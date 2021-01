Sportovní superrok 2021? Snad. Trvají časy improvizace a kompromisů

Sport v roce 2021? Bez záruky. Co se světem ještě udělá epidemie? V plánu jsou odsunuté akce v čele s letní olympiádou a fotbalovým Eurem. Jiné šampionáty naopak zmizely z kalendáře. Praha pro letošek přišla o spolupořádání EuroBasketu, měla by se dočkat za rok. A do té doby? Sportovce nadále čekají změny, nejistoty, kompromisy a improvizace.