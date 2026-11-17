Měsíc poté, co portugalskému soupeři doma podlehli rozdílem devíti branek 26:35, sehráli v úterý vyrovnanější partii. Vítěz druhé nejvyšší pohárové soutěže z roku 2022 drží ve skupině F druhé postupové místo.
Čeští vicemistři v domácí extralize zatím neprohráli, v Evropské lize ale na výhru čekají. V poločase s lisabonským soupeřem prohrávali o dva góly 12:14, ale po přestávce jim trvalo, než se dostali do tempa, a domácí rychle odskočili na pětibodový rozdíl. Baník ještě snížil na 16:17 ve 38. minutě, pak už nestačil.
Karvinské hráče ještě čekají odvety s dánským Holstebrem a španělskou Torrelavegou, jež vede tabulku s plným počtem bodů.
Evropská liga házenkářů
4. kolo skupiny F
Benfica - Karviná 30:23 (14:12)
Holstebro - Torrelavega 27:31 (12:15)
|1.
|Torrelavega
|4
|4
|0
|0
|133:113
|8
|2.
|Benfica
|4
|2
|0
|2
|120:112
|4
|3.
|Holstebro
|4
|2
|0
|2
|122:123
|4
|4.
|Karviná
|4
|0
|0
|4
|104:131
|0
1. Labayen Izquierdo,3. Rodriguez,4. Labayen Izquierdo,9. J. Bandeira Lourenco,10. J. Bandeira Lourenco,10. J. Bandeira Lourenco,14. Heldal,16. Vailupau,19. J. Bandeira Lourenco,20. J. Bandeira Lourenco,24. Meireles,24. Bogojevic,29. Vailupau,31. J. Bandeira Lourenco,33. Nazaré,36. Labayen Izquierdo,39. J. Bandeira Lourenco,40. Heldal,42. Heldal,44. Nazaré,46. Labayen Izquierdo,47. J. Bandeira Lourenco,50. Nazaré,52. Nazaré,55. J. Bandeira Lourenco,56. J. Bandeira Lourenco,58. Franca Silva
5. Hajko,5. Široký,9. Prašivka,13. Jovanovič,18. J. Patzel,20. Široký,21. J. Patzel,23. Široký,27. Prašivka,28. Harabiš,30. V. Patzel,36. J. Patzel,37. Prašivka,38. Bajer,38. Vojtěch Košťálek,44. J. Patzel,45. Valent,49. Nantl,54. Harabiš,58. Valent,59. Skalický
Árnason, Thulin – Nazaré, Meireles, Bogojevic, A. Freire Mendes, Bernardino dos Santos, Padolus, Franca Silva, Oliveira Pegas, Borges Hernández, Labayen Izquierdo, Heldal, J. Bandeira Lourenco, Vailupau, Rodriguez.
Vojtěch Košťálek, Marek – Jovanovič, Prašivka, V. Patzel, Valent, J. Patzel, Užek, Harabiš, Skalický, Široký, Křístek, Hajko, Nantl, Bajer.
Rozhodčí: R. Thiygarajah, S. Thiyagarajah
Počet diváků: 343