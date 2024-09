Ondra hladce postoupil do semifinále pražského závodu v boulderingu

Ondra první a druhý boulder vylezl napoprvé, pak zabojoval a na čtvrtý pokus vylezl trojku a problém neměl ani na boulderu číslo čtyři. Jen na závěrečný z pěti boulderů nevyzrál, nedostal se ani do zóny.

„Dneska to bylo fajn, protože jsem dobře začal. Pak trošku nervózní třetí boulder. Jakmile jsem ho topnul, tak jsem věděl, že to je dobré. Protože jsem věděl, že čtvrtý boulder se relativně topuje, a doufal jsem, že ho vyřeším. Bylo to dost v pohodě,“ pochvaloval si Ondra krátce poté, co se těsně za olympijským šampionem Tobym Robertsem pevně usadil na postupové pozici.

Před nimi byl jen stříbrný z Paříž Japonec Soratu Anraku. Na tom už se do konce kvalifikace nic nezměnilo.

Favorité lezli na začátku kvalifikace, takže Ondra nemusel být z dalšího průběhu nervózní. Největší radost měl ze zdolané trojky. „Ten boulder se mi vůbec nelíbil. Jsem na sebe pyšný, že jsem to vymyslel a tím rozhodujícím pokusem vylezl,“ řekl čtyřnásobný mistr světa.

Český lezec Adam Ondra během Světového poháru na pražské Letné bojuje s velmi obtížným čtvrtým boulderem.

Pětku, kterou nezdolal, hodnotil jako velmi obtížně řešitelnou.

Dobře rozjel kvalifikaci další ze zkušených českých reprezentantů Martin Stráník, který vylezl první dva bouldery. Další top už ale nepřidal a na postup to nestačilo, ve skupině A obsadil 19. místo.

Lukáš Mokroluský se s bilancí jeden top a dvě další zóny zařadil ve skupině A na 27. příčku, Šimon Potůček měl o jednu zónu méně a byl třiatřicátý.

Jan Štípek byl jako jediný z českých reprezentantů ve skupině B, kde obsadil se třemi zónami třicátou příčku.

V 16:00 začne na Letenské pláni kvalifikace žen. Zúčastní se jí i české reprezentantky Michaela Smetanová, Markéta Janošová, Ema Galeová a Viktorie Konečná.