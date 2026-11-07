Nymburský na MS zlato ve střelbě z malorážky vleže neobhájil, zlato má Jány

Puškař Petr Nymburský neobhájil na mistrovství světa v Dauhá v neolympijské střelbě z malorážky vleže předloňský titul z Baku. Českému reprezentantovi nevyšlo sobotní finále a v celkovém pořadí obsadil 25. místo. Nejlépe nakonec skončil Filip Nepejchal na 16. příčce, třetí z trojice, která v pátek na základě výsledků z eliminace slavila týmové stříbro, Jiří Přívratský byl dvacátý.
Výborně se naopak finále vydařilo Patriku Jánymu. Slovenský reprezentant zvítězil s náskokem čtyř desetin bodu před Istvánem Pénim z Maďarska a získal první cenný kov z mistrovství světa v kariéře. O další desetinu zpět skončil bronzový Čang Čchang-chung z Číny.
Ve stejné disciplíně neuspěly v sobotu ani české střelkyně. Nejlepší z trojice reprezentantek Veronika Blažíčková obsadila 14. místo. Adéla Zrůstová byla na 32. a Kateřina Štefánková na 39. příčce. Vyhrála Caroline Lundová z Norska.
Ve 13:00 je v Dauhá ještě na programu skeet smíšených dvojic.
Mistrovství světa ve sportovní střelbě v Dauhá:
Muži:
Malorážka vleže: 1. Jány (SR) 628,3, 2. Péni (Maď.) 627,9, 3. Čang Čchang-chung (Čína) 627,8, ...16. Nepejchal 624,2, 20. Přívratský 623,0, 25. Nymburský (všichni ČR) 621,0.
Ženy:
Malorážka vleže: 1. Lundová (Nor.) 628,2, 2. Grundsöeová (Dán.) 628,0, 3. McIntoshová (Brit.) 626,9, ...14. Blažíčková 623,1, 32. Zrůstová 618,7, 39. Štefánková (všechny ČR) 617,8.