Kamssio vyhrál St. Leger. Může být nástupcem Nagano Golda, chválí žokej

76. St. Leger na 2800 metrů dlouho vedl Dionis. V sedle s žokejem Jiřím Palíkem najížděli do cílové rovinky před zbytkem pole s relativně velkým náskokem. Kamssio s Foretem ale nastoupili zvenčí a nakonec zvítězili bez problémů před Dionisem o dvě a půl délky.

„Je to jednoduchý kůň na ježdění a super vytrvalec. Nikam se nežene, jenom je potřeba ho v správný čas vzbudit,“ řekl Foret České televizi po svém prvním triumfu v St. Legeru. „Je to pořád ještě děcko, má rezervy. Jednoho dne by mohl být nástupcem Nagano Golda, v dostizích na tři kilometry to bude příští rok fakt dobrej kůň,“ předpověděl tříletému Kamssiovi.

Velkou cenu Prahy na 2800 metrů ovládli koně startující v Česku poprvé. Už se zdálo, že za výhrou míří Heaven Forfend s Martinem Laubem, ale drtivým finišem vyhrál o krk Billabong Cat s Fialovou, která na poslední chvíli nahradila v sedle indisponovaného Jiřího Chaloupku.

Billabong Cat odběhl většinu závodu na chvostu startovního pole. „V klidu si cválal za nima a pak ukázal svoji třídu,“ řekla Fialová, která se o startu ve Velké ceně Prahy dozvěděla až těsně před dostihem. „Byla jsem nadšená, protože jsem si ho hrozně přála jezdit,“ řekla jezdkyně, která se zotavila po nepříjemném pádu z půlky srpna v dostihu v jihočeských Netolicích.