Další zlato do sbírky. Na ME ovládli střelci také soutěž družstev v malorážce vleže

Mezi jednotlivci byl z českých reprezentantů nejlepší Filip Nepejchal, který obsadil sedmé místo. Přívratský byl devátý a Hrčkulák desátý.
Hrčkulák a Přívratský navázali na páteční týmový triumf v třípolohové střelbě z malorážky, který s nimi vybojoval Nepejchal.
V soutěži žen ve střelbě z malorážky vleže byla desátá Veronika Blažíčková. Titul získala Němka Lisa Grubová, která nástřelem 630,7 bodu vytvořila světový rekord.
Mistrovství Evropy ve sportovní střelbě v Osijeku (Chorvatsko)
Muži:
Malorážka vleže: 1. Mathis (Rak.) 628,9, 2. Péni (Maď.) 628,6, 3. Halvorsen (Nor.) 628,1, ...7. Nepejchal 626,4, 9. Přívratský 626,3, 10. Hrčkulák 626,2, 12. Nymburský 626,0, 20. Smetana (všichni ČR) 623,1.
Družstva: 1. Česko (Přívratský, Hrčkulák, Nymburský) 1878,5, 2. Rakousko 1877,7, 3. Norsko 1877,2.
Ženy:
Malorážka vleže: 1. Grubová (Něm.) 630,7 - světový rekord, 2. Duestadová (Nor.) 628,9, 3. Nagybányaiová Nagyová (Maď.) 628,2, ...10. Blažíčková 623,3, 12. Zrůstová 623,1, 32. Dubská 618,7, 33. Štefánková 618,5, 44. Brabcová (všechny ČR) 615,1.
Družstva: 1. Švýcarsko 1873,0, 2. Rakousko 1868,6, 3. Německo 1868,5, 7. Česko (Blažíčková, Zrůstová, Štefánková) 1864,9.