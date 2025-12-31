|
Zabystřanův historický úspěch na závěr. Připomeňte si sportovní momenty roku
Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?
Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...
Lela Vémola, pornoherečka, Hanychová? Sázkovka má kurzy na moderátorku Ústí
Jako silvestrovskou legraci pojala sázkovka Fortuna kurzy, které vypsala pro ústecký fotbalový Viagem na téma, kdo bude příští moderátorkou druholigového klubu. Nabízí zajímavá jména v čele s Lelou...
MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi
Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...
PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...
Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato
Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...
Stříbrná Zdráhalová: Ježíš, co tady dělám? Já jsem nahoře a Marťa tam dole
Tolik let doprovázela Martinu Sáblíkovou na velkých akcích, náruživě jí u ledu fandila a oslavovala její medaile, aniž by sama jedinkrát stála na stupních vítězů při vrcholné akci. Zčistajasna je...
Pardubice kralovaly ofenzivně. Nymburk má 20. ligovou výhru i bez dvou kanonýrů
Dva dny po postupu do osmifinálové části Ligy mistrů zvládli basketbalisté Nymburka v domácí soutěži zápas s Ústím nad Labem. Už jistý vítěz základní části porazil v 21. kole Slunetu 89:60 a připsal...
Nigérie je po výhře nad Alžírskem v semifinále fotbalového mistrovství Afriky
Nigerijští fotbalisté ve třetím čtvrtfinále afrického šampionátu porazili v Marrákeši Alžírsko 2:0 a ve středu se od 21:00 v Rabatu utkají o postup do finále s domácím Marokem. Druhou dvojici vytvoří...
Krutovláda. USK Praha vyhrál v souboji prvního s druhým o 70 bodů
Souboj prvního s druhým v lize basketbalistek přinesl drtivé vítězství USK Praha nad SBŠ Ostrava 112:42. Americká pivotka Brionna Jonesová, která se připojila k týmu českých šampionek v novém roce a...
Doma je pro mě důležité vyhrávat takovýmto rozdílem, řekla Zemanová
V cíli zvedla pravou ruku a roztáhla pět prstů... Kristýna Zemanová právě vybojovala svůj pátý mistrovský titul mezi českými cyklokrosařkami. V Ostravě uspěla s náskokem 90 vteřin před Kateřinou...
Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal i jako soupeř v předkole
Hbité levé křídlo, ve sparťanském rozestavení destíka, podhrotový hráč, brzy třiadvacet let, reprezentant Peru. Joao Grimaldo je druhou posilou fotbalové Sparty v zimním přestupním období. Přichází z...
Není něco špatně? ptal se Hornig po sprintu. Dravá stíhací jízda otázky zahnala
Od naší zpravodajky v Německu Řítil se cílovou rovinkou a ještě přesupěl kolem Isaka Freye – Nor s modrým číslem pro nejlepšího mladíka Světového poháru jen odevzdaně svěsil ramena. Při projetí páskou si pak oslavně zakřičel....
Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství
Slávističtí fotbalisté nevyhráli ani druhé utkání v zimní přípravě, na soustředění ve Španělsku po porážce s Basilejí tentokrát remizovali s druholigovým Karlsruhe 1:1, krátce po půli srovnal Prekop....
Choupenitche ve čtvrtfinále SP opět vyřadil odvěký rival Massialasem
Fleretista Alexander Choupenitch skončil šestý na Světovém poháru v Paříži. Ve čtvrtfinále vítěze listopadového podniku na Mallorce zdolal úhlavní rival Alexander Massialas ze Spojených států...
Zasněžená trať byla pecka, řekl čerstvý cyklokrosový mistr republiky Bažant
Spadl mu řetěz, měl defekt, většinu závodu doháněl vedoucího favorita Václava Ježka, a přesto Kryštof Bažant vybojoval v Ostravě titul mistra republiky v cyklokrosu. Rozhodl až v závěrečném kole a ve...
První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín
Do druhé půle naskočil se svítivou kapitánskou páskou. Realizační tým v čele s trenérem Brianem Priskem čerstvou posilu sparťanských fotbalistů Matyáše Vojtu vytrvale popoháněl k presinku: „Come on,...
Vonnová znovu vládne. Jsem tvrdohlavá a soutěživá, říká. Dostihne Stenmarka?
Od našeho zpravodaje v Rakousku Když se ohlédla po výsledkové tabuli a spatřila, jak u jejího jména svítí první místo, jen se trochu usmála. Že ve vedení zůstane až do konce? Ne, Lindsey Vonnová tomu tehdy nevěřila. Ale stalo se....