Měl to být rok nabitý vrcholnými sportovními událostmi. Fotbalové Euro, letní olympijské hry... Překazil to - vy víte kdo, respektive co. I tak ale sport v roce 2020 nabídl spoustu událostí, na které se bude vzpomínat. Připomeňte si je na fotografiích.

Autor: AP