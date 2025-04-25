V roce 2025 se čeští sportovci postarali o řadu medailí a skvělých výsledků. Někde se však i nedařilo. Čeští hokejisté nezopakovali úspěch z domácího MS, fotbalisté zase po ne příliš úspěšné kvalifikaci vyměnili trenéra a chystají se na jarní baráž o světový šampionát. Závěr roku fanouškům zpříjemnil historický úspěch lyžaře Jana Zabystřana. Připomeňte si to nejzajímavější z uplynulých dvanácti měsíců v bohaté galerii.
Autor: Leonhard Foeger, Reuters
6. LEDNA: MEDAILOVÝ HATTRICK PRO ČESKOU DVACÍTKU. Když Patrik Augusta převzal juniorskou reprezentaci po stříbrném týmu Radima Rulíka, málokdo věřil v další cenný kov. Jenže parta v čele s kapitánem Eduardem Šalém vybojovala v Ottawě druhý bronz za sebou a celkově už třetí medaili v řadě. Češi nejprve ve čtvrtfinále rozesmutnili domácí kanadské fanoušky, v semifinále pak nestačili na výběr USA. Bronz v nájezdech proti Švédům nakonec vystřelil právě Šalé.
Autor: AP
25. LEDNA: PŘEKVAPIVÉ STĚHOVÁNÍ DO COLORADA OTŘÁSÁ NHL. Jeden z největších trejdů za poslední léta a v hlavní roli Martin Nečas. Český útočník se během noci stal hráčem Colorada, naopak do Caroliny putoval Mikko Rantanen. A zatímco Nečas po přesunu do Denveru začal zářit, Rantanen se po necelých dvou měsících opět stěhoval. Upsal se Dallasu a v play off pak symbolicky přispěl k vyřazení Colorada v prvním kole.
Autor: Profimedia.cz
26.LEDNA: DESÁTÝ GRANDSLAMOVÝ TITUL KATEŘINY SINIAKOVÉ. V Melbourne uspěla po boku Američanky Taylor Townsendové, čímž si Siniaková vysloužila jubilejní desátou deblovou trofej z majorů. Ve Wimbledonu pak uspěla v mixu a rok 2025 zakončila jako světová jednička.
Autor: Reuters
29. LEDNA: SPARŤANSKÉ LOUČENÍ S LIGOU MISTRŮ. Do milionářské soutěže se vrátili po 19 letech a po dvou kolech měli čtyři body. Jenže další už sparťanští fotbalisté nepřidali, jelikož se v průběhu podzimu nedokázali vyhrabat z herní krize. S milionářskou soutěží se rozloučili důstojnou porážkou 0:2 na půdě Bayeru Leverkusen, v jehož sestavě nechyběli brankář Kovář a útočník Schick.
Autor: AP
8. ÚNORA: VYTOUŽENÝ BRONZ. Medaili už měla ze všech velkých akcí, jen ta z lyžařského mistrovství světa jí chyběla. V Saalbachu-Hinterglemmu se Ester Ledecká dočkala. Ačkoliv ji šampionátem provázela viróza, ve sjezdu získala bronz a učinila výjimku: „Šampaňské nepiju, přijde mi hnusné, ale na pódiu mi to nedalo.“
Autor: AP
12. ÚNORA: SVĚTOVÉ STŘÍBRO SMÍŠENÉ ŠTAFETY. Hned první den biatlonového šampionátu v Lenzerheide zařídili Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář prvotřídní senzaci. Dokonale využili zaváhání silnějších týmů a ve smíšené štafetě zaslouženě urvali stříbro. Památným zůstane především poslední kolo, kdy Krčmář nekompromisně předstihl vadnoucího Němce a vytáhl Čechy na druhé místo.
