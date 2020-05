STALO SE 5. KVĚTNA: Judo se představuje světu. Jaká k tomu vedla cesta?

Dlouhá, předlouhá.

A začala vlastně nenápadně.

Muž jménem Džirosaku Kanó pocházel z movité rodiny, která vydělávala výrobou alkoholového nápoje saké. On byl ale jiný. Alkohol ho nezajímal, bavily ho hlavně knihy. A to stejné chtěl i po svém synovi Džigoróvi.

Odmala mu vštěpoval, jak je důležité učit se, učit se a učit se.

„Ještě před nástupem do školy jsem se naučil číst a četl jsem pak celé své dětství,“ popisoval Džigoró Kanó, zakladatel juda.

V devíti letech mu zemřela matka, a tak se s otcem přestěhoval do Tokia. Navštěvoval soukromé školy, měl i vlastního učitele angličtiny.

Idylka? Jistě, na první pohled. Na ten druhý už méně.

Everybody is talking about star wars, but today is the anniversary of the passing of a real jedi, Jigoro Kano. Kano sensei was the founder of judo and strived for people to live a happy and more fulfilling life through the training and principles of the art.#judo #jigorokano pic.twitter.com/akoLXmlhfg