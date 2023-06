Světový pohár v boulderingu v Praze vyhrála osmnáctiletá Bertoneová

Olympijská šampionka a šestinásobná mistryně světa Garnbretová v Praze startovala poprvé v aktuálním ročníku Světového poháru, protože léčila zraněný palec na noze. V páteční kvalifikaci i v dnešním semifinále byla suverénní a vylezla všech devět cest, ale ve finále zaváhala. Na druhém boulderu neuspěla a na třetím proměnila v cestu na vrchol až třetí pokus, což bylo pro celkový výsledek rozhodující.

Oriane Bertoneová s medailí pro vítěze Světového poháru v lezení

Bertoneová sice postupovala do finále až z posledního šestého místa, ale pak se jí mimořádně dařilo. Úvodní boulder zdolala na druhý pokus, následující dva hned napoprvé. Když se na závěrečném boulderu dostala do zóny, měla jistý triumf a jen těžko skrývala emoce. Garnbretová ji nemohla o zlato připravit ani další fleší, tedy okamžitým překonáním boulderu. To čtyřiadvacetiletá slovinská ikona lezeckého sportu dokázala a potvrdila svou stříbrnou pozici.

Francouzka Bertoneová, jež byla loni třetí na mistrovství Evropy, se radovala z premiérového triumfu ve Světovém poháru. Mohla svou radost sdílet i s dvaadvacetiletou krajankou Cohautovou, která slavila bronz.

České reprezentantky se v dnešním programu nepředstavily, všech pět vypadlo v páteční kvalifikaci.