Autor: AP
21. ÚNORA: MCDAVID SPOUŠTÍ KANADSKOU EUFORII NA FOUR NATIONS. Poprvé od Světového poháru v roce 2016 se proti sobě utkali v národních týmech. Nejlepší z nejlepších hokejistů si místo exhibic v rámci NHL zahráli turnaj Four Nations. Pozvánku dostaly jen ty největší světové velmoci – Finsko, Švédsko, USA a Kanada. Právě soubojem mezi zámořskými výběry akce vygradovala, titul vystřelila megastar Connor McDavid gólem na 3:2 v prodloužení.
Autor: Profimedia.cz
23. ÚNORA: MAGICKÁ STOVKA POKOŘENA. Vědělo se, že ten moment přijde, šlo jen o otázku času. Ale stejně když Američanka Mikaela Shiffrinová ve slalomu v Sestriere pokořila hranici stovky pohárových vítězství, všichni jen obdivuhodně kroutili hlavou. Co tahle zimní královna ještě dokáže?
Autor: AP
7. BŘEZNA: NEČEKANÝ ODCHOD KAPITÁNA. Hvězdný Mikko Rantanen si pouhé dvě hodiny před uzávěrkou přestupů plácl s Dallasem, a podruhé v krátké době se tak stěhoval. Zřejmě nejpřekvapivější trejd se však odehrál v Bostonu. Kapitán Brad Marchand po 16 letech opustil klub a zakotvil na Floridě. Fanoušky Bruins to pobouřilo i rozdělilo, ale Marchandovi změna vynesla Stanley Cup.
Autor: AP
8. BŘEZNA: TŘI ÚSPĚCHY V HALE. Výškař Jan Štefela stříbrný, koulař Tomáš Staněk bronzový, štafeta žen na 4x400 metrů rovněž bronzová. Česká výprava si z halového mistrovství Evropy v Apeldoornu vezla tři cenné kovy.
Autor: Petr Topič, MAFRA
16. BŘEZNA: HAMILTON POPRVÉ VE FERRARI. Tenhle okamžik natěšeně vyhlíželi nejen fanoušci italské stáje, ale také formule 1 obecně. Jenže premiérový závod ve Ferrari Hamiltonovi vůbec nevyšel. „Bylo to horší, než jsem si myslel,“ říkal po desátém místě. Až na vítězství v čínském sprintu se i dále hrubě trápil. Zažil nejbídnější sezonu v F1 a na jejím konci bylo z rozhovorů patrné, jak moc si přeje, ať už skončí. Ta další musí být lepší. A možná bude také poslední.
Autor: AP
20. BŘEZNA: DALŠÍ KOV PRO LEDECKOU. Znovu vstoupila do sportovní historie. Ester Ledecká po medaili z lyžařského mistrovství světa přidala i tu ze snowboardového šampionátu. Což se dosud nikomu nepodařilo. Ve Svatém Mořici ovládla paralelní obří slalom, o dva dny později ještě ve slalomu přidala stříbro.
Autor: Reuters
23. BŘEZNA: LOUČENÍ BIATLONOVÝCH LEGEND. Nejprve oznámil překvapivý konec mladší Johannes, o týden později předeslal rozlučku s kariérou starší Tarjei. Norští bratři Böové posbírali dohromady 106 vítězství ve Světovém poháru a 11 olympijských medailí. Další už navzdory očekávání nepřidají, na konci sezony 2024/25 dali v Oslu biatlonu společné sbohem.
Autor: AP
31. BŘEZNA: ČESKÝ TENISTA KRÁLEM TURNAJE V MIAMI. Kvůli bolestem nejprve prestižní podnik ani nechtěl hrát, po fantastických výkonech si nakonec dokráčel až k senzačnímu titulu. Jakub Menšík na akci, které se přezdívá pátý grandslam, ve finále přemohl svůj velký vzor Novaka Djokoviče a pozvedl první trofej z turnaje ATP. Navíc toho z nejvyšší kategorie.
