Vaše knižní zpověď, kterou jste sepsal s Marií Urbanovou, se jmenuje Já byl frajer kluk. Kdy v životě jste se cítil jako největší frajer?

Když si tak promítnu svůj život, už jako kluk ve třinácti letech jsem měl na víc než moji spolužáci. Prakticky ve čtrnácti patnácti jsem vedl v Plzni celou partu a šéfem jsem prostě byl já. I v rodině, a to pocházím z pěti bratrů a tří sester, jsem už v té době jako dítě měl hlavní slovo. A když se v zatopeným lomu skákalo z patnácti metrů do vody, šel jsem první. A díky tomu se ani ostatní nebáli – tohle jsem měl už jako školák a taky jsem ty slabší pak bránil.

Vybavíte si konkrétní historku?

Byl tam ve škole třeba kluk, jmenoval se Presl, a ten prostě byl takový větší, ale týral a šikanoval mladší děti. Jednomu klukovi lámal ruku dozadu a takové věci. Mně se to nelíbilo a říkám: „Nech ho bejt, proč si dovoluješ jen na ty slabý kluky? Mě neser.“ Myslel, že na mě má, a tak jsem mu udělal monokla. Přijeli ovšem policajti, odvezli mě na výslech a chtěli mě dát do dětského domova. Ale máma říkala: „Nepůjdeš tam, odjedeš na Slovensko, tam budeš chodit do školy a pak se vrátíš.“ A tak jsem odjel na Slovensko. Babička na mě čekala už na nádraží, vezla mě do osady, za osadou byl takový mostík, tam byli Slováci, bílí, a my jsme byli jako Romové na té druhé straně.