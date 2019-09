Sportovní rubrika iDNES.cz slaví 20. narozeniny. Vznikla 2. září 1999

Píše se září 1999 a internetové zpravodajství se teprve začíná formovat. Celá redakce iDNES.cz se vejde do kanceláře pětkrát deset metrů. V jedné řadě stolů vedle sebe sedí šéfredaktor, zprávařka, ekonom i redaktor kultury. Naproti nim právě instalují nový stůl. Redakce se rozrůstá o sporťáka.

Po krátkém zaškolení se od velitelského stolu ozývá otázka: „Jaké bys sis představoval rubriky?“

„Určitě fotbal a hokej, ...a dál? ...tenis? ...atletika...?“

Nováček nahlas přemýšlí a šéf si pečlivě zaznamenává. Nepíše však do notýsku ani do textového souboru v počítači. Rovnou vše zadává do kódu a pod rukami mu vzniká nová rubrika.

„Hotovo! Můžeš se pustit do práce,“ dozví se překvapený sporťák po pár minutách.

Před dvaceti lety, 2. září 1999, se takhle zrodila sportovní rubrika iDNES.cz. Bez strategických porad, projektových manažerů, marketingových analýz trhu, prakticky bez přípravy.

Oba aktéři bouřlivého zrodu pracují pro značku iDNES.cz dodnes. Vizionářský vedoucí redakce Jan Josef Kubíček je manažerem pro všechny redakce ve vydavatelství MAFRA, sporťák Jaroslav Beránek dnes hájí barvy iDNES.cz jako zástupce šéfredaktorky.

„Od prvního dne to byla velká jízda. Na startu jsme si stanovili hodně vysoké cíle a udržet zvolený široký záběr po všech sportech nás stálo hodně sil,“ vzpomíná Beránek. „Celoformátový sportovní web tehdy v českém prostředí prakticky neexistoval, a tak jsme svoji konkurenci viděli ve specializovaných serverech zaměřených na jednotlivé sporty. Ve fotbale či hokeji jsme tak šli od začátku do velkých detailů. Bylo to náročné, ale myslím, že jsme tím položili základy úspěchu. Dodnes jsme zajímaví pro různorodé sportovní publikum.“

Jak se měnila titulní strana sportovní rubriky iDNES.cz

Webové zpracování sportovního zpravodajství čtenáře bavilo, a tak se rubrika rychle rozvíjela. Do konce roku 1999 už měla svého editora a hokejového redaktora. Ve službách se střídali externí spolupracovníci a díky úzké spolupráci se sporťáky ze sesterského deníku MF DNES brzy odstartovaly první online reportáže.

V létě 2000 už ve sportovní rubrice pracovalo osm profesionálů. Byl mezi nimi i videoeditor, protože redakce už tehdy experimentovala s videozpravodajstvím. S kamerou cestovali sportovní reportéři i na nejdůležitější akce toho roku: na fotbalové Euro do Belgie a Nizozemska i na olympijské hry do Sydney.

Berger byl první Psal se rok 1999, čeští fotbalisté poráželi v kvalifikaci jednoho soupeře za druhým a ještě stihli zasáhnout do dějin českého internetu. Záložník Patrik Berger se stal historickým prvním hostem on-line rozhovoru. Se čtenáři iDNES.cz debatoval 6. září z teplické internetové kavárny a užil si přitom spoustu legrace. Původně domluvenou hodinu protáhl na dvojnásobek a nechal čtenáře nahlédnout i do svého soukromí. Ještě při odchodu z kavárny mu cukaly koutky, když mu kdosi připomněl historku z Anglie. "Byl jsem v Liverpoolu prvním rokem, když nám po jednom zápase přiletěly do autobusu dámské kalhotky. Sám jsem tuhle příhodu vyprávěl naposledy před třemi lety, takže mě překvapilo, že si ji ještě někdo pamatuje."

„Hledání nových cest nás vždy lákalo, za dvacet let jsme si připsali prvenství v mnoha disciplínách. V některých věcech jsme předběhli dobu a museli se jich na čas vzdát, v jiných jsme položili základy věcem, které se rychle rozvinuly u nás i u konkurence,“ vzpomíná Beránek.

První taková úspěšná novinka odstartovala hned v září 1999. Už po čtyřech dnech své existence rubrika uspořádala vůbec první online rozhovor na českém internetu. Ze soustředění české reprezentace si do internetové kavárny v Teplicích odskočil fotbalista Patrik Berger a přes hodinu chatoval s internetovými fanoušky. Z online rozhovoru se brzy stal oblíbený žánr. Do redakce začaly chodit významné osobnosti nejen sportu, ale také politiky, kultury, byznysu...



Byl to portál iDNES.cz, který v roce 2007 odvysílal vůbec první ryze internetový přímý přenos z fotbalové ligy. Zápas mezi Slavií a Olomoucí nevysílali v žádné televizi, přenos vznikl pouze pro čtenáře iDNES.cz. Stejná adresa jako první pravidelně přinášela sestřihy ze zápasů anglické Premier League.

Na podzim 2012 se spojil redakční tým sporťáků tištěného deníku MF DNES a online portálu iDNES.cz. Společná rubrika přivedla na web nové autory a s nimi i nový přístup. K rychlému internetovému zpravodajství přibyly ještě ve větší míře nadčasové publicistické texty. Velké reportáže, rozhovory, analytické články. Ve sportovní rubrice iDNES.cz vychází každý den více než 50 textů. Největší zájem je logicky o ty z fotbalu a hokeje, následují tenis, biatlon nebo cyklistika.

„U biatlonu samozřejmě pozornost umocnily obrovské české úspěchy. Ale jak biatlon, tak ještě víc cyklistika ukázaly, že kvalitním zpravodajstvím a poctivým servisem včetně původních reportáží, rozhovorů nebo příběhů z historie můžete čtenáře přilákat a udržet,“ říká vedoucí sportovní redakce Ondřej Trunečka. „Klíčem k úspěchu je pravidelné informování o všech důležitých závodech a zápasech, a to přímo z jejich dějiště. Autentické zpravodajství čtenáři vždy ocení velkou čteností.“

Dvacáté výročí zastihlo redakci uprostřed velkého pracovního nasazení. Sportovní sezona vrcholí a reportéři jsou v centru dění. Tenisový specialista Karel Knap sleduje turnaj US Open, Miroslav Němý posílá reportáže z basketbalového mistrovství světa. Fotbaloví experti Jan Palička a Miloslav Novák se chystají na kvalifikační zápasy české reprezentace a Tomáš Macek má před sebou dvě reportážní cesty: na finiš cyklistické Vuelty a světový šampionát v atletice.

Už dnes se redakce připravuje na sportovní vrchol roku 2020, kterým budou olympijské hry. Početný redakční tým v Tokiu povede dlouholetý a respektovaný redaktor Tomáš Macek, pro něhož to bude už čtrnáctá olympiáda.