Autor: Geoff Burke-Imagn Images
9. DUBNA: DALŠÍ PASTRŇÁKOVA STOVKA. Nejlepší český hokejista současnosti se v utkání proti New Jersey podílel na výhře Bostonu 7:2 třemi body. Na jeho poměry by to nebylo nijak zvlášť výjimečné. Právě tyto zápisy do statistik ale znamenaly sto bodů v sezoně, navíc třetí rok za sebou. To se nepovedlo ani Jaromíru Jágrovi.
Autor: AP
13. DUBNA: USK PRAHA ZPÁTKY NA EVROPSKÉM TRŮNĚ. Ve Final Six ženské Euroligy basketbalistky USK postupně porazily silné Schio (79:72), převálcovaly hvězdami nabité Fenerbahce (91:71) a v boji o titul zdolaly Mersin (66:53). Na evropský trůn se vrátily po deseti letech a trenérka Natália Hejková mohla slavit hezké vyrovnání své sbírky: po dvou euroligových titulech totiž získala kromě USK Praha také se Spartakem Moskevská oblast a Ružomberkom.
Autor: FIBA
20. DUBNA: MEDAILOVÝ SEN SE ROZPLYNUL V PRODLOUŽENÍ. Na domácím šampionátu v Českých Budějovicích hokejistky v semifinále statečně vzdorovaly favorizovaným Američankám, které ale nakonec zápas otočily. Po nejlepším výkonu proti USA v historii si Češky chtěly spravit chuť v zápase o bronz s Finskem. V polovině utkání vedly 3:0, vše směřovalo k vytoužené medaili. Ve třetí třetině ale umožnily soupeřkám vyrovnat a v prodloužení národní tým rozesmutnila Jenniina Nylundová.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
25. DUBNA: TRENÉRSKÉ SBOHEM LEGENDY HEJKOVÉ. Po téměř 13 letech skončila na lavičce pražského USK, zároveň se rozloučila s trenérskou kariérou. Hejková udělala tečku po vítězném finále české ligy s brněnskými Žabinami a se smíchem hlásila: „Myslím, že mi trénování tolik nebude chybět. Možná spíš hráčky budou smutné.“ V pražském celku zůstala v roli mentorky, která pomáhá mladému realizačnímu týmu nového kouče Martina Bašty.
Autor: ZVVZ USK Praha
26. DUBNA: 22. MISTROVSKÝ TITUL PRO SLAVII. V průběhu celé sezony si počínali suverénně, a tak nepřekvapilo, že slávističtí fotbalisté stvrdili zisk 22. mistrovského titulu čtyři kola před koncem ročníku. Stali se mimochodem nejrychlejšími šampiony od chvíle, kdy se v nejvyšší soutěži hraje nadstavba. Definitivní razítko dala symbolická a skoro až exhibiční výhra 5:0 v Olomouci.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
29. DUBNA: KOMETA ZPÁTKY NA EXTRALIGOVÉM TRŮNU. Když Sparta ve čtvrtfinále ukončila třineckou nadvládu, bylo jasné, že po šesti letech získá Masarykův pohár někdo jiný. Kometa před sezonou mezi hlavní aspiranty na titul nepatřila, v play off se ale rozjela naplno. V semifinále udolala v sedmi zápasech Spartu a ve finále se postavila Pardubicím. Svěřenci Kamila Pokorného se skvělým Michalem Postavou v brance porazili i Dynamo a mohli slavit třetí titul v samostatné české historii.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
14. KVĚTNA: SPARŤANSKÉ FIASKO VE FINÁLE POHÁRU. O vítězovi druhé domácí fotbalové trofeje se letos shodou okolností také rozhodlo v Olomouci. Obhájce Sparta potvrdila celosezonní mizérii a podlehla domácímu mužstvu 1:3. Den poté skončil ve funkci trenér Lars Friis.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
17. KVĚTNA: ČERVENKOVA OSLAVA JUBILEA S HATTRICKEM. Málokterý hokejista v současnosti tolik potvrzuje frázi, že věk je jenom číslo. Roman Červenka svými výkony i nadále oslňuje, na reprezentačních akcích plní spolehlivě roli lídra. V devětatřiceti letech při dvanácté účasti na světovém šampionátu nastoupil do svého stého utkání na mistrovství světa. A jubilejní zápis ozdobil při demolici Kazachstánu (8:1) hattrickem.
