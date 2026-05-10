Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Další zlato do sbírky. Na ME ovládli střelci také soutěž družstev v malorážce vleže

Autor: ,
  14:49
Sportovní střelci Jiří Přívratský, David Hrčkulák a Petr Nymburský získali v Osijeku titul mistrů Evropy v soutěži družstev v malorážce vleže. Zvítězili před Rakušany a Nory.

Jiří Přívratský bojuje ve finále malorážky. (1. srpna 2024) | foto: Reuters

Mezi jednotlivci byl z českých reprezentantů nejlepší Filip Nepejchal, který obsadil sedmé místo. Přívratský byl devátý a Hrčkulák desátý.

Hrčkulák a Přívratský navázali na páteční týmový triumf v třípolohové střelbě z malorážky, který s nimi vybojoval Nepejchal.

V soutěži žen ve střelbě z malorážky vleže byla desátá Veronika Blažíčková. Titul získala Němka Lisa Grubová, která nástřelem 630,7 bodu vytvořila světový rekord.

Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku (Chorvatsko)

Muži:

Malorážka vleže: 1. Mathis (Rak.) 628,9, 2. Péni (Maď.) 628,6, 3. Halvorsen (Nor.) 628,1, ...7. Nepejchal 626,4, 9. Přívratský 626,3, 10. Hrčkulák 626,2, 12. Nymburský 626,0, 20. Smetana (všichni ČR) 623,1.

Družstva: 1. Česko (Přívratský, Hrčkulák, Nymburský) 1878,5, 2. Rakousko 1877,7, 3. Norsko 1877,2.

Ženy:

Malorážka vleže: 1. Grubová (Něm.) 630,7 - světový rekord, 2. Duestadová (Nor.) 628,9, 3. Nagybányaiová Nagyová (Maď.) 628,2, ...10. Blažíčková 623,3, 12. Zrůstová 623,1, 32. Dubská 618,7, 33. Štefánková 618,5, 44. Brabcová (všechny ČR) 615,1.

Družstva: 1. Švýcarsko 1873,0, 2. Rakousko 1868,6, 3. Německo 1868,5, 7. Česko (Blažíčková, Zrůstová, Štefánková) 1864,9.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Nottingham vs. NewcastleFotbal - 36. kolo - 10. 5. 2026:Nottingham vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.70
  • 2.70
  • 2.35
Crystal Palace vs. EvertonFotbal - 36. kolo - 10. 5. 2026:Crystal Palace vs. Everton //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.20
  • 2.50
  • 2.90
Burnley vs. Aston VillaFotbal - 36. kolo - 10. 5. 2026:Burnley vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 7.60
  • 3.10
  • 1.65
Olomouc vs. BohemiansFotbal - 2. semifinále - 10. 5. 2026:Olomouc vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.20
  • 3.40
  • 1.90
Pardubice vs. KarvináFotbal - 2. semifinále - 10. 5. 2026:Pardubice vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.27
  • 5.40
  • 11.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Zemřel Kamil Holán. Zkušený český jezdec fatálně havaroval v kvalifikaci

Motocyklový závodník Kamil Holán byl hostem pořadu Rozstřel. (22.6.2017)

Po nehodě v kvalifikaci na závod superbiků North West 200 v Severním Irsku zemřel český motocyklový jezdec Kamil Holán. O smrtelné havárii informovala BBC i další média bez uvedení totožnosti...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

ONLINE: Pardubice - Karviná 1:1, hosté potřebují vyhrát, prosadil se Conde

Sledujeme online
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Pardubičtí fotbalisté hájí v odvetě semifinále nadstavbové skupiny o umístění náskok 2:1 nad Karvinou z prvního zápasu. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

10. května 2026  14:40,  aktualizováno  15:55

Co je nové, to je hezké. Rob se těší do Třebíče, konec ve Vsetíně ho zaskočil

Luboš Rob ze Vsetína během utkání proti Českým Budějovicím

Narodil se sice na jihu Čech v Českých Budějovicích, ovšem svoje nejlepší hokejové roky strávil ve Vsetíně. A na Valašsku měl působit ještě minimálně dva roky. Jenže... Před nedávnem se...

