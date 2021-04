Squashista Švec prohrál v Praze ve finále turnaje PSA

„Celkově jsem spokojený, finále je skvělý výsledek,“ řekl Švec, vítěz turnaje PSA v Kapském Městě z roku 2018. „V listopadu jsem prodělal covid-19 a skoro čtyři měsíce mě trápily následky. Zničilo mi to aerobní základ. Před turnajem bych to bral všemi deseti,“ dodal 102. hráč světa, který doufá, že by se teď mohl dostat do první stovky žebříčku PSA. „Což byl můj cíl pro sezonu.“

Třetí nasazený Švec zastoupil českou jedničku Daniela Mekbiba, který z pozice největšího papírového favorita vypadl nečekaně už v prvním kole. V semifinále předvedl Švec obrat, s Aqeelem Rehmanem už prohrával 1:2 na sety, ale dokázal Rakušana v hodinové bitvě přetlačit.

V duelu o titul získal levoruký brněnský rodák jasně první set, ale zbylé tři ztratil. „Nechtěl jsem se pouštět do dlouhých namáhavých výměn. Na turnaji mi to vycházelo, jen ve finále to tolik nechodilo. Ve čtvrtém setu jsem zkusil zabojovat a zrychlit, ale nevyšlo to,“ řekl.