Autor: Reuters
22. KVĚTNA: ŠVÉDSKÁ ODPLATA ZA ZLATOU PRAHU. Před rokem Češi v pražském semifinále zastavili našlapanou sestavu Tre Kronor, letos se role prohodily. Domácí Švédové přivezli do Stockholmu opět silný kádr. A na ten český tým ve čtvrtfinále od začátku nestačil, i přes góly Červenky a Michaela Špačka prohrál jasně 2:5. Obhajoba zlata tak skončila šestým místem, Seveřané nakonec uzmuli bronz.
Autor: ČTK
25. KVĚTNA: AMERICKÝ TITUL A DALŠÍ AMBÜHLOVY SLZY. Triumfu na hokejovém šampionátu se dočkali poprvé od roku 1960. Ve finále se postavili Švýcarům, kteří se o zlato ucházeli znovu po roce a počtvrté v historii. Bezbrankové finále našlo vítěze až v prodloužení, Američanům zajistil oslavy Tage Thompson. Na straně poražených jen těžko zaháněl smutek Anders Ambühl. Rekordman v počtu účastí na mistrovství světa (20) se vytoužené tečky za bohatou kariérou nedočkal.
Autor: Petr David Josek, AP
31. KVĚTNA: PSG SE KONEČNĚ DOČKALO. Byli mírnými favority, ale podobný debakl nečekal nikdo. Fotbalisté Paris St. Germain si pro historicky první trofej Ligy mistrů dokráčeli ve velkém stylu, když ve finále deklasovali Inter Milán 5:0. Ten mimochodem prohrál po dvou letech další finále, v roce 2023 nestačil na Manchester City.
Autor: Reuters
8. ČERVNA: NÁVRAT BRIANA PRISKEHO. Více než tři týdny byla fotbalová Sparta bez trenéra, než oznámila senzační a nečekaný návrat. Na lavičku opět usedl Brian Priske, dánský kouč, jenž ji předtím dovedl ke dvěma mistrovským titulům a jednomu triumfu v domácím poháru. Pak si ovšem prosadil odchod do Feyenoordu, kde skončil zhruba po půl roce. A tak se překvapivě vrátil do Česka.
Autor: AC Sparta Praha
8. ČERVNA: SOUBOJ VLÁDCŮ NA PAŘÍŽSKÉ ANTUCE. Pět a půl hodiny, tři odvrácené mečboly a pět napínavých setů. Finále Roland Garros mezi Carlosem Alcarazem a Jannikem Sinnerem potvrdilo, že právě oni dva aktuálně vládnou mužskému tenisu. Španělský mladík dramatický zápas otočil z nepříznivého stavu 0:2, když zvládl smazat i tři Sinnerovy šance na ukončení zápasu. Sám se pak radoval z výhry 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.
Autor: AP
9. ČERVNA: DEBAKL V CHORVATSKU. Po loňském výprasku v Gruzii (1:4) to byla druhá obří kaňka na angažmá Ivana Haška u české fotbalové reprezentace. V Chorvatsku si v rámci kvalifikace o mistrovství světa utrhli ostudu a prohráli vysoko 1:5. Od té chvíle to měl Hašek nahnuté.
Autor: Reuters
18. ČERVNA: FLORIDA S NOSKEM A VANĚČKEM OBHAJUJE STANLEY CUP. Naposledy se podobný kousek podařil hráčům Tampy v letech 2020 a 2021. Panthers na závěr cesty za titulem opět přetlačili Edmonton. Zatímco před rokem rozhodoval až sedmý zápas, tentokrát bylo jasno v šestém duelu (5:1), který čtyřmi brankami ozdobil Sam Reinhart. Ze zisku Stanley Cupu se radovali i útočník Tomáš Nosek a náhradní brankář Vítek Vaněček.