10. května 2026  15:46

ONLINE: Aston Villa srovnává s Burnley, večer derby Arsenalu s West Hamem

Sledujeme online
Matty Cash z Aston Villy (čelem) a Lucas Pires z Burnley

Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League bude londýnské derby mezi Arsenalem a West Hamem od 18.30. Ještě předtím hraje od 15 hodin Aston Villa na Burnley, Nottingham vyzve...

10. května 2026  14:50,  aktualizováno  15:42

Giro ONLINE: Loučení s Bulharskem. Peloton pomalu vyhlíží závěrečný sprint

Sledujeme online
Kvůli pádu 600 m před cílem se souboj o vítězství v bulharském Burgasu při 1....

Po dvou dnech nevyzpytatelného počasí a děsivých pádů se jede třetí a zároveň poslední etapa Gira d’Italia na bulharském území. S jediným, zato náročným stoupáním na trase se vyhlíží hromadný dojezd...

10. května 2026  12:15,  aktualizováno  15:34

ONLINE: Olomouc - Bohemians 0:1, domácí nedali penaltu, za hosty skóruje Ristovski

Sledujeme online
Obránce Matěj Kadlec z Bohemians (vlevo) a Fabijan Krivak z Olomouce

K postupu do finále nadstavbové skupiny mají nakročeno olomoučtí fotbalisté. V odvetě s Bohemians hájí náskok 3:1, zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

10. května 2026  14:30,  aktualizováno  15:32

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

10. května 2026  15:27

Krizová komunikace Slavie nemá v Česku obdoby, shodují se po derby PR experti

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Podle oslovených expertů na PR a komunikaci s veřejností Ondřeje Tylečka z firmy Fairy Tailors a Tomáše Sazimy z Kingmakers se fotbalový klub Slavia Praha zachoval na české poměry nadstandardně....

10. května 2026  14:59

Česko - Švýcarsko 1:6. Přípravu na MS končí Rulíkův tým historickou porážkou

Tomáš Cibulka brání puk před Švýcarem Denisem Malginem.

Čeští hokejisté podlehli na závěr Švédských her v Ängelholmu Švýcarsku 1:6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončí nejlépe třetí, v případě bodového zisku...

10. května 2026  11:45,  aktualizováno  14:56

Konec Chorého i Douděry v Edenu. Za Slavii už nikdy nenastoupí, řekl Tvrdík

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Fotbalisté Tomáš Chorý i David Douděra ve Slavii skončili. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním přestupovém období,“ řekl klubový šéf Jaroslav...

10. května 2026  13:55,  aktualizováno  14:53

Další zlato do sbírky. Na ME ovládli střelci také soutěž družstev v malorážce vleže

Jiří Přívratský bojuje ve finále malorážky. (1. srpna 2024)

Sportovní střelci Jiří Přívratský, David Hrčkulák a Petr Nymburský získali v Osijeku titul mistrů Evropy v soutěži družstev v malorážce vleže. Zvítězili před Rakušany a Nory.

10. května 2026  14:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Salač se v Le Mans držel na čele, po restartu se ale propadl a končí devátý

Izan Guevara, Manuel Gonzalez a Filip Salač v zatáčce při závodě Moto2 v Le...

Filip Salač po startu z třetího místa obsadil ve zkrácené Velké ceně Francie Moto2 v Le Mans devátou příčku a zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně. Vyhrál Španěl Izan Guevara. Salač do závodu, který...

10. května 2026  14:38

Už dokázal všechno. Hamilton by měl pustit místo mladším, tvrdí Schumacher

Ralf Schumacher v Monaku (26. května 2024)

Bývalý pilot formule 1 Ralf Schumacher se po Velké ceně Miami ostře vyjádřil k budoucnosti dvou legend současného paddocku. Podle německého experta televizní stanice Sky by měli Lewis Hamilton i...

10. května 2026  14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.