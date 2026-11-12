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Další dvě světové medaile pro české střelce. Ženy mají stříbro, Dubový bronz

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  9:34
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Střelkyně Zina Hrdličková. | foto: Morgano/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Střelkyně na trap Zina Hrdličková, Martina Matějková a Tereza Závišková získaly na mistrovství světa v Dauhá týmové stříbro. Jindřich Dubový obsadil v neolympijské velkorážné pistoli třetí místo a na šampionátu vybojoval už druhou bronzovou medaili.

Brokařky skončily v týmové soutěži druhé za Itálií, která byla lepší o osm bodů. Hrdličková postoupila se 117 zásahy do finále, které se bude střílet dnes před polednem, desáté Matějkové unikl rozstřel o jeden terč.

Dubový před týdnem získal v katarské metropoli bronz ve střelbě ze vzduchové pistole a slavil životní úspěch. Česku zajistil druhé účastnické místo na olympijských hrách 2028 v Los Angeles, první před ním vybojoval Matěj Rampula v rychlopalbě.

Česká výprava získala v Dauhá už sedm medailí. O zlato se postaraly mužské týmy v třípolohové malorážce a ve skeetu.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Svrčina vs. VirtanenTenis - Osmifinále - 12. 11. 2026:Svrčina vs. Virtanen //www.idnes.cz/sport
12. 11. 14:00
  • 2.15
  • -
  • 1.64
Samson vs. BurillováTenis - Čtvrtfinále - 12. 11. 2026:Samson vs. Burillová //www.idnes.cz/sport
12. 11. 16:00
  • 1.32
  • -
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Seattle vs. CarolinaHokej - - 12. 11. 2026:Seattle vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 4.88
  • 4.87
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Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.59
  • 4.12
  • 1.92
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
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