náhledy
Po dvou letech se vyvrcholení parkurového seriálu Global Champions vrací do Prahy. Domácí fanoušci se nejvíce těší na tým Prague Lions, který se pokusí konečně probojovat na pódium, dosud jsou jeho nejlepším výsledkem dvě čtvrtá místa. Na akci, která potrvá od čtvrtka do neděle, se představí také Anna Kellnerová. Podívejte se, jak se pražská O2 arena a její okolí pro Prague Playoffs proměnily.
Autor: Prague Playoffs
Hned vedle největší tuzemské haly vyrostly velké stáje, zázemí pro zhruba 210 koní poskytuje 290 boxů. „Ve všech máme speciální bezprašné hobliny, aby koně měli čistý vzduch a měkkou podestýlku,“ přiblížila sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková.
Autor: Prague Playoffs
První koně přijeli do stájí už v pondělí, poslední ve středu večer. A šlo o velkou a složitou logistickou operaci.
Autor: Prague Playoffs
U O2 areny se střídal jeden kamion za druhým, jezdci museli zaznamenávat přesný čas příjezdu svých vozidel do speciální aplikace. „My jsme koně museli rychle vyložit a umístit je a hned potom už najížděly další kamiony. Takže celý proces musel být velmi plynulý,“ vysvětlila Šveňková.
Autor: Prague Playoffs
Na rozměrnější koně, kteří na to mají potvrzení od veterináře, čekaly dvojité boxy, aby měli dostatečný prostor.
Autor: Prague Playoffs
Koně mají v ubikacích maximální možné pohodlí včetně topení. Už při příjezdu zvířat byly stáje vyhřáté na 15 až 18 stupňů Celsia, což je pro ně ideální teplota.
Autor: Prague Playoffs
O pohodlí zvířat se stará rovněž početný personál. „Ve venkovním areálu jsou například i sprchy pro koně, sklad na krmení nebo restaurace pro ošetřovatele koní,“ popisuje Šveňková.
Autor: Prague Playoffs
A jak to vypadá přímo uvnitř O2 areny? Pochopitelně úplně jinak než při hokejových kláních či hudebních koncertech. Podlahu haly pokrylo rovných tisíc tun písku.
Autor: Prague Playoffs
Jde o speciální směs různých druhů písku a geotextilií. Vše musí být namícháno v přesném poměru, aby byl povrch pružný a koním při odskoku a doskoku nepodkluzoval.
Autor: Prague Playoffs
„Závodní povrch máme tradičně zapůjčený z Německa, jde zhruba o 700 tun. A dalších 300 tun pro opracoviště a tréninkovou halu máme dovezených z České republiky,“ informoval ředitel organizačního výboru Jan Andrlík.
Autor: Prague Playoffs
Kromě jezdeckých ploch bylo potřeba nachystat také velké množství audiovizuální techniky, na stropě jí visí 70 tun. Takže z tribun se vyplatí koukat nejen dolů na závodiště, ale i nahoru.
Autor: Prague Playoffs
Všechny práce se musely stihnout do středy, kdy se konaly první oficiální tréninky. Divákům se arena otevře ve čtvrtek ve 13:00 a první soutěž začíná ve 14:30. Vrcholem programu prvního dne bude čtvrtfinále týmového Super Cupu od 20:00.
Autor: Prague Playoffs
Ve čtvrtfinále se nakonec představí i domácí Prague Lions, o čtvrté místo zaručující postup rovnou do semifinále přišli o jediný bod. Anna Kellnerová po celou dobu zůstane jen manažerkou, kvůli zranění svého hlavního koně se objeví pouze v rámcových pětihvězdových soutěžích.
Autor: ČTK
Arena dostala velmi luxusní podobu - aby ne, když v ní elitní jezdci a koně budou soutěžit o prize money 11,4 milionu eur, což je v přepočtu více než 250 milionů korun.
Autor: Prague Playoffs
Jedny z hlavních tváří Prague Playoffs. Šéf organizačního výboru Jan Andrlík (vpravo), sportovní ředitelka akce Markéta Šveňková a jezdec Aleš Opatrný. Ti všichni věří, že na tribunách padne divácký rekord z roku 2023, kdy během čtyř dnů dorazilo necelých 40 000 návštěvníků.
Autor: Prague Playoffs
Prague Playoffs se poprvé konalo v roce 2018 a od loňska se při pořadatelství střídá s Rijádem. Pro letošek má dva nové maskoty: starší lev se jmenuje Leo, menší lvíček (na snímku) dostal jméno Theo.
Autor: Prague Playoffs