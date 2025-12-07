Druhý muž světového žebříčku Přívratský vylepšil své druhé místo z loňského finále v Dillí a nedělní vítězství přidal k předchozím 11 v závodech běžného Světového poháru.
Z dvanáctičlenné kvalifikace postoupil jako čtvrtý, nicméně ve finále se čtyřiadvacetiletý český reprezentant prakticky od úvodu držel v čele a druhého Inda Aišvaryho Pratapa Singha Tomara porazil o devět desetin bodu.
„Tohle je něco, čeho jsem nikdy nedosáhl, takže další milník a jsem za něj hodně šťastný,“ řekl v internetovém vysílání střelecké federace ISSF Přívratský.
Čtvrtý muž z loňských olympijských her v Paříži letos vyhrál ještě Světové poháry v Peru a Číně, na MS v Káhiře mu však finále uniklo. „Myslím, že na zhodnocení celé sezony budu potřebovat ještě čas. Bylo tam pár vrcholů, ale také soutěže, které mi tolik nevyšly,“ dodal úřadující dvojnásobný vítěz české ankety Střelec roku.
Jednadvacetiletá Dubská byla třetí v kvalifikaci a v závěrečné eliminaci při střelbě vestoje se jako poslední nedostala do medailové trojice. Vyhrála Norka Jeanette Hegg Duestadová.
V nedělním programu se ještě v katarské metropoli představí Matěj Rampula v rychlopalné pistoli.
Finále SP ve sportovní střelbě v Dauhá:
Třípolohová malorážka:
13:45 ženy - sportovní pistole,
15:30 muži - rychlopalná pistole.