Když soupeř svou činku nad hlavu nedostal, mohl slavit. Ota Zaremba v červnu 1980 zvítězil na olympijských hrách v Moskvě ve vzpěračské kategorii do 100 kilogramů. Po konci kariéry jej trápily zdravotní neduhy a finanční potíže, zlatou medaili se tak rozhodl zpeněžit. V pátek ve věku 68 let zemřel. Připomeňte si jeho příběh v textu, který na iDNES.cz původně vyšel v rámci seriálu Stalo se před lety.
Československý vzpěrač Ota Zaremba získal na hrách v Moskvě zlatou olympijskou

Československý vzpěrač Ota Zaremba získal na hrách v Moskvě zlatou olympijskou medaili. (28. července 1980) | foto: ČTK

„Vzpěrači si píchali steroidy a já dělal, jako že nic,“ říká Ota Zaremba.
Na hry v Moskvě 1980, které kvůli protestu proti sovětské invazi do Afghánistánu vynechaly západní země, Zaremba nepřijížděl jako jeden z hlavních favoritů.

Jeho dosavadním nejlepším výsledkem byla stříbrná medaile z trhu na MS 1979, ve druhé části dvojboje nadhozu ale příliš nevynikal.

V Moskvě si v něm však vylepšil osobní maximum o deset kilogramů.

Poté, co československý vzpěrač zvládl úvodní trh, v němž si výkonem 180 kg vypracoval náskok 2,5 kg na největšího konkurenta, domácího Igora Nikitina, exceloval i v nadhozu.

Poradil si s činkou o hmotnosti 205 kg, čímž překonal své dosavadní maximum, vzápětí zvládl i 210 a 215 kg.

Nikitin se pokoušel o 220 kg, ale selhal. 

Zlatou medaili tak oslavoval Zaremba. „Když chcete ve vzpírání uspět, musíte věřit, že činku pokaždé zvednete,“ popisoval svou strategii čerstvý šampion.

A pochvaloval si i cenný skalp, který se mu podařilo získat: „Jsem velice hrdý na to, že jsem právě v Moskvě mohl porazit Igora Nikitina. Ve váze do sto kilo byl pro Sověty bohem.“

Rok po vítězství v Moskvě překonal Zaremba čtyřikrát světový rekord, ale zároveň mu začalo vypovídat tělo.

Místo přidávání dalších úspěchů jej tak potkal strmý pád.

Potřebuji peníze, medaile je mi na nic

Kvůli zranění lokte tři roky nezávodil, a když měl v roce 1984 vyrazit do Los Angeles obhajovat svůj olympijský titul, zastavil jej bojkot her ze strany zemí východního bloku.

„Soudruzi nás tam holt nepustili,“ bědoval. „Přitom já tehdy cítil životní formu. Nepochyboval jsem, že tam můžu s velkou pravděpodobností znovu vyhrát.“

V roce 1987 tehdy třicetiletého vzpěrače donutily pravidelně se opakující zdravotní trable ukončit kariéru.

Vrcholový sport jej do běžného života finančně nezajistil, Zaremba tak začal fárat na šachtě, následně zasklíval okna, pracoval v bezpečnostní agentuře a neúspěšně se pokoušel rozjet vlastní podnikání. 

„Myslel jsem, že mě kariéra olympijského vítěze zabezpečí tak, že už manuálně pracovat nebudu muset,“ říkal bývalý vzpěrač, který v roce 2010 zkoušel štěstí i v politice, vstoupil do Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase. 

Ani v této oblasti však neprorazil.

A přestože už nezvedal těžké váhy, bolavých míst neubylo. Zaremba svůj špatný fyzický stav připisoval také užívání anabolických steroidů, k čemuž se po konci kariéry přiznal.

„Doping byl normální, jako když piju čaj. Brali ho všichni,“ netajil se. Na hrách v Moskvě u něj kontroly žádné pochybení nenalezly, protože zakázané látky dvacet dní před začátkem akce vysadil.

Další pohromu znamenala pro Zarembu vážná automobilová nehoda v roce 1996, po níž žil jako nezaměstnaný jen z částečného invalidního důchodu. A ve snaze získat finanční prostředky prodal svou zlatou olympijskou medaili.

„Co s ní? Potřebuju peníze, medaile je mi nanic. Vůbec mě to nemrzí. U mě doma ve skříni nemá a neměla cenu,“ prohlásil.

O jeho úmrtí v pátek informoval na sociálních sítích Český svaz vzpírání se slovy: „Patřil k absolutním legendám československého vzpírání a navždy zůstane součástí jeho historie.“

