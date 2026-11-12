Další dvě světové medaile pro české střelce. Ženy mají stříbro, Dubový bronz

Brokařky skončily v týmové soutěži druhé za Itálií, která byla lepší o osm bodů. Hrdličková postoupila se 117 zásahy do finále, které se bude střílet dnes před polednem, desáté Matějkové unikl rozstřel o jeden terč.
Dubový před týdnem získal v katarské metropoli bronz ve střelbě ze vzduchové pistole a slavil životní úspěch. Česku zajistil druhé účastnické místo na olympijských hrách 2028 v Los Angeles, první před ním vybojoval Matěj Rampula v rychlopalbě.
Česká výprava získala v Dauhá už sedm medailí. O zlato se postaraly mužské týmy v třípolohové malorážce a ve skeetu.