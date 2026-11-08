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Další světová medaile z Dauhá. Puškařky mají týmový bronz

Autor: ,
  13:41
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Střelkyně Veronika Blažíčková na olympijských hrách v Paříži. | foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Puškařky Adéla Zrůstová, Kateřina Štefánková a Veronika Blažíčková získaly na mistrovství světa v Dauhá bronzovou medaili v týmové soutěži v třípolohové střelbě z malorážky. O individuální cenné kovy se v této olympijské disciplíně bude v katarské metropoli bojovat až v pondělí, do kvalifikace pro 60 nejlepších tam z nedělní eliminace postoupilo kompletní reprezentační trio.

Češky nestačily na vítězné Norky, za nimiž zaostaly o pět bodů, a Švýcarky, na které ztratily dva body.

Ve stejné sestavě se puškařky vloni v Chateauraux staly vicemistryněmi Evropy, na světové scéně je to v týmové soutěži žen v třípolohové střelbě ale první česká medaile v novodobé historii. Pouze v roce 1958 v Moskvě vybojovaly v tehdejší standardní malorážce na 3x20 ran bronz Jarmila Fritzová-Horáčková, Věra Růžičková a Eliška Stará.

Bronzový medailista ze vzduchové pistole Jindřich Dubový přidal v Dauhá další umístění v desítce v neolympijské standardní pistoli. Od stupňů vítězů ho dělilo sedm bodů, i v této disciplíně si třiatřicetiletý reprezentant vylepšil maximum na MS. Jedenáctý skončil Matěj Rampula, zvítězil Francouz Kevin Chapon.

Mistrovství světa ve sportovní střelbě v Dauhá:

Muži:
Standardní pistole: 1. Chapon (Fr.) 578, 2. Korostylov (Ukr.) 576, 3. Voutilainen (Fin.) 574, ...8. Dubový 567, 11. Rampula (oba ČR) 565.

Družstva: 1. Lotyšsko 1703, 2. Korea 1700, 3. Ukrajina 1697.

Ženy:
Sportovní malorážka 3x20:
Družstva: 1. Norsko 1764, 2. Švýcarsko 1761, 3. Česko (Zrůstová, Štefánková, Blažíčková) 1759.

Standardní pistole: 1. Siao Ťia-žuej-süan (Čína) 569, 2. Majorová (Maď.) 568, 3. Velúrová Nairová (Indie) 567.
Družstva: 1. Čína 1698 - světový rekord, 2. Indie 1682, 3. Maďarsko 1676.

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Tipsport - partner programu
Teplice vs. PardubiceFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Teplice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 800.00
  • 300.00
  • -
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Euro Hockey Tour - 8. 11. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 3.30
  • 3.00
  • 2.35
Zápy vs. ChrudimFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Zápy vs. Chrudim //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.32
  • 4.32
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Varnsdorf vs. Teplice BFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Varnsdorf vs. Teplice B //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.06
  • 10.00
  • 25.00
Povltavská vs. Plzeň BFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Povltavská vs. Plzeň B //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 60.00
  • 25.00
  • 1.01
Elche vs. BetisFotbal - 12. kolo - 8. 11. 2026:Elche vs. Betis //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.60
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