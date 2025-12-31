Zabystřanův historický úspěch na závěr. Připomeňte si sportovní momenty roku

  13:38
V roce 2025 se čeští sportovci postarali o řadu medailí a skvělých výsledků. Někde se však i nedařilo. Čeští hokejisté nezopakovali parádu z domácího MS, fotbalisté zase po ne příliš úspěšné kvalifikaci vyměnili trenéra a chystají se na jarní baráž o světový šampionát. Závěr roku fanouškům zpříjemnil historický počin lyžaře Jana Zabystřana. Připomeňte si to nejzajímavější z uplynulých dvanácti měsíců v bohaté galerii.
Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně. Čeští hokejisté se radují ze zisku bronzových medailí na šampionátu juniorů. Martin Nečas z Colorada se snaží proniknout kolem Nikity Zadorova z Bostonu. Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová dávají polibek trofeji pro vítězky... Fotbalisté Sparty před utkáním Ligy mistrů s Bayerem Leverkusen. Ester Ledecká slaví na pódiu bronzovou medaili z mistrovství světa ve sjezdu. STŘÍBRNÁ RADOST. Jessica Jislová, Michal Krčmář, Vítězslav Hornig a Tereza... Kanadský kapitán Sidney Crosby zdvihá nad hlavu trofej pro vítěze Four Nations. Mikaela Shiffrinová pózuje po stém triumfu ve Světovém poháru. Brad Marchand naslouchá novinářům při první tiskové konference v hávu Floridy. Čeští medailisté z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku: Tomáš Staněk,... Britský formulový závodník Lewis Hamilton mává fanouškům.

Nejčtenější

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí

Léla Vémola, Angel Wicky a Agáta Hanychová jsou podle sázkové kanceláře Fortuna...

Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Stříbrná Zdráhalová: Ježíš, co tady dělám? Já jsem nahoře a Marťa tam dole

Nikola Zdráhalová jako stříbrná žena na ME rychlobruslařek z trati 1500 metrů

Tolik let doprovázela Martinu Sáblíkovou na velkých akcích, náruživě jí u ledu fandila a oslavovala její medaile, aniž by sama jedinkrát stála na stupních vítězů při vrcholné akci. Zčistajasna je...

10. ledna 2026  20:08

Pardubice kralovaly ofenzivně. Nymburk má 20. ligovou výhru i bez dvou kanonýrů

Matěj Svoboda z Nymburka atakuje koš Ústí nad Labem.

Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...

10. ledna 2026  19:01,  aktualizováno 

Nigérie je po výhře nad Alžírskem v semifinále fotbalového mistrovství Afriky

Victor Osimhen (vlevo) a Semi Ajayi v nigerijských dresech

Nigerijští fotbalisté ve třetím čtvrtfinále afrického šampionátu porazili v Marrákeši Alžírsko 2:0 a ve středu se od 21:00 v Rabatu utkají o postup do finále s domácím Marokem. Druhou dvojici vytvoří...

10. ledna 2026  19:31

Krutovláda. USK Praha vyhrál v souboji prvního s druhým o 70 bodů

Lucie Válková z SBŠ Ostrava u míče, brání ji Maite Cazorlaová z USK Praha.

Souboj prvního s druhým v lize basketbalistek přinesl drtivé vítězství USK Praha nad SBŠ Ostrava 112:42. Americká pivotka Brionna Jonesová, která se připojila k týmu českých šampionek v novém roce a...

10. ledna 2026  18:32,  aktualizováno  19:26

Doma je pro mě důležité vyhrávat takovýmto rozdílem, řekla Zemanová

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě.

V cíli zvedla pravou ruku a roztáhla pět prstů... Kristýna Zemanová právě vybojovala svůj pátý mistrovský titul mezi českými cyklokrosařkami. V Ostravě uspěla s náskokem 90 vteřin před Kateřinou...

10. ledna 2026  19:07

Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal i jako soupeř v předkole

Peruánský ofenzivní hráč Joao Grimaldo (vpravo) právě podepsal smlouvu se...

Hbité levé křídlo, ve sparťanském rozestavení destíka, podhrotový hráč, brzy třiadvacet let, reprezentant Peru. Joao Grimaldo je druhou posilou fotbalové Sparty v zimním přestupním období. Přichází z...

10. ledna 2026  19:02

Není něco špatně? ptal se Hornig po sprintu. Dravá stíhací jízda otázky zahnala

Vítězslav Hornig v cíli stíhacího závodu v Oberhofu.

Od naší zpravodajky v Německu Řítil se cílovou rovinkou a ještě přesupěl kolem Isaka Freye – Nor s modrým číslem pro nejlepšího mladíka Světového poháru jen odevzdaně svěsil ramena. Při projetí páskou si pak oslavně zakřičel....

10. ledna 2026  18:54

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Matyáše Vojty.

Slávističtí fotbalisté nevyhráli ani druhé utkání v zimní přípravě, na soustředění ve Španělsku po porážce s Basilejí tentokrát remizovali s druholigovým Karlsruhe 1:1, krátce po půli srovnal Prekop....

10. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  18:08

Choupenitche ve čtvrtfinále SP opět vyřadil odvěký rival Massialasem

Český šermíř Alexander Choupenitch se raduje z postupu mezi šestnáct nejlepších...

Fleretista Alexander Choupenitch skončil šestý na Světovém poháru v Paříži. Ve čtvrtfinále vítěze listopadového podniku na Mallorce zdolal úhlavní rival Alexander Massialas ze Spojených států...

10. ledna 2026  17:46

Zasněžená trať byla pecka, řekl čerstvý cyklokrosový mistr republiky Bažant

Kryštof Bažant na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Spadl mu řetěz, měl defekt, většinu závodu doháněl vedoucího favorita Václava Ježka, a přesto Kryštof Bažant vybojoval v Ostravě titul mistra republiky v cyklokrosu. Rozhodl až v závěrečném kole a ve...

10. ledna 2026  17:38

