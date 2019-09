Na pražské náplavce na Výtoni budou o víkendu závodit sportovní lezci

V sobotu budou závodit dospělí a mládež v kategoriích A, B a junioři, v neděli pak přijde řada na děti v kategoriích U14, U12 a U10.

Bouldering je jedna z forem soutěžního lezení, kdy lezec zdolává krátké, ale extrémně náročné lezecké cesty. Je také součástí lezecké kombinace (lezení na obtížnost, bouldering a lezení na rychlost), která se nově stala olympijským sportem.

Závodní stěna bude umístěna v blízkosti železničního mostu na Výtoni přímo na plovoucím pontonu na hladině Vltavy. O kvalitu boulderů se postarají osvědčení stavěči Vilda Chejn, Jan Šolc a Martin Jech.

Závodníci polezou na zbrusu nové stěně i nových chytech, které zajistil Český horolezecký svaz. Stěna je dlouhá 20 metrů a vysoká 4,5 metru. Zázemí celé akci poskytne multifunkční sportovní plavidlo Kayak Beach Bar.

Sportovní lezkyně Eliška Adamovská.

Poprvé v Česku

„Koncept umístění lezecké stěny na plovoucím pontonu na Vltavě je zcela jedinečný a minimálně v rámci České republiky nebyl dosud nikde použit,“ říká Martin Kráčalík ze spolupořádající agentury Seven Days. „Věříme, že závody budou velkým zážitkem nejen pro diváky, ale i samotné závodníky, a že to bude na jejich výkonech znát.“ Pořadateli akce jsou Český horolezecký svaz a agentura Seven Days.

První kolo Rock Point Českého poháru v boulderingu se konalo v Jeseníku, druhé pak ve slovenské Žilině. V čele průběžného pořadí mezi muži je Martin Stráník, vicemistr světa z roku 2007. Ženám zatím vévodí teprve osmnáctiletá Eliška Adamovská, která si z letošního mistrovství světa juniorů přivezla 4. místo v lezení na obtížnost.

Pro dobrou věc

Pro fanoušky lezení je připraven i bohatý doprovodný program. Těšit se mohou třeba na cvičnou lezeckou stěnu, kterou je provedou zkušení instruktoři. Naplánovaná jsou také akrobatická vystoupení na šálách Arte Levite, dále ukázky šplhu na laně či workshopy a vystoupení parkouristů z klubu Parkour Ládví.

Díky Nadaci ČEZ mohou návštěvníci pomoci těm, kteří to potřebují. Tentokrát se jedná o patnáctiletou Zuzanu, která trpí Aspergerovým syndromem a čeká na svého asistenčního psa. Toho jí poskytne organizace HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s. HELPPES díky speciálně vycvičeným psům pomáhá lidem s nejrůznějšími druhy handicapů k soběstačnosti a jejich začlenění zpět do aktivního života.