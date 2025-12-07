Přívratský opanoval finále Světového poháru v třípolohové střelbě

Autor: ,
  12:50
Jiří Přívratský poprvé v kariéře vyhrál finále Světového poháru v třípolohové střelbě. Barbora Dubská byla v této královské puškařské disciplíně v Dauhá čtvrtá.
Střelec Jiří Přívratský na olympijských hrách v Paříži.

Střelec Jiří Přívratský na olympijských hrách v Paříži. | foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jiří Přívratský bojuje ve finále malorážky. (1. srpna 2024)
Jiří Přívratský bojuje ve finále malorážky. (1. srpna 2024)
Jiří Přívratský bojuje ve finále malorážky. (1. srpna 2024)
Jiří Přívratský bojuje ve finále malorážky. (1. srpna 2024)
10 fotografií

Druhý muž světového žebříčku Přívratský vylepšil své druhé místo z loňského finále v Dillí a nedělní vítězství přidal k předchozím 11 v závodech běžného Světového poháru.

Z dvanáctičlenné kvalifikace postoupil jako čtvrtý, nicméně ve finále se čtyřiadvacetiletý český reprezentant prakticky od úvodu držel v čele a druhého Inda Aišvaryho Pratapa Singha Tomara porazil o devět desetin bodu.

„Tohle je něco, čeho jsem nikdy nedosáhl, takže další milník a jsem za něj hodně šťastný,“ řekl v internetovém vysílání střelecké federace ISSF Přívratský.

Čtvrtý muž z loňských olympijských her v Paříži letos vyhrál ještě Světové poháry v Peru a Číně, na MS v Káhiře mu však finále uniklo. „Myslím, že na zhodnocení celé sezony budu potřebovat ještě čas. Bylo tam pár vrcholů, ale také soutěže, které mi tolik nevyšly,“ dodal úřadující dvojnásobný vítěz české ankety Střelec roku.

Jednadvacetiletá Dubská byla třetí v kvalifikaci a v závěrečné eliminaci při střelbě vestoje se jako poslední nedostala do medailové trojice. Vyhrála Norka Jeanette Hegg Duestadová.

V nedělním programu se ještě v katarské metropoli představí Matěj Rampula v rychlopalné pistoli.

Finále SP ve sportovní střelbě v Dauhá:

Třípolohová malorážka:
Muži: 1. Přívratský (ČR) 414,2, 2. Tomar (Indie) 413,3, 3. Liou Jü-kchun (Čína).
Ženy: 1. Duestadová (Nor.) 414,3, 2. McIntoshová (Brit.) 413,3, 3. Janssenová (Něm.), 4. Dubská (ČR).

13:45 ženy - sportovní pistole,

15:30 muži - rychlopalná pistole.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Cremonese vs. LecceFotbal - 14. kolo - 7. 12. 2025:Cremonese vs. Lecce //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.30
  • 2.10
  • 3.60
Jablonec vs. BohemiansFotbal - 18. kolo - 7. 12. 2025:Jablonec vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.35
  • 3.10
  • 3.20
Hradec Kr. vs. PlzeňHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Hradec Kr. vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
7. 12. 14:30
  • 2.12
  • 3.99
  • 2.94
Č. Budějovice vs. PardubiceHokej - 30. kolo - 7. 12. 2025:Č. Budějovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
7. 12. 15:00
  • 3.04
  • 4.30
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Biatlon ONLINE: Stíhačka v Östersundu. Češky jedou z nadějných pozic

Sledujeme online
Lucie Charvátová dojíždí do cíle sprintu.

První sprint sezony Světového poháru nabídl vyrovnaný souboj s minimem chyb na střelnici a připravil tak ve švédském Östersundu půdu pro napínavou stíhačku. Z nadějných pozic v ní jedou i tři české...

7. prosince 2025,  aktualizováno  13:15

ONLINE: Jablonec - Bohemians 0:0, gól hostů kvůli ofsajdu neplatí

Sledujeme online
Útočník Milan Ristovski z Bohemians v souboji s Nemanjou Tekijaškim z Jablonce

Jablonečtí fotbalisté po bodově chudém období potřebují zabrat, aby uhájili třetí příčku před dotírajícím rivalem z Liberce. V 18. kole první ligy hrají s Bohemians 1905, duel můžete od 13.00...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  13:12

Přívratský opanoval finále Světového poháru v třípolohové střelbě

Střelec Jiří Přívratský na olympijských hrách v Paříži.

Jiří Přívratský poprvé v kariéře vyhrál finále Světového poháru v třípolohové střelbě. Barbora Dubská byla v této královské puškařské disciplíně v Dauhá čtvrtá.

7. prosince 2025  12:50

Druhé místo pro Staňka na závěr sezony. V celkovém pořadí formule 2 skončil desátý

Roman Staněk na pódiu po srpnovém závodě v Maďarsku.

Roman Staněk skončil druhý v závěrečném závodě formule 2 v Abú Zabí, do něhož startoval po triumfu v kvalifikaci z pole position. Jednadvacetiletý člen týmu Invicta ztratil na vítězného Joshuu...

7. prosince 2025  12:32

Biatlon ONLINE: Stíhací závod mužů. S Östersundem se rozloučí i čtveřice Čechů

Sledujeme online
Vítězslav Hornig během sprintu v Östersundu

První díl Světového poháru v biatlonu finišuje stíhacími závody, ten mužský na 12,5 kilometru celý program v Östersundu uzavírá. Českou reprezentaci tvoří čtyři zástupci – Vítězslav Hornig, Mikuláš...

7. prosince 2025  12:15

Jako bych se vrátil po měsíci. Broš o Vsetíně, vzpomínkách a modelu baráže

Premium
Michal Broš na tréninku hokejistů Vsetína.

Dvě sezony na Lapači, dva extraligové tituly a spousta příjemných vzpomínek, které teď Michalu Brošovi na stejném místě zase ožívají. Světový šampion z roku 2000 se po 26 letech vrátil do klubu,...

7. prosince 2025

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

7. prosince 2025  11:56

Bursa a polohová štafeta na 4x50 metrů se v českém rekordu dostali do finále ME

Český plavec Jakub Bursa během závodu na MS v Singapuru

Jakub Bursa byl na mistrovství Evropy v krátkém bazénu nejrychlejší v rozplavbách polohového závodu na 400 metrů. V polském Lublinu tak poplave finále. Svůj český rekord zlepšil o více než dvě a půl...

7. prosince 2025  11:33

Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Senzační vítězství 4:2 nad Spartou na Letné z minulého týdne má pro pardubické fotbalisty dvě roviny. První je ta, že v klubu po dlouhé době mohl zavládnout čirý optimismus a dobrý pocit z toho, že...

7. prosince 2025  11:25

Rychlostním kanoistům bude nově šéfovat olympijský vítěz Doktor

Nový šéf rychlostních kanoistů Martin Doktor (vlevo) se svým předchůdcem Janem...

Dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor se stal šéfem sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů. Ve funkci vystřídal Jana Boháče, informoval svaz v tiskové zprávě. Šampion z OH 1996 v...

7. prosince 2025

Hraje Beethovena, z hecu se naučil finsky. Tlakem okolí úspěchy nepřijdou, ví Bažant

Cyklokrosař Kryštof Bažant v pohárovém závodě v Kolíně,

Když se měl po základní škole rozhodnout, jestli dá přednost hudbě, nebo cyklistice, sport zvítězil na celé čáře. A byla to dobrá volba. Osmnáctiletý Kryštof Bažant sbírá úspěchy na světové scéně v...

7. prosince 2025  10:45

Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...

7. prosince 2025  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.