Autor: Profimedia.cz
26. ČERVNA: PASTRŇÁK POOSMÉ KRÁLEM ČESKÝCH HOKEJISTŮ. K žádné senzaci nedošlo. Nejlepším českým hokejistou byl i tentokrát zvolen David Pastrňák. Devětadvacetiletý útočník Bostonu získal Zlatou hokejku už poosmé a v prestižní anketě udělované od roku 1969 má před sebou jen Jaromíra Jágra se dvanácti prvenstvími.
Autor: NHL/ via Getty Images
27. ČERVNA: MRTKA DEVÍTKOU A DRUHÝM NEJLEPŠÍM BEKEM DRAFTU. Jedničkou draftu se dle očekávání stal kanadský obránce Matthew Schaefer, který zamířil do New York Islanders. A co Češi? Na deváté příčce, se umístil Radim Mrtka, po kterém sáhlo Buffalo. Dražbou talentů nakonec prošlo 11 českých hokejistů, kromě Mrtky se dočkali například Václav Nestrašil, Max Pšenička či Vojtěch Čihař.
Autor: Reuters
13. ČERVENCE: BITTNER ČTVRTÝ NA TOUR. Svou velkou premiéru na Tour de France prožil ve dvaadvaceti letech Pavel Bittner. Český sprinter dojel ve třetí etapě na pátém místě a v té deváté byl dokonce čtvrtý. Ještě lepší výsledek by možná přidal v 17. dějství, jenže na mokré vozovce při nájezdu do cílové rovinky spadl.
Autor: Reuters
17. ČERVENCE: ZASLOUŽENÁ ODMĚNA PRO DOSTÁLA. Hrdina domácího zlatého šampionátu v roce 2024 po vypršení smlouvy jednal s Anaheimem o novém kontraktu. Nakonec se Lukáš Dostál stal nejlépe placeným českým gólmanem v NHL. S Ducks se dohodl na pětileté smlouvě, za rok si vydělá 6,5 milionu dolarů. A i nové sezoně ukazuje, že si tučnou sumu zaslouží.
Autor: Matt Krohn, AP
27. ČERVENCE: POGAČARŮV ČTVRTÝ TRIUMF. Zcela jednoznačně si Tadej Pogačar přisvojil čtvrté celkové vítězství na Tour de France. Do Paříže dorazil s náskokem téměř čtyři a půl minuty na Jonase Vingegaarda, čtyřmi vyhranými etapami, prvenstvím v soutěži o nejlepšího vrchaře a trochu úsměvně i druhým místem v boji o zelený dres.
Autor: Reuters
27. ČERVENCE: ŽENSKÉ EURO OPĚT OVLÁDLY ANGLIČANKY. Do finále opět podruhé v řadě postoupily Angličanky, opět vyhrály a zase na tom měla obrovský podíl Chloe Kellyová. Před třemi lety proti Německu dala vítězný gól na 2:1, proti Španělsku (2:1 po pen.) nejprve asistovala na vyrovnávající trefu a pak proměnila rozhodující penaltu.
Autor: Reuters
30. ČERVENCE: BIATLONOVÝ SVĚT TRUCHLÍ. Na konci července zasáhly sportovní komunitu zprávy z pákistánského pohoří Karákóram, podle kterých někdejší celkovou vítězku Světového poháru Lauru Dahlmeierovou vážně zranil skalní sesuv. Pátrací akce po bývalé biatlonistce nebyla úspěšná. O den později prohlásil její tým jednatřicetiletou Němku za mrtvou.
