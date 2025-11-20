|
Stáje pro dvě stě koní, v O2 areně tisíc tun písku. Praha opět vítá Kellnerovou a spol.
- 5.20
- 3.80
- 1.60
Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček
Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...
Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump
Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...
Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval
Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...
Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii
Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...
Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat
Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...
Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili
Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval:...
Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům
Prvních pět zápasů na šampionátu vyhráli, ten šestý už ne. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vypadli na mistrovství světa v Adelaide ve čtvrtfinále, Němcům Nilsi Ehlersovi a...
Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest
Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje...
Díky, Jakube! Jak Španělé slavili český dárek i s Ferrerovým nejlepším deblistou
Od naší zpravodajky v Itálii Nepovolali 14. hráče žebříčku Alejandra Davidoviche. Pak se jim zranila světová jednička Carlos Alcaraz. Rázem z nich byli outsideři. A oni přesto uspěli. Španělští tenisté vydřeli ve čtvrtfinále...
Naštval Königa, vychoval Pogačara. Majka nejvíc zářil, když pozornost mířila na jiné
Zatímco většina cyklistů odpočívá po uplynulé sezoně nebo se připravuje se na tu další, on už měsíc prožívá novou kapitolu svého života. Na posledním letošním monumentu totiž ukončil kariéru jeden z...
Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?
Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...
Norris zajel při zkoušce okruhu v Las Vegas nejlepší čas, trénink skončil předčasně
Lídr mistrovství světa Lando Norris zajel nejrychlejší čas v tréninkovém dnu před Velkou cenou Las Vegas formule 1. Britský pilot McLarenu v druhých jízdách o 29 tisícin sekundy porazil Kimiho...
OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta
Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...
Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony
I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...
Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat
Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...
Nemáme se za co stydět. Mohlo to být i naopak, shodli se po deblu čeští tenisté
Od naší zpravodajky v Itálii Nějakou dobu jen koukali upřeně před sebe, hlavy klopili dolů. Rozhodující čtyřhru ve čtvrtfinále Davis Cupu tenisté Jakub Menšík a Tomáš Macháč nezvládli, se španělskými soky Marcelem Granollersem a...
Musíme si každý sáhnout do svědomí. Třinec podle Daňa spasí jednoduchost
Už na konci čtvrté minuty se třinečtí Oceláři v Ostravě zásluhou Marka Daňa dostali do vedení. S Vítkovicemi ovšem v předehrávce 24. kola extraligy prohráli 2:3. „Chtěli vyhrát víc než my. Po tom...