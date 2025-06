„Skvělá zpráva!“ vyhrkl mohutným hlasem Ondra. Právě on býval mírně zklamaný, když Praha dostávala důvěru „jen“ pro bouldering.

Hostila ho třikrát v řadě, respektive ještě hostí.

Teď ale vyhlíží další, větší příležitost. Vedle malé stěny pro ty nejšikovnější boulderisty přibude mezi 4. a 7. červnem 2026 jedna gigantická, kde se za cvakání karabin poleze s lanem přes desítky chytů do ohromné výšky. U takové akce dvaatřicetiletý Čech nemůže chybět, vždyť jde o jeho silnou disciplínu. A že po ní bývá velká poptávka.

„Ve světových podnicích na obtížnost je víc zavedených štací, kterých se IFSC nechtělo vzdát,“ objasňoval Ondra. „V průběhu tří let jsme ale ukázali, jak skvělou destinací Praha je. Největší argument zní, že máme mistrovství světa. A tak můžeme mít i generálku na něj.“

K tomu udivuje také schopnost přitáhnout diváky do areálu třeba i navzdory vytrvalým dešťům, které nepřejí letošnímu podniku na Letné. A federaci asi jen utvrzuje, že nové místo musí vyzkoušet víc.

Adam Ondra ve své živlu, při lezení na obtížnost

Velkou roli navrch sehrál právě nejúspěšnější domácí reprezentant, hojně označovaný za nejlepšího lezce na světě. To on pomohl vyjednat, že v jeho rodném městě, ještě v blízkosti Moravského krasu, má být MS. A teď se přimluvil také za výraznější šanci pro Prahu.

„Párkrát jsem se zmínil delegátům, ať si uvědomí, že tady na Letné bude lepší výhled, když to bude na laně. Možná se do fotek zakomponuje i silueta Pražského hradu,“ pousmál se. „Boulderové stěny jsou na to přece moc nízké.“

Nejen výhledy, ale i skvělá dostupnost z pozice uprostřed Evropy, logistika při rychlé dopravě z letiště, to všechno muselo pomoct. Také česká reprezentace historicky i v současnosti zapisuje lepší výsledky právě při maratonských výlezech na velké zdi, kde je každý pod tlakem jediného pokusu.

Hlavní město naváže na Světový pohár v Brně z roku 2009. Tehdy se soutěžilo pouze v obtížnosti a Ondra se zde představoval coby šestnáctiletý talent s ohromnou budoucností. Česko pak na návrat elitních lezců čekalo až právě do probíhající pražské tříletky.

Adam Ondra ve finále Světového poháru v boulderingu v Praze

„Předtím byly v roce 2007 na Výstavišti v Brně bouldery, tam jsem byl jako divák. A ve finále lezl Martin Stráník. Pak tu byl ještě Světový pohár v letech 2003 a 2004, kdy se do finále zase dostal Tomáš Mrázek. U toho jsem byl jako desetiletý,“ vyjmenovával nadšeně Ondra.

Ten tak dostává po jednom vrcholu do každé ze tří následujících sezon. Olympijský rok 2028 a MS v Brně 2027 doplňuje akce pro kalendářní rok 2026. Všech se plánuje zúčastnit.

„Na boulderech se člověk někdy cítí jako blbec, dneska jsem to tak měl na čtyřce,“ vracel se k sobotnímu semifinále, kdy se s disciplínou definitivně rozloučil. „Na laně to tak ale nikdy není. Buď uděláte chybu, nebo ukážete, co jste natrénoval. A já ještě nekončím!“

IFSC dále sdělila, že Praha bude hostit Světový pohár rovněž v roce 2028.

„Je to chvíle hrdost pro české lezení,“ raduje se prezident Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek. „Uplynulé tři roky náš tým neúnavně pracoval na vytvoření světové akce v Praze. Odezva od fanoušků i sportovců byla neuvěřitelná. Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat v psaní této historické kapitoly.“