MS ve sportovním lezení 2025 Soul: program, výsledky, jak si vede Ondra

  14:18
Mistrovství světa ve sportovním lezení v roce 2025 zamířilo do jihokorejského Soulu. V akci je devět českých reprezentantů včetně legendárního Adama Ondry. Jaký je program šampionátu i výsledky jednotlivých disciplín najdete v přehledném textu.

Zajímavostí před MS ve sportovním lezení 2025:

  • Šampionát v Soulu má pořadové číslo 19
  • V akci je i česká legenda Adam Ondra
  • Na letošním MS budou k vidění pouze oddělené disciplíny, tedy obtížnost (lead), bouldering a rychlost (speed).

Finále by bylo pěkné, říká lezec Ondra před MS. Tréninkové podmínky ho zklamaly

Česká nominace na MS ve sportovním lezení:

JménoDisciplína
Adam OndraObtížnost
Martin StráníkObtížnost
Jakub KonečnýObtížnost
Jan ŠtípekObtížnost
Lukáš MokroluskýBouldering
Michaela SmetanováObtížnost
Ema GaleováObtížnost
Tereza ŠirůčkováObtížnost
Arina JurčenkoBouldering

Program MS ve sportovním lezení 2025:

KategorieDatum, časVýsledky
Obtížnost Ž - kval.22.9., 02:001. Garnbret (SLO), 2. McNeice (GBR), 3. Sanders (USA), Smetanová 26. - DNQ, Širůčková 35. - DNQ, Galeová 54. - DNQ
Obtížnost M - kval.22.9., 02:001. Ginés López (ESP), 2. Suzuki (JPN), 3. Yoshida (JPN), Ondra 11. - postup SF, Stráník 25. - DNQ, Konečný 38. - DNQ, Štípek 41. - DNQ
Bouldering M - kval.23.9., 02:00-
Bouldering Ž - kval.23.9., 09:00-
Rychlost Ž - kval.24.9., 02:00-
Rychlost Ž - finále24.9., 13:00-
Rychlost M - kval.25.9., 02:00-
Rychlost M - finále25.9., 13:00-
Obtížnost Ž - semifinále26.9., 03:00-
Obtížnost M - semifinále--
Obtížnost Ž - finále26.9., 12:00-
Obtížnost M - finále--
Bouldering Ž - semifinále27.9., 03:00

Adam Ondra na MS ve sportovním lezení:

  • Adam Ondra má z MS celkem 12 medailí – pět zlatých, pět stříbrných a dvě bronzové
    • Ondra je mistrem světa v lezení na obtížnost a v boulderingu, jako první lezec získal oba tituly ve stejném roce (2014).
    • V roce 2024 se stal vicemistrem světa v lezení na obtížnost.
    • Je pravidelným finalistou a medailistou MS už od roku 2009.
  • Jako přípravu před MS 2025 zvolil český lezec jen jediný závod – v rámci SP ve slovinském Koperu obsadil v lezení na obtížnost 7. místo.

Kde sledovat MS ve sportovním lezení 2025?

Finálové a semifinálové závody by měl vysílat Eurosport i platforma Max. YouTubový kanál IFSC nabídne sestřihy, rozhovory, postřehy i pohled do zákulisí.

Výsledky

Dárek pro mamku k šedesátinám. Růžička opět držel Plzeň: Všechno vyšlo krásně

Rychlý záskok dopadl výborně. Až v neděli ráno se hokejový gólman Jan Růžička dozvěděl, že kvůli viróze plzeňského parťáka Nicka Malíka odpoledne nastoupí k duelu šestého kola extraligy proti...

22. září 2025  12:14

Rashford přišel o dvě minuty pozdě na poradu. Kouč ho vyškrtl ze základu

V týdnu dvěma góly zajistil fotbalistům Barceloně vítězství v úvodním kole Ligy mistrů v Newcastlu, o tři dny později v neděli anglický útočník Marcus Rashford naštval trenéra Hansi Flicka tak, že ho...

22. září 2025  12:05

