Ostravští squashisté se pokusí sesadit favorizovaného Mekbiba

„Po tom, co jsem šampionát dvakrát vyhrála, tak jakékoli jiné umístění bude zklamáním,“ řekla Anna Serme, která se ve světovém žebříčku dostala na 55. místo.

Přiznala, že se cítí být v životní formě. „Měla jsem možnost hrát velké turnaje s těmi nejlepšími hráčkami, z čehož jsem vytěžila hodně zkušeností.“



Daniel Mekbib má letos za sebou mimo jiné dva turnaje v USA a jeden v Kanadě. „Byl jsme šťastný, že jsem zase mohl vycestovat, což předtím kvůli covidu nešlo,“ podotkl squashista, jenž útočí na svůj čtvrtý titul.

„Jestli jsem favorit? Asi jo, protože už mám tři tituly a kluci ještě žádný,“ uvedl Mekbib. „Ale Solnický šel v této postcovidové době ze všech nejvíce výkonnostně nahoru. To mou roli favorita trochu snižuje. Zřejmě to bude nejvyrovnanější mistrovství, co jsme dosud měli.“

Právě Jakuba Solnického a Viktora Byrtuse, juniorského mistra Evropy, považuje Mekbib za své největší protivníky. Navíc oba hrají na domácí půdě, jsou členy místního extraligového klubu SC Fajne.

„V české špičce se pohybujeme nějaké dva tři roky, na áčkových turnajích končíme do třetího místa, takže bychom měli bojovat o medaile,“ řekl Jakub Solnický, jenž momentálně vede český squashový žebříček. „Zlepšujeme se i díky tomu, že spolu tady ve Fajnem trénujeme a máme tu i spoustu juniorů, kteří nám pomáhají.“

Solnický má z domácího šampionátu zatím dvě bronzové medaile. Je v jeho či Byrtusových silách porazit Mekbiba? „Mekby ukazuje, že si zaslouží být česká jednička, nebude lehké ho porazit, ale už se nám to oběma podařilo. Dokonce letos,“ odpověděl Václav Byrtus. „Zvítězil jsem nad ním v našem dosud posledním vzájemném zápase, což mě, věřím, posílí mentálně. Oba s Kubou máme na to, abychom titul získali. Jen se musí všechno sejít. Uvidíme.“

Jakub Solnický se usmál: „Dokázali jsme si, že Mekbib není neporazitelný. Víme, jak na něj.“

A pomoci by jim mohlo i domácí prostředí. „Oběma nám sedí, že nás naši fanoušci ženou k vítězství,“ potvrdil Václav Byrtus.

„Mohou mít výhodu, že je diváci podpoří, ale může je trochu i svazovat, když budou mít za sebou tolik známých, kteří se na ně dívají a podporují je,“ namítl Daniel Mekbib. „Minulý rok tady na šampionátu oba předvedli kvalitní výkony. A semifinále se Solňou byl tehdy můj nejtěžší zápas. Jestli na to naváže, tak se mám na co těšit...“

Šampionát ve čtvrtek rozjeli muži, v pátek od 12.00 do něj vstoupí ženy a muže čeká od 16.00 čtvrtfinále.

Sobotní program žen začíná v 10.00 a 16.00, mužů v 18.00.

Zápasy o medaile startují v neděli ve 12.00, finále ve 14.00.