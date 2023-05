Řešení, či diskriminace? Sport dumá, kam s transgender sportovkyněmi

Různé sporty, různé přístupy. Žádný nemá přesnou strategii, jak moc a jestli vůbec transgender sportovkyně do ženských kategorií zařazovat, a proto se výsledky diametrálně liší. V jedné disciplíně trans ženy vyhrávají, v další se nesmějí ani zúčastnit.

Tak tedy postupně.

Nejčerstvější debatu rozdmýchalo nedávné vítězství cyklistky Austin Killipsové v etapovém závodě žen na Tour of the Gila v Novém Mexiku. Sedmadvacetiletá Američanka vyhrála jako první transgender sportovkyně, a zajistila si dokonce celkový titul.

„Po týdnech nesmyslů, které jsem četla, jsem moc vděčná všem v pelotonu, kteří mi dokazují, že skutečný život je tady a ne na Twitteru,“ napsala Killipsová v reakci na vyhrocené diskuse na svůj Instagram.

Její triumf ve svém prohlášení podpořila i Mezinárodní cyklistická asociace. „Naše pravidla jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích a jsou uplatňována konzistentním způsobem. Transgender sportovci mohou soutěžit v souladu se svou genderovou identitou.“

Opačný názor však nedávno projevili v Austrálii, kde z ženské poloprofesionální basketbalové ligy vyškrtli Lexi Rodgersovou, jež se ucházela o místo v týmu Kilsyth Cobras. „Jde o komplexní téma, které se neustále vyvíjí,“ zdůvodnila ředitelka asociace Suzy Batkovicová.

Cyklistka Austin Killipsová, která jako první transgender sportovkyně ovládla Tour of the Gila v Novém Mexiku.

Téma, na které basketbalová organizace v Austrálii zatím neumí reagovat, což dokládá fakt, že nemá jasná pravidla týkající se transgender sportovkyň a zástupci podle oficiálního prohlášení „posuzují případ od případu“.

„Doufám, že přijde den, kdy budu moct hrát basketbal profesionálně,“ přeje si Rodgersová. „Nadále budu pokračovat v tom, aby se sport stal místem pro všechny.“

Debatu odstartovalo plavání

Odvahu řešit otázku trans sportovkyň přinesla pro mnohé kontroverzní účast plavkyně Liy Thomasové na amerických univerzitních závodech v roce 2021. Její soupeřky se totiž vůči ní ostře vymezily a orodovaly za její vyřazení.

A to natolik, že se i světová plavecká organizace FINA rozhodla, že z ženských kategorií vyřadí závodnice, které prošly mužskou pubertou stejně jako Thomasová.

„Není laskavé žádat dívku, aby sdílela šatnu s mužem odhalujícím své intimní partie, a už vůbec není žádoucí, aby se žena musela koukat, jak si muž přebírá její trofej,“ sdělila pro TalkTV americká plavkyně Riley Gainesová, která podle svých slov pomáhá ženám, jejichž hlasy nebyly vyslyšeny.

A k její radosti tomu nahrávají i republikánští senátoři, kteří intenzivně pracují na zákonu o ochraně žen a dívek ve sportu. Ten by zakázal transgender ženám soutěžit v ženských sportovních týmech na školách a univerzitách.

„Každý si zaslouží sportovat a cítit se bezpečně,“ namítá dvojnásobná basketbalová olympijská vítězka Brittney Grinerová. „Je to zločin, proti kterému budu bojovat.“

Plavkyně Riley Gainesová (vpravo) bojuje proti transgender sportovkyním u soudu. Má blízko k bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Vyjádřila se i plavkyně Thomasová, jež na svých sociálních sítích zveřejnila video, v němž říká, že jí „láme srdce, když vidí trans děti přicházet o sportovní příležitosti“.

„Nahraďte děti slovem ženy, taky to Thomasové láme srdce? Protože přesně to se děje,“ odpovídá znovu Gainesová.

Přitvrdila i atletika

Stejný krok jako organizace FINA nedávno učinila i Světová atletika, která transgender sportovkyně z ženských kategorií rovněž definitivně vyškrtla. „Většina lidí, se kterými jsme problém konzultovali, uvedla, že by s ženami soutěžit neměly,“ zdůvodnil prezident Sebastian Coe s dovětkem, že všem jde jen o férovost a spravedlnost ve sportu.

Ale co se týče transgender sportovkyň, neexistuje žádný komplexní výzkum, jenž by potvrzoval, nebo vyvracel nastolené argumenty. Jediné řešení tak některé organizace prozatím vidí v open kategorii. V té by měli závodit muži, transgender sportovkyně a nebinární lidé, kteří jsou z biologického hlediska mužského pohlaví.

„Sama nemám vyhraněný názor na účast transgender sportovkyň v ženských kategoriích,“ zmiňuje Lenka Králová z organizace Transparent. „Na jednu stranu si říkám, proč ne, ale vnímám velmi silný odpor veřejnosti, takže si myslím, že nestojí za to na něčem takovém lpět,“ vysvětluje svůj soukromý postoj.

Je open kategorie vhodným řešením, nebo záminkou, jak trans ženy odsoudit k diskriminaci?

Tu totiž ve společnosti zažívají i bez toho, aniž by se na ně dívaly stovky diváků na sportovištích. Oslovování ve špatném rodě, nenávistné komentáře a mnohdy i fyzické útoky.

„Nikdy se mi naštěstí nestalo, že by na mě někdo pokřikoval na ulici, ale vím, že se to děje. Já třeba zase nemůžu sehnat práci, v některých případech zaměstnavatelům vadí, že jsem transžena,“ přibližuje své zkušenosti transgender golfistka Anna Nicole Kučerová, jedna z mála, která v České republice působí na profesionální úrovni.

„Vím ještě o transgender sportovkyni, která hraje stolní tenis, což je společně s golfem disciplína, kde na tom podle mého úplně nesejde,“ myslí si Králová.

Ale v jakých sportech na tom záleží? Existuje správné rozdělení nebo celoplošné řešení, které bude přijatelné pro všechny strany?

Nejspíše ne.

I prezident Světové atletiky Coe řekl, že vyřazení nemusí platit navždy. Všichni zúčastnění tak musí čekat, až se vědci rozhoupou udělat pořádný výzkum, protože zatím se dá jen spekulovat a zakazovat na základě domněnek. A z toho, jak vidno, není nikdo nadšený.