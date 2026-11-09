Srážka Andělů s realitou. Trenér po poháru s Maďarkami: Evropská špička je jinde

„Jakýkoli aspekt řekneme, v tom je evropská špička jinde. V důrazu, střelbě, rychlosti míče i pohybu, síle, herním myšlení. V zápase se to ukázalo, my ve druhém poločase těžko hledali něco, o co se opřít,“ řekl trenér Matěj Šustáček ke srážce Černých andělů s top klubem.
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Ještě v první půli držel Most s favoritem krok, ale nakonec se jeho hra v nedělním střetnutí rozsypala. Před tisícovkou diváků porážku zmírnila pěti góly Grollierová, po třech brankách daly Šustáčková a Svobodová.
„Byli jsme ve všech ohledech horší, herních i kondičních. Po dvaceti minutách přišla série neproměněných šancí, což nás straší ve vícero zápasech. A soupeř odskočil,“ bilancoval trenér obhájkyň českého bronzu; první půli hosté ztratili 9:14. „Jen devět gólů za poločas je málo.“
Maďarská liga patří mezi nejlepší na světě, ale Šustáček by si i tak představoval lepší výkon svého celku. Most v české ženské házené vládne přes dekádu, byť poslední sezona mu nevyšla, a představil se také v Lize mistrů.
„Ostřihom loni skončil v Evropské lize čtvrtý, má obrovské kvality, ale mohli jsme hrát důstojnější partii. Ukázalo nám realitu, kde se nacházíme. Musíme dřít, jinak se neposuneme,“ apeloval.
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Odvetu hostí mostecká hala v sobotu už od dvou odpoledne. „Každý zápas chceme vyhrát, a kdyby se stal zázrak, třeba i postoupíme. Musíme být ale realisté. Hlavně chceme ukázat, že umíme házenou hrát a můžeme být důstojným soupeřem top týmům. Potřebujeme si tím zvednout sebevědomí,“ naznačil Šustáček cíl pro zápas číslo 2.
Cheb jako druhý český zástupce v pohárech odehraje celé předkolo Evropské ligy na palubovce portugalské Benfiky Lisabon; první utkání je na programu v pátek, odveta v neděli.