Cesta do Super Bowlu vede přes domácí zápas s Tennessee Titans a pravděpodobně zápasy v Kansas City a Baltimoru. Titans vede bývalý hráč Patriots Mike Vrabel, který v dresu New England vyhrál tři Super Bowly.

Teď se snaží soustředit na sobotní duel. „Není to o mé kariéře u Patriots. Je to o hráčích a přípravě. Budeme hrát proti týmu, který vyhrál tři Super Bowly v posledních pěti letech. Mají nejlepšího trenéra a quarterbacka. Bude to velká výzva,“ ví Vrabel.

Lamar Jackson (vlevo) z Baltimoru uniká obraně NY Jets.

Jeho tým je založený na běhové hře Derricka Henryho, který naběhal nejvíce yardů v celé NFL. K tomu přidejme výborně hrajícího quarterbacka Ryana Tannehilla, který v průběhu sezony vystrnadil Marcuse Mariotu, a kvalitní obranu. To by mohl být recept na to, jak poslat Patriots předčasně na dovolenou.

I tak jsou favority domácí Patriots, kteří museli spolknout hořkost porážky s Dolphins, zrušit plány na volný víkend a rychle se připravovat na Titans. Útok vedený Bradym se celou sezonu nemůže najít a obranu, která po většinu základní části dominovala, bude jistě ještě dlouho strašit zápas s Miami.

Dočká se Watt úspěchu?

Houston Texans i Buffalo Bills dlouho čekají na výraznější úspěch v play off. V minulosti se do play off buď vůbec nedostali, a nebo se pakovali hned po úvodním zápase. Bills čekají na první vítězství dokonce od roku 1995. Jejich předchozí historie je snad ještě smutnější. V letech 1990 až 1993 se dostali čtyřikrát v řadě do Super Bowlu a ve všech čtyřech pokusech prohráli.

Wild Card - program Houston Texans - Buffalo Bills

Sobota 22:35 Tennessee Titans - New England Patriots

Neděle 2:15 Minnesota Vikings - New Orleans Saints

Neděle 19:05 Seattle Seahawks - Philadelphia Eagles

Neděle 22:40

Texans začali psát svou historii až v roce 2002 a nejdále se dostali do divizního kola. Loni podlehli hned v úvodním kole Indianapolis Colts 7:21.

Oba týmy teď pomýšlí na víc. V jaké formě se v úvodním kole play off představí? To nikdo neví. Texans i Bills totiž v průběhu sezony ukázali velkou nevyrovnanost výkonů. Oba umí skolit největší favority a zároveň prohrát s outsidery.

Texans se po zranění vrátí superstar J. J. Watt. V jaké formě ale bude po těžkém zranění? Očekává se zápas, ve kterém budou dominovat obrany. Watt může výrazně pomoc se zastavováním běhových pokusů Devina Singletaryho či naháněním quarterbacka Joshe Allena. To potvrdil defenzivní koordinátor Texans Romeo Crennel: „Je to výborný pass rusher, takže bych ho rád viděl na hřišti při passových situacích a třetích downech.“

Souboj z říše ptactva

V Seattlu dlouho toužili v prvním kole play off po volnu. To nakonec v konferenci NFC ukořistili San Francisco 49ers a Green Bay Packers. Seahawks tak místo volna odcestují do Philadelphie. Eagles vyhráli svou divizi, a proto i přes horší bilanci odehrají zápas na domácím hřišti.

Sebevědomí hráčům Philadelphie určitě chybět nebude. Na hřišti Seattlu dokázali svého nadcházejícího soupeře porazit. V defenzivním boji zvítězili 17:9. Favoritem zápasu i tak budou Seahawks, které táhne quarterback Russell Wilson. Ten je hlavním důvodem, proč jsou Seahawks letos v play off. Tíhu z jeho ramen se bude snažit odejmout legenda, která se před play off vrátila z důchodu. Svérázný running back Marshawn Lynch pomůže svému týmu, který kosí velké množství zranění.

Russell Wilson (vlevo) a Marshawn Lynch na tréninku Seattle Seahawks

Eagles na tom v útoku nejsou zdravotně o moc lépe. Carson Wentz nemá kromě Zacha Ertze v útoku žádnou velkou hvězdu. Přesto dokázal quarterback Philadelphie dotáhnout svůj tým až do play off. Nutno uznat, že ve slabé divizi. Bilance 9-7 by totiž v žádné jiné divizi NFL na postup nestačila.

Vzepře se zbídačený Viking?

Největším outsiderem úvodního víkendu bude Minnesota Vikings. Bilance quarterbacka Kirka Cousinse z velkých zápasů příliš optimismu fanouškům Minnesoty nedodá. Cousins prohrál všech devět zápasů v rámci Monday Night Football a oba dva zápasy play off, ke kterým nastoupil. Na první velkou výhru před velkým publikem tak Cousins stále čeká.

Drew Brees, quarterback New Orleans Saints, se stal rozehrávačským rekordmanem NFL.

A proti Saints ho čeká téměř nadlidský úkol. Saints zakončili základní část ve výborné formě a na stadionu v New Orleans je vždy bouřlivá atmosféra, která dokáže zaskočit i úspěšnější quarterbacky. Saints v čele s Drewem Breesem v posledních sedmi zápasech nasázeli soupeřům v průměru přes 36 bodů. Jen největší fanoušci Vikings mohou věřit tomu, že se jejich tým může pustit se Saints do bodové přestřelky a uspět.

Sázkové kanceláře Vikings nevěří, ale kdo ví. Jde přece jen o jeden zápas.