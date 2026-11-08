Další světová medaile z Dauhá. Puškařky mají týmový bronz

Češky nestačily na vítězné Norky, za nimiž zaostaly o pět bodů, a Švýcarky, na které ztratily dva body.
Ve stejné sestavě se puškařky vloni v Chateauraux staly vicemistryněmi Evropy, na světové scéně je to v týmové soutěži žen v třípolohové střelbě ale první česká medaile v novodobé historii. Pouze v roce 1958 v Moskvě vybojovaly v tehdejší standardní malorážce na 3x20 ran bronz Jarmila Fritzová-Horáčková, Věra Růžičková a Eliška Stará.
Bronzový medailista ze vzduchové pistole Jindřich Dubový přidal v Dauhá další umístění v desítce v neolympijské standardní pistoli. Od stupňů vítězů ho dělilo sedm bodů, i v této disciplíně si třiatřicetiletý reprezentant vylepšil maximum na MS. Jedenáctý skončil Matěj Rampula, zvítězil Francouz Kevin Chapon.
Mistrovství světa ve sportovní střelbě v Dauhá:
Muži:
Družstva: 1. Lotyšsko 1703, 2. Korea 1700, 3. Ukrajina 1697.
Ženy:
Standardní pistole: 1. Siao Ťia-žuej-süan (Čína) 569, 2. Majorová (Maď.) 568, 3. Velúrová Nairová (Indie) 567.