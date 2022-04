Olympijským hvězdám se v Lonatu nedařilo. Lipták i Kostelecký skončili v kvalifikaci

Premium Když si za peníze všechno nekoupíš. Tak nějak by se mohl jmenovat příběh o Nikitovi Mazepinovi. Aby se dostal do F1,...

Rozčarování, nejhorší výkon. Sparťanský kouč po blamáži v Olomouci neměl slov

Nechápal to, nikdo to nechápal. „Je to pro mě obrovské rozčarování,“ hlesl trenér sparťanských fotbalistů Pavel Vrba....