Autor: IG Laury Dahlmeierové
23. SRPNA: ZLATÁ OBHAJOBA. Opět ukázal, jak je výjimečný. Po pár stovkách metrů už asi nikdo nepochyboval, že zvítězí. Rychlostní kanoista Martin Fuksa na mistrovství světa v Miláně s přehledem obhájil olympijský kilometr, k tomu ještě přidal stříbro z pětistovky.
Autor: Barbora Reichová, kanoe.cz
24. SRPNA: ZLATO I PRO DOSTÁLA. Před odletem na šampionát kajakář Josef Dostál líčil, že v současnosti je pro něj jasnou prioritou malý syn. I sportovní úspěchy si ale připsal. Na mistrovství světa rychlostních kanoistů v Miláně mohutným finišem vydřel zlato na pětistovce, na olympijském kilometru dopádloval čtvrtý.
Autor: Barbora Reichová, kanoe.cz
28. SRPNA: LADISLAV KREJČÍ HISTORICKY NEJDRAŽŠÍM ČESKÝM OBRÁNCEM. Historicky nejdražším českým obráncem je od léta stopera Ladislav Krejčí, jenž vyměnil španělskou Gironu za anglický Wolverhampton. K jeho smůle však vyměnil jeden boj o záchranu za druhý. Wolves jsou aktuálně beznadějně poslední a míří za sestupem.
Autor: Reuters
14. ZÁŘÍ: PROHRA SPORTU. S letošní Vueltou se téměř od startu táhly protesty propalestinských aktivistů, kteří se stále agresivněji snažili narušit závod. Dvě etapy musely kvůli bezpečnosti skončit předčasně a velké obavy budil slavnostní dojezd do Madridu. Oprávněně. Rozběsněný dav se dostal na trať, začal demolovat ochranné plůtky a cyklisté se raději se závodem rozloučili už na předměstí.
Autor: Reuters
16. ZÁŘÍ: ŠTEFELŮV ÚSPĚCH V TOKIU. Medaili tak moc chtěl, tolik toho pro ni udělal. Práce se výškaři Janu Štefelovi vyplatila. Na atletickém mistrovství světa v Tokiu si vyskočil pro bronz a cloumaly s ním emoce. „Tohle se prostě musí zažít!“, křepčil. Nebylo divu, že v listopadu ještě vyhrál anketu Atlet roku.
Autor: Reuters
22. ZÁŘÍ: OUSMANE DEMBÉLÉ NEJLEPŠÍM HRÁČEM SVĚTA. do poslední chvíle nebylo jasné, zda neostrouhá na úkor mladičkého Lamina Yamala. Nakonec ale uspěl právě tahoun Paris St. Germain, jemuž pomohl celkem ke čtyřem trofejím a sám také prožil životní sezonu. Z odepisovaného a věčně zraněného borce se stal král fotbalu. O dva měsíce později přidal do sbírky ještě ocenění pro nejlepšího hráče FIFA.
Autor: Reuters
26. ZÁŘÍ: VIKTORIA PLZEŇ MĚNÍ MAJITELE. Změn ve vlastnické struktuře českých fotbalových klubů se letos událo požehnaně. Vstup nejbohatšího Čecha a zbrojaře Michala Strnada do Plzně je však bezpochyby tou nejvýznamnější. Je to totiž jasný důkaz nemalých plzeňských ambic. Majitele ale měnily také Pardubice, Jablonec, Dukla, Olomouc či Hradec Králové.
Autor: Reuters
27. ZÁŘÍ: SEDM SVĚTOVÝCH MEDAILÍ. Naprostou dominanci předvedl na světovém šampionátu mladý para plavec David Kratochvíl. Domů si přivezl hned sedm medailí, z toho čtyři zlata. V závodě na 400 metrů volným způsobem dokonce časem 4:19,83 vytvořil nový světový rekord.
Autor: ČTK
28. ZÁŘÍ: POGAČAROVA DUHOVÁ OBHAJOBA. Byl největším favoritem, zvolil téměř do puntíku stejnou taktiku jako rok předtím, přesto nedokázal Tadeji Pogačarovi v cestě za druhým duhovým dresem nikdo zabránit. Na mistrovství světa ve Rwandě absolvoval 66 kilometrů v sólo úniku a do cíle dorazil jako neohrožený vládce cyklistiky.
Autor: Reuters
30. ZÁŘÍ: RUSKÁ HVĚZDA NEJVĚTŠÍM BOHÁČEM NHL. Kirill Kaprizov podepsal po dlouhém a tvrdém vyjednávání s Minnesotou kontrakt na osm let za 136 milionů dolarů, ročně si přijde na 17 milionů. Wild si ho nechtěli nechat uniknout za žádnou cenu. Osmadvacetiletý útočník zbořil zavedené pořádky, těžil ze skokově rostoucího platového stropu.
Autor: Reuters
8. ŘÍJNA: SPARTA SE ROZLOUČILA S GROSSEM, PŘIŠEL NEDVĚD. Vedení Sparty zareagovalo na špatný vstup do nové sezony rázně. Po 12 kolech odvolalo Pavla Grosse i s asistenty, přestože trenérský štáb ještě na začátku roku podepsal novou smlouvu. Tým po štaci v prvoligových Litoměřicích převzal dlouholetý sparťan Jaroslav Nedvěd, který spolu s asistenty Patrikem Martincem a Valdemarem Jirušem mužstvo ještě před koncem kalendářního roku vyšvihl do horních pater tabulky.
Autor: ČTK
12. ŘÍJNA: OSTUDA NA FAERSKÝCH OSTROVECH. V samostatné historii byste moc horších porážek nenašli. Ostuda, zmar, nemohoucnost. Čeští fotbalisté v předposledním utkání kvalifikace o mistrovství světa pohořeli a zkomplikovali si boj o baráž. Bylo jasné, že tohle trenér Hašek nemůže ustát.
Autor: Štěpán Černý/FAČR
15. ŘÍJNA: HAŠEK ODVOLÁN OD REPREZENTACE. Ivan Hašek ostudu na Faerech skutečně neustál. Skončil den po návratu, jenž se kvůli mlze přesunul z pondělí na úterý. Předseda asociace David Trunda tehdy pronesl, že jako náhradu za něj chce přivést cizince. Jenže tenhle smělý plán nakonec nevyšel, alespoň prozatím.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
30. ŘÍJNA: OBŘÍ KONTRAKT PRO NEČASE. Po měsících spekulací uzavřel Martin Nečas s Coloradem osmiletý kontrakt za 92 milionů dolarů. S průměrným platem 11,5 milionu ročně se stal nejlépe placeným Čechem v NHL, předstihl i Davida Pastrňáka. Český rychlík po příchodu z Caroliny okamžitě zapadl do sestavy Avalanche, v elitní lajně našel skvělou chemii s Nathanem MacKinnonem a řadí se mezi nejvíce bodující hráče v NHL.
Autor: Isaiah J. Downing/Imagn Images
8. LISTOPADU: TOMÁŠ SOUČEK SE DOTÁHL NA BERGERA. Lépe si to ani načasovat nemohl. Dva dny předtím, než oficiálně pokřtil svou autobiografii s názvem Suk, svým 38. gólem v Premier League srovnal český rekord Patrika Bergera. Trefil se při výhře 3:2 nad Burnley ve svém 202. utkání v anglické lize. To je mimochodem o třiadvacet méně, než potřeboval právě Berger.
Autor: Reuters
10. LISTOPADU: KREJČÍ VYTVOŘIL ČESKÝ STŘELECKÝ REKORD V NBA. Jediný český zástupce v nejprestižnější basketbalové lize světa Vít Krejčí nasázel 28 bodů v utkání Atlanta Hawks proti nad Los Angeles Clippers (105:102). O bod překonal výkon Tomáše Satoranského, který si v roce 2019 zastřílel za Chicago Bulls právě proti Atlantě. Krejčí v duelu s Clippers trefil osm tříbodových střel, čímž rovněž stanovil nové české maximum v zámořské soutěži.
Autor: AP
16. LISTOPADU: LOUČENÍ KAPITÁNSKÉ LEGENDY. Stal se synonymem pro české úspěchy v týmové soutěži tenistek. Petr Pála je se šesti tituly nejúspěšnější kapitán v historii, za 17 let ve funkci radil předním světovým hvězdám. Vítězství v baráži ve Varaždínu pro něj bylo poslední akcí coby šéfa českých tenistek v Billie Jean King Cupu, od příštího roku povede tým Barbora Strýcová.
Autor: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz)
17. LISTOPADU: SPLNĚNÁ POVINNOST PROTI GIBRALTARU. Ostudu na závěr kvalifikace nepřipustili. Čeští fotbalisté v Olomouci pod vedením dočasného kouče Jaroslava Köstla deklasovali Gibraltar 6:0 a definitivně si pojistili druhé místo v tabulce, které jim zajistilo baráž. Ani tento zápas se však neobešel bez kontroverzí, po jeho skončení totiž hráči odmítli jít na děkovačku před kotel nejaktivnějších fanoušků.
Autor: Reuters
29. LISTOPADU: BRONZ NA ÚVOD SEZONY. Poprvé od ledna 2019 se české biatlonistky probojovaly ve štafetě Světového poháru na pódium. Ale v jakém stylu! Jessica Jislová ani jednou nechybovala, Lucie Charvátová předávala Tereze Voborníkové na prvním místě a Markéta Davidová ustála souboj nervů na poslední položce, takže si mohla vychutnat oslavný dojezd do cíle.
Autor: Petr Slavík / Český biatlon
5. PROSINCE: LOS MISTROVSTVÍ SVĚTA A CENA MÍRU PRO TRUMPA. Ačkoliv se losovalo mistrovství světa ve fotbale, fotbal byl až na druhém místě. Trvalo takřka dvě hodiny, než vůbec samotný losovací akt započal. Z předchozího doprovodného programu zdaleka nejvíc zaujalo první udílení Ceny míru FIFA, kterou dostal americký prezident Donald Trump. Vzhledem k tomu, jak si je blízký se šéfem FIFA Giannim Infantinem, to asi nikoho nepřekvapilo.
Autor: Reuters
7. PROSINCE: NORRIS MISTREM SVĚTA F1. Bylo to neskutečné drama. Hlavně díky obhájci Maxi Verstappenovi, který mocně stahoval stobodovou propast, až v posledním závodě v Abú Zabí bojoval dokonce o titul. Ačkoliv v Emirátech vyhrál, Norrisovi stačilo k premiérovému úspěchu třetí místo. Formule 1 tak po čtyřech letech nizozemské dominance poznala nového šampiona.
Autor: Jakub Porzycki, Reuters
19. PROSINCE: KOUBEK NOVÝM TRENÉREM REPREZENTACE. Kdepak zahraniční trenér či snad Jindřich Trpišovský, o nějž asociace usilovně stála. Nakonec musela s prosíkem přijít za zkušeným Miroslavem Koubkem, jenž byl od konce v Plzni bez angažmá. Má jasný úkol: dostat Čechy přes baráž na mistrovství světa, kde nebyli od roku 2006.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
19. PROSINCE: ZABYSTŘANŮV SEN. Byl považován za velký talent, jenže se ne a ne prosadit. Trápil se, chybělo mu potřebné zázemí. Loni mu ale český svaz domluvil spolupráci s německými sjezdaři. A září! Jeho progres vyvrcholil při super-G ve Val Gardeně. Fantastickou jízdou o 22 setin předčil švýcarského fenoména Marca Odermatta a slavil vítězství. Naprostá senzace.
