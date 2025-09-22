Zajímavostí před MS ve sportovním lezení 2025:
- Šampionát v Soulu má pořadové číslo 19
- V akci je i česká legenda Adam Ondra
- Na letošním MS budou k vidění pouze oddělené disciplíny, tedy obtížnost (lead), bouldering a rychlost (speed).
Česká nominace na MS ve sportovním lezení:
|Jméno
|Disciplína
|Adam Ondra
|Obtížnost
|Martin Stráník
|Obtížnost
|Jakub Konečný
|Obtížnost
|Jan Štípek
|Obtížnost
|Lukáš Mokroluský
|Bouldering
|Michaela Smetanová
|Obtížnost
|Ema Galeová
|Obtížnost
|Tereza Širůčková
|Obtížnost
|Arina Jurčenko
|Bouldering
Program MS ve sportovním lezení 2025:
|Kategorie
|Datum, čas
|Výsledky
|Obtížnost Ž - kval.
|22.9., 02:00
|1. Garnbret (SLO), 2. McNeice (GBR), 3. Sanders (USA), Smetanová 26. - DNQ, Širůčková 35. - DNQ, Galeová 54. - DNQ
|Obtížnost M - kval.
|22.9., 02:00
|1. Ginés López (ESP), 2. Suzuki (JPN), 3. Yoshida (JPN), Ondra 11. - postup SF, Stráník 25. - DNQ, Konečný 38. - DNQ, Štípek 41. - DNQ
|Bouldering M - kval.
|23.9., 02:00
|-
|Bouldering Ž - kval.
|23.9., 09:00
|-
|Rychlost Ž - kval.
|24.9., 02:00
|-
|Rychlost Ž - finále
|24.9., 13:00
|-
|Rychlost M - kval.
|25.9., 02:00
|-
|Rychlost M - finále
|25.9., 13:00
|-
|Obtížnost Ž - semifinále
|26.9., 03:00
|-
|Obtížnost M - semifinále
|-
|-
|Obtížnost Ž - finále
|26.9., 12:00
|-
|Obtížnost M - finále
|-
|-
|Bouldering Ž - semifinále
|27.9., 03:00
Adam Ondra na MS ve sportovním lezení:
- Adam Ondra má z MS celkem 12 medailí – pět zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové
- Ondra je mistrem světa v lezení na obtížnost a v boulderingu, jako první lezec získal oba tituly ve stejném roce (2014).
- V roce 2024 se stal vicemistrem světa v lezení na obtížnost.
- Je pravidelným finalistou a medailistou MS už od roku 2009.
- Jako přípravu před MS 2025 zvolil český lezec jen jediný závod – v rámci SP ve slovinském Koperu obsadil v lezení na obtížnost 7. místo.
Kde sledovat MS ve sportovním lezení 2025?
Finálové a semifinálové závody by měl vysílat Eurosport i platforma Max. YouTubový kanál IFSC nabídne sestřihy, rozhovory, postřehy i pohled do zákulisí.