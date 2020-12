SPORT 2021: Odklady, přesuny, nové termíny. Jak se rýsuje kalendář vrcholných akcí

Tady neplatí Kozinovo „Do roka a do dne“, ve sportovní termínové listině rezonuje heslo „po roce bez jednoho dne“. Olympijské hry v Tokiu se z termínu 24. 7. - 9. 8. 2020 stěhují mezi data 23. 7. – 8. 8. 2021. Podobný skok v kalendáři udělalo i fotbalové Euro. Mělo proběhnout od 12. 6. do 12. 7. 2020, nová termínovka se srovnala od jedenáctého do jedenáctého.

Kalendář na rok 2021 je bez záruky, protože nikdo neví, co se světem udělá další vývoj epidemie. Měly by se uskutečnit i další akce odsunuté z roku 2020, jiné šampionáty už teď mizí z kalendáře na rok 2021, ač v něm měly dlouholetých plánech své zaručené místo.

Atletické mistrovství světa proběhne až v roce 2022, aby nekolidovalo s olympijskými hrami, halový světový šampionát atletů byl zrušen úplně. Z kalendáře vypadlo například i ME krasobruslařů. Evropský šampionát fotbalistů do 21 let se v termínové nouzi odehraje nadvakrát: v březnu základní skupiny a na přelomu května a června vyřazovací část.

Mnozí organizátoři se budou snažit vrátit svým akcím tradiční termíny. Zapomenout na covid-19 a pokračovat v léty zaběhlých pořádcích. V obnovení termínovky věří organizátoři cyklistické Grand Tour či tenisových grandslamů. Už teď je však takřka jisté, že například Australian Open začne později než obvykle.

Svých dlouhodobě naplánovaných vrcholů se pokusí udržet zimní sporty, které stihly minulou sezonu uzavřít bez fatálních komplikací. Biatlonisté tak plánují začátkem února MS ve slovinské Pokljuce, sjezdoví lyžaři se o světové tituly utkají ve stejném termínu v Cortině d´Ampezzo. Klasické lyžování si vyhradilo pro svůj šampionát v Oberstdorfu termín na přelomu února a března.

Český sport zve elitní borce na závody Světového poháru. Mekkou bude v tomto ohledu areál v Novém Městě na Moravě, kde se vystřídají závody SP v běhu na lyžích, biatlonu a horských kolech. A na srpen je naplánované mistrovství světa v letním biatlonu. Pražská Troja bude hostit SP ve vodním slalomu.



I Leden

25. 12. - 5. 1. MS hokejistů do 20 let, Edmonton

3. - 15. 1. Rallye Dakar, Saúdská Arábie

14. - 31. 1. MS házenkářů, Egypt

18. - 31. 1. Tenisový Australian Open, Melbourne

16. - 17. 1. ME v rychlobruslení, Heerenveen

16. 1. – 7. 2. fotbalové mistrovství Afriky, Kamerun

30. - 31. 1. MS v cyklokrosu, Ostende (Belgie)

II Únor

11. - 14. 2. MS v rychlobruslení ve víceboji, Heerenveen

18. 2. Slavia - Leicester, úvodní osmifinále fotbalové Evropské ligy

18. - 28. 2. MS ve freestyle lyžování a snowboardingu, Čang-ťia-kchou (Čína)

9. – 21. 2. MS ve sjezdovém lyžování, Cortina d´Ampezzo

9. – 21. 2. MS v biatlonu, Pokljuka (Slovinsko)

20. - 21. 2. Závody SP v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě

22. 2. – 17. 3. MS v klasickém lyžování, Oberstdorf

25. 2. Leicester - Slavia, odveta osmifinále fotbalové Evropské ligy

III Březen

4. - 7. 3. Závody SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (8. díl SP)

11. - 14. 3. Závody SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě (9. díl SP)

21. 3. Zahajovací závod MS formule 1, Melbourne

22. - 28. 3. MS v krasobruslení, Stockholm

24. 3. Estonsko - Česko, úvodní utkání kvalifkace fotbalového MS 2022

24. až 31. 3. Základní skupiny ME fotbalistů do 21 let v Maďarsku a Slovinsku. Češi jsou ve skupině v Mariboru a Celje společně se Slovinskem, Španělskem a Itálií



27. 3. Česko - Belgie, kvalifikace fotbalového MS 2022

30. 3. Wales - Česko, kvalifikace fotbalového MS 2022



IV Duben

8. - 11. Golfové Masters, Augusta (USA)

V Květen

7. - 9. 5. ME ve vodním slalomu, Ivrea (Itálie)

8. - 30. 5. Cyklistické Giro d´Italia

15. - 16. 5. SP horských kol v Novém Městě na Moravě

21. 5. - 6. 6. MS v hokeji, Minsk a Riga

23. 5. - 6. 6. Tenisový Roland Garros, Paříž

26. 5. Finále fotbalové Evropské ligy, Gdańsk

29. 5. Finále fotbalové Ligy mistrů, Istanbul

31. 5. - 6. 6. Vyřazovací část ME fotbalistů do 21 let, Maďarsko a Slovinsko

VI Červen

3. - 6. 6. ME v rychlostní kanoistice, Duisburg

11. - 13. 6. Závod SP ve vodním slalomu v Praze

11. 6. - 11. 7. Fotbalové EURO 2021, 13 měst Evropy

11. 6. – 11. 7. Fotbalová Copa America, Kolumbie a Argentina

17. - 27. 6. ME basketbalistek, Francie a Španělsko

25. - 18. 7. Cyklistické Tour de France

28. 6. – 11. 7. Tenisový Wimbledon, Londýn

29. 6. - 4. 7. Olympijská kvalifikace basketbalistů, Srbsko, Litva, Chorvatsko, Kanada. Český tým hraje v kanadské Victorii

VII Červenec

2. - 25. 7. fotbalový Gold Cup (mistrovství Severní a Střední Ameriky), USA

23. 7. - 8. 8. OH 2020, Tokio

VIII Srpen

25. - 29. 8. MS horských kol, Val Di Sole (Itálie)

25. – 29. 8. MS v letním biatlonu 2021, Nové Město na Moravě

30. 8. - 12. 9. Tenisový US Open, New York

14. 8. - 5. 9. Cyklistická Vuelta

15. 8. - 30. 9. ME volejbalistů, Polsko, Česko, Estonsko, Finsko

15. 8. - 30. 9. ME volejbalistek, Srbsko, Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko

24. 8. - 5. 9. Paralympijské hry, Tokio

IX Září

2. 9. Česko - Bělorusko, kvalifikace fotbalového MS 2022

5. 9. Belgie - Česko, kvalifikace fotbalového MS 2022

12. 9. - 3. 10. MS futsalistů, Litva

12. - 19. MS v judu, Taškent (Uzbekistán)

15. - 22. 9. MS v sportovním lezení, Moskva

16. - 19. 9. MS v rychlostní kanoistice, Kodaň

18. - 26. 9. MS silniční cyklistice, Belgie

26. - 3. 10. MS ve veslování, Šanghaj

X Říjen

8. 10. Česko - Wales, kvalifikace fotbalového MS 2022

11. 10. Bělorusko - Česko, kvalifikace fotbalového MS 2022

13. – 17. 10. MS v dráhové cyklistice, Ašchabad (Turkmenistán)

XI Listopad

14. – 21. Tenisový Turnaj mistrů, Turín

16. 11. Česko - Estonsko, kvalifikace fotbalového MS 2022

bez termínu Tenisový turnaj mistryň, Šen-čen

XII Prosinec

5. 12. Závěrečný závod MS formule 1, Abú Zabí

2. – 19. MS házenkářek, Španělsko

3. - 11. 12. MS florbalistů, Helsinky

26. 12. – 5. 1. 2022 MS hokejistů do 20 let, Edmonton a Red Deer



Pozn.: Termínová listina bude průběžně doplňována a zpřesňována