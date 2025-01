Postup je cíl, velí před MS házenkář Kašpárek. Naštval ho pozdní příjezd

„Švýcarsko je v Česku velmi podceňovaný soupeř, ale mají spoustu hráčů z německé Bundesligy. Nebude to nic jednoduchého,“ uvědomuje si 28letý Kašpárek.

Kromě Švýcarska mají Češi ve skupině Poláky a Němce. Cíl je jasný. „Postup přes předkolo,“ velí Kašpárek, jenž nastupuje na postu pravé spojky. Ambice je to poměrně reálná, neboť do další fáze postupují hned tři celky. Papírově nejsilnější je Německo.

Stanislav Kašpárek se snaží dostat ke střele v utkání proti Bosně.

„A my ostatní si to pak rozdáme o zbylá postupová místa. Ale i Německo můžeme zdolat, stát se může cokoliv, je to sport. Němci jsou tým, který se nedá porážet, ale dá se porazit,“ zamýšlí se Kašpárek.

Českému týmu ovšem příliš nepomohlo, že do dějiště šampionátu, tedy v případě národního výběru do dánského Herningu, dorazil teprve den před prvním zápasem. Zatímco většina ostatních týmů už pobývala v hotelech poblíž zápasových hal, Češi se ještě mořili na letišti a pak v autobuse.

„Nevím, kdo to vymyslel. Jestli to bylo kvůli letům, nebo jaký je důvod. Ta cesta nás stála dva roky života, řeknu vám, že příjemné to rozhodně nebylo. Dojeli jsme ani ne 24 hodin před prvním zápasem, upřímně, to je katastrofa,“ povzdechne si Kašpárek.

Až to skoro vypadá, že házenkářské mistrovství světa se nemůže z pohledu České republiky odehrát v poklidu. To uplynulé, v roce 2021, nakonec bylo bez účasti českého nároďáku, ačkoliv se tým kvalifikoval. Jenže většinu družstva schvátil covid, vedení házenkářského svazu tak účast odřeklo, za což si vysloužilo vlnu kritiky.

„Mrzelo mě to hodně, ale já sám byl součástí toho týmu, vím co se tam dělo a sám vím, že to nešlo. Veřejnost to brala jinak, ale i já jsem byl jeden z těch, který říkal, že v tom stavu, v jakém jsme byli, tam prostě nešlo odjet,“ vzpomíná Kašpárek.

Letos bude plnit roli zkušenějšího hráče, neboť na šampionátu chybí zraněný tahoun výběru trenéra Xaviera Sabatého Matěj Klíma a bratři Patzelové. „Myslíte, že mě těší, že jsem v osmadvaceti letech ten starší?!“ směje se Kašpárek.

„Máme letos mladý tým, i já býval zvyklý být všude nejmladší a najednou je ze mě skoro nejstarší. Trošku se tím mění i moje role na hřišti, snažím se s hráči více komunikovat a říkám jim, co by třeba mohli změnit nebo udělat jinak,“ vysvětluje.

Za národní tým má Stanislav Kašpárek odházeno už 117 zápasů, na mistrovství světa ale zažije premiéru, neboť Česko se na šampionát probojovalo poprvé od roku 2015. Reprezentace před deseti lety obsadila sedmnácté místo, v dalších letech třikrát prohrála play off v kvalifikaci.

Letos v přímém souboji o účast porazili Češi Rumunsko, ovšem bez Kašpárka, který marodil. „Ani mě nemrzelo, že jsem tam nebyl. Měl jsem tam plno spoluhráčů a známých, takže jsem rád, že to kluci zvládli beze mě,“ žertuje český házenkář.

I přes premiéru na světovém šampionátu nervozitu večer před zápasem nepociťoval. „Asi na to není recept, každému vyhovuje něco jiného, ale třeba se to ještě dostaví,“ povídá.

Na nervozitu zkrátka ještě nebyl čas, stejně jako na sledování ostatních zápasů na šampionátu, který kromě Dánska pořádá také Chorvatsko a Norsko. „Já bych se díval rád, jenomže někdo nám zorganizoval v hodně velkých uvozovkách takovouto perfektní cestu den před začátkem turnaje. Takže vlastně na nic nebyl čas,“ dodává rodák z Přerova.

Doma řešíme jenom házenou!

Z Žeravic na Přerovsku to vzal Kašpárek přes Zubří, Maďarsko a Bělorusko až do rumunského Dinama Bukurešť, kde působí už druhou sezonu. Rodnou zemi opustil už v roce 2015. „Jakmile se dostanete do Ligy mistrů, otevřou se vám nejrůznější dveře,“ popisuje Kašpárek, který českou extraligu hrál jen krátce ještě v juniorském věku.

„Ale i tak jde vidět, že v Rumunsku mají kluby větší rozpočty, než jsou v Česku. Celé je to profesionální liga, což je ten největší rozdíl. Týmy si díky financím mohou dovolit přivést i zahraniční posily,“ líčí.

V České republice mu na dálku bude fandit i sestra Magda, taktéž házenkářka, která ještě loni působila v německém Lübecku, čili kousek od českého zázemí v Herningu. Jenomže v létě se vrátila do Česka a momentálně obléká dres Poruby. „Takže bohužel letos už nedorazí,“ mrzí Kašpárka.

Házená je ale u Kašpárků velké téma. „Magdin přítel je Vojtěch Patzel, momentálně hráč Karviné. Takže u nás je házená na denním pořádku. O Vánocích jsme se sešli u našich a neřešili nic jiného. Nevím, jestli je to dobře,“ uzavírá se smíchem český házenkář.

Dobře ale jistě bude, pokud se Kašpárkovi a spol. podaří projít záludným předkolem.