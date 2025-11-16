Zemřel předseda Českého krasobruslařského svazu Židek, bylo mu 76 let

  10:50
Zemřel předseda Českého krasobruslařského svazu Stanislav Židek. V sobotu podlehl těžké nemoci, bylo mu 76 let. Svaz o tom informoval na webu. Židek byl jako funkcionář šéfem organizačního výboru mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě 2017. Ve stejné roli už jako šéf svazu působil při přípravách mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Praze. Jeho zahájení se už ale nedožil.

Stanislav Žídek, předseda svazu krasobruslařů. | foto: ČTK

Jako závodník to Židek dotáhl k titulu národního juniorského šampiona v kategorii sportovních dvojic s Irenou Hankusovou. Jako trenér vedl reprezentanty Česka i Dánska.

Jako funkcionář se podílel na organizaci mezinárodních závodů, ať už to bylo mistrovství čtyř zemí, juniorská Grand Prix nebo ME v Ostravě. Rok po úspěšném evropském šampionátu byl zvolen předsedou Českého krasobruslařského svazu, v této roli tak působil od roku 2018.

Více než dvacet let organizoval mezinárodní letní krasobruslařskou školu. Pořádal kempy pro talentované krasobruslaře, v poslední době na ně přilákal renomovaného trenéra Rafaela Arutjunjana.

Jako šéf svazu přispěl k úspěšné kandidatuře Prahy na pořádání mistrovství světa 2026. Vrcholná globální akce se do české metropole vrací po 33 letech. Uskuteční se v O2 Areně od 26. do 29. března příštího roku.

