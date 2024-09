POHLED: Česko si zaslouží i lezecké MS, trumfů má dost. Klíčový je také Ondra

Od července na webových stránkách federace visí článek s titulkem Nejlepší Světový pohár roku. Odkazuje na Innsbruck. Domov, tradiční místo s nádhernou venkovní stěnou a s jedním z největších lezeckých center světa. Právě do rakouské metropole v létě přicházely až tři tisícovky fanoušků.

Praha ji ale v sobotu večer skoro pětitisícovou návštěvou překonala. Během tří dnů do areálu na Letenské pláni zamířilo přes dvanáct tisíc diváků.

Britský lezec Toby Roberts v boulderingovém finále na Světovém poháru v Praze, obsadil druhé místo za úspěšným korejským obhájcem I To-hjonem.

„Praha je vážně úžasná, nemohl jsem se dočkat, až se sem vrátím,“ zářil po závodě i britský závodník Toby Roberts, který po loňské sedmé pozici nyní skončil druhý.

Devatenáctiletý olympijský šampion by se v tuzemsku mohl objevit i za tři roky. Při mnohem větší akci – mistrovství světa. Česko má pro rok 2027 tři protikandidáty. A zároveň asi nejvíc trumfů. Alespoň zatím.

„Budeme doufat, že uspějeme. Je to jedna ku čtyřem,“ míní předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek při konkurenci Francie, Číny a Indonésie.

Předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek

Zároveň si ale sám uvědomuje, že české naděje jsou při očekávaném hlasování na Valné hromadě IFSC vyšší. Rozhodovat by se mělo v dubnu, ani ne rok po olympiádě, kterou dostali právě Francouzi. Proto se možná delegáti z celého světa chytí myšlenky, že kvůli pestrosti zvolí někoho jiného.

Čínu a Indonésii ale doprovází potíže s logistikou, kdy se většina sportovců přesouvá dost daleko. Časový posun také není ideální.

Teď si „protivníky“ srovnejte s Českem, které se chlubí ideální polohou a závodníci si tu oba Světové poháry pochvalovali. Ve spojení s Letnou vyzdvihovali i pohodlnou dojezdovou vzdálenost od letiště.

Hlavně je však pohltila atmosféra. V zákulisí dvou boulderingových podniků se pohybovalo několik lidí, co obsluhovali také květnový světový šampionát v hokeji. Dali si záležet do detailů. Pořadatelé ještě vyladili práci s diváky a dopřáli jim lepší výhled na Pražský hrad.

Američanka Natalia Grossmanová ve finále závodu světového poháru v boulderingu Praze

Dokonce i na ženské semifinále a finále bez domácí účasti velký prostor zaplnili. A nejen to, s nadšenými příznivci udělali show, která vítěznou Natalii Grossmanovou ze Spojených států donutila do mikrofonu užasle křičet: „To publikum je fakt báječný!“

Není pochyb, že si Česko mistrovství světa zaslouží. Už jen kvůli kulise a tradičně skvělé organizaci.

Jenže je tu menší zádrhel. Většina propagace obou akcí mířila přes Ondrovu tvář. Logicky, to on udělal sportovní lezení tak populárním. Jaké by ale bylo MS 2027 bez něj? Přišlo by dost lidí? A povedlo by se z obecenstva vytěžit takový potenciál?

Adam Ondra ve finále Světového poháru v boulderingu v Praze

I tyto otázky by si mohli delegáti klást. Čína s Indonésií se opírají o spoustu nadějí v lezení na rychlost, o Francii se ani nemusí vést diskuze. Ale Češi? Poslední dobu je drží právě jen lezec z Brna.

„Příští a přespříští sezonu ještě určitě nekončím, ale jestli vydržím i další rok, to záleží také na olympiádě. Ještě jsem se nerozhodl,“ upozorňuje Ondra na hry v Los Angeles, u kterých se na podzim dozví, zda konečně dostane příležitost v samostatném lezení na obtížnost.

Mistrovství světa za tři roky zároveň bude i kvalifikačním závodem o olympiádu. Pro lezení obecně by byla skvělá reklama, kdyby své legendě prodloužilo kariéru, třeba i o celý čtyřletý cyklus. Díky domácímu šampionátu. Tohle je eso, které ani silní organizátoři z Francie nemají.

Český lezec Adam Ondra slaví vylezený top na závěrečném finálovém boulderu během Světového poháru na pražské Letné.

Ondra, jenž miluje bouřlivou atmosféru, se zatím nechce vyjadřovat. Potřebuje čas na rozmyšlenou. Vnímá tlak, kvůli němuž své oblíbené skály podřizuje umělým stěnám.

„Šampionát by mě nutil pokračovat, což ale nemám vyřešené. Uvidíme, pořád je i možnost se ho účastnit a zároveň hry vynechat,“ dodává.

Je zřejmé, že velká událost v Česku by ho lákala víc než kdekoli jinde. Nakonec i jeho rozhodnutí mohou být při určování pořadatelství klíčové.