Lipták byl šestý ve střelbě na trap ve finále Světového poháru v Dauhá

Finále Světového poháru ve sportovní střelbě v Dauhá: Trap:

Muži: 1. Abdil Azíz Mahalba (Eg.) 46, 2. Resca (It.) 45, 3. Hales (Brit.), ...6. Lipták, v kvalifikaci 15. Kostelecký (oba ČR).

Ženy: 1. Stancová (It.) 38, 2. Gálvezová (Šp.) 37, 3. Rossiová (It.). Skeet:

Muži: 1. Petersen (Dán.) 56+26 v rozstřelu, 2. Azmí Mahalba (Eg.) 56+25, 3. Sdruccioli (It.).

Ženy: 1. Orynbajová (Kaz.) 51, 2. Di Marziantoniová (It.) 50, 3. Vizziová (USA), ...v kvalifikaci 13. Šumová